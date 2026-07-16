พลพล - เล็ก รัชเมศฐ์ - เบียร์ พร้อมพงษ์ คว้ารางวัล “เพชรในเพลง” วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2569 เชิดชูคุณค่าภาษาไทย

ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง , เล็ก - รัชเมศฐ์ สุวโชคพิบูลย์ , เบียร์ - พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา และ จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง ผู้ประพันธ์เพลง คว้ารางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย
สำหรับพิธีมอบรางวัลเพชรในเพลง ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้ ศิลปินแกรมมี่ได้รับรางวัลหลายสาขา ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง ชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลง ไร้น้ำหนัก, เล็ก - รัชเมศฐ์ สุวโชคพิบูลย์ รองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลง อบอวล เบียร์ - พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา รองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จากเพลง เจ้านางเอย และ จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง รองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากเพลง ฟ้ายามแลง