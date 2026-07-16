ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด และอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ

นายวัลลพ กรรณิการ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน นายพิษณุ ศรีศุภอรรถ วิศวกรชลประทานชำนาญการ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด และอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา พร้อมด้วย นายกิรพัฆน์ พชรพิชชากร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ โครงการชลประทานชัยภูมิ จากการตรวจสอบเก็บน้ำห้วยหินลับมีด และอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ตามแผน ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พ.ศ.2569 จากการตรวจสอบสภาพตัวเขื่อนหลัก อาคารท่อส่งน้ำ อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน ฯ ของอ่างเก็บน้ำฯ สามารถใช้งานได้