“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา

บอยแบนด์ที่โด่งดังที่สุดในเวลานี้อน่างวง “BTS” ได้ปล่อยทีเซอร์ผลงานล่าสุดอย่าง “Normal” ออกมา ทำเอาโซเชียลถกสนั่นหลายคนชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ในขณะที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดที่แปลกใหม่และนำไปเปรียบเทียบกับเพลง “ZUTTER” ของ GD&TOP BigBang
ทีเซอร์แรกของ HYBE LABELS สำหรับซิงเกิลใหม่ของ BTS ที่ชื่อว่า “NORMAL” ได้กลายเป็นไวรัลไปแล้วด้วยคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ คลิปสั้น ๆ เริ่มต้นด้วยสมาชิก BTS ทั้งเจ็ดคนยืนเรียงกันที่โถปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะชาย ขณะที่กล้องแพนไปตามแนวโถปัสสาวะ สมาชิกยังคงยืนร้องเพลงต่อไปโดยหันหน้าเข้ากำแพง สร้างภาพที่คาดไม่ถึงและตลกขบขัน
แฟนๆ หลายคนชื่นชมความเต็มใจของสมาชิกวงที่กล้าทดลองกับแนวคิดใหม่ๆ แทนที่จะยึดติดกับภาพลักษณ์สุดเนี้ยบแบบเดิมๆ ของเคป็อป
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบทีเซอร์นี้ ผู้ชมบางส่วนวิจารณ์การใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ โดยอธิบายว่าแนวคิดนี้แปลกและไม่เหมาะสมสำหรับมิวสิกวิดีโอของ BTS ขณะที่บางส่วนโพสต์ความคิดเห็นเชิงลบโดยใช้ภาพเหล่านั้นมาล้อเลียนวง
ในขณะเดียวกัน แฟนๆ หลายคนก็ออกมาปกป้อง BTS โดยมองว่าวิธีการนำเสนอทีเซอร์ที่แหวกแนวเป็นความตั้งใจของพวกเขา สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวงและความเต็มใจที่จะท้าทายความคาดหวังของผู้ชม
แม้ไอเดียนี้จะได้รับความสนใจ แต่ก็มีประเด็นตามมาเมื่อชาวเน็ตบางส่วน อ้างว่าทีเซอร์นี้ทำให้พวกเขานึกถึงฉากจากเพลง “ZUTTER” ของ GD&TOP ในปี 2015 การเปรียบเทียบส่วนใหญ่เน้นไปที่ความคล้ายคลึงกันในด้านสุนทรียศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครและลวดลายภาพบางอย่าง
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงความคิดเห็นที่ผู้ชมบางส่วนแสดงออกทางออนไลน์ ยังไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการหรือหลักฐานใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า BTS หรือทีมงานผู้ผลิตลอกเลียนแบบองค์ประกอบใด ๆ จากเพลง “ZUTTER”
แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่แฟนๆ หลายคนก็ชื่นชอบทิศทางที่คาดไม่ถึงของทีเซอร์นี้ แฟนๆที่ชื่นชอบระบุว่า
- แตกต่างและดูสดใหม่จากมิวสิกวิดีโอ K-pop ทั่วไป
- มันทั้งตลกและคาดเดาไม่ได้
- เป็นสัญญาณว่า BTS ยังคงสำรวจสไตล์ศิลปะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันแฟนๆยังตั้งตารอที่จะได้ชมมิวสิควิดีโอตัวเต็มที่เตรียมจะปล่อยในเร็วๆนี้
เช่นเดียวกับผลงานดังๆ หลายๆ ชิ้นของ BTS ทีเซอร์นี้ได้สร้างกระแสพูดคุยในโลกออนไลน์อย่างมาก ก่อนที่มิวสิกวิดีโอจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะได้รับการยกย่องในด้านความแปลกใหม่ หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านภาพที่ไม่ธรรมดา ทีเซอร์นี้ก็นับว่าประสบความสำเร็จในการจุดประกายความอยากรู้ โดยแฟนๆ ต่างตั้งตารอที่จะค้นพบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น