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“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บอยแบนด์ที่โด่งดังที่สุดในเวลานี้อน่างวง “BTS” ได้ปล่อยทีเซอร์ผลงานล่าสุดอย่าง “Normal” ออกมา ทำเอาโซเชียลถกสนั่นหลายคนชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ในขณะที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดที่แปลกใหม่และนำไปเปรียบเทียบกับเพลง “ZUTTER” ของ GD&TOP BigBang


ทีเซอร์แรกของ HYBE LABELS สำหรับซิงเกิลใหม่ของ BTS ที่ชื่อว่า “NORMAL” ได้กลายเป็นไวรัลไปแล้วด้วยคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ คลิปสั้น ๆ เริ่มต้นด้วยสมาชิก BTS ทั้งเจ็ดคนยืนเรียงกันที่โถปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะชาย ขณะที่กล้องแพนไปตามแนวโถปัสสาวะ สมาชิกยังคงยืนร้องเพลงต่อไปโดยหันหน้าเข้ากำแพง สร้างภาพที่คาดไม่ถึงและตลกขบขัน

แฟนๆ หลายคนชื่นชมความเต็มใจของสมาชิกวงที่กล้าทดลองกับแนวคิดใหม่ๆ แทนที่จะยึดติดกับภาพลักษณ์สุดเนี้ยบแบบเดิมๆ ของเคป็อป

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบทีเซอร์นี้ ผู้ชมบางส่วนวิจารณ์การใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ โดยอธิบายว่าแนวคิดนี้แปลกและไม่เหมาะสมสำหรับมิวสิกวิดีโอของ BTS ขณะที่บางส่วนโพสต์ความคิดเห็นเชิงลบโดยใช้ภาพเหล่านั้นมาล้อเลียนวง

ในขณะเดียวกัน แฟนๆ หลายคนก็ออกมาปกป้อง BTS โดยมองว่าวิธีการนำเสนอทีเซอร์ที่แหวกแนวเป็นความตั้งใจของพวกเขา สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวงและความเต็มใจที่จะท้าทายความคาดหวังของผู้ชม

แม้ไอเดียนี้จะได้รับความสนใจ แต่ก็มีประเด็นตามมาเมื่อชาวเน็ตบางส่วน อ้างว่าทีเซอร์นี้ทำให้พวกเขานึกถึงฉากจากเพลง “ZUTTER” ของ GD&TOP ในปี 2015 การเปรียบเทียบส่วนใหญ่เน้นไปที่ความคล้ายคลึงกันในด้านสุนทรียศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครและลวดลายภาพบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงความคิดเห็นที่ผู้ชมบางส่วนแสดงออกทางออนไลน์ ยังไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการหรือหลักฐานใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า BTS หรือทีมงานผู้ผลิตลอกเลียนแบบองค์ประกอบใด ๆ จากเพลง “ZUTTER”

แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่แฟนๆ หลายคนก็ชื่นชอบทิศทางที่คาดไม่ถึงของทีเซอร์นี้ แฟนๆที่ชื่นชอบระบุว่า

- แตกต่างและดูสดใหม่จากมิวสิกวิดีโอ K-pop ทั่วไป
- มันทั้งตลกและคาดเดาไม่ได้
- เป็นสัญญาณว่า BTS ยังคงสำรวจสไตล์ศิลปะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันแฟนๆยังตั้งตารอที่จะได้ชมมิวสิควิดีโอตัวเต็มที่เตรียมจะปล่อยในเร็วๆนี้

เช่นเดียวกับผลงานดังๆ หลายๆ ชิ้นของ BTS ทีเซอร์นี้ได้สร้างกระแสพูดคุยในโลกออนไลน์อย่างมาก ก่อนที่มิวสิกวิดีโอจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะได้รับการยกย่องในด้านความแปลกใหม่ หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านภาพที่ไม่ธรรมดา ทีเซอร์นี้ก็นับว่าประสบความสำเร็จในการจุดประกายความอยากรู้ โดยแฟนๆ ต่างตั้งตารอที่จะค้นพบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
















“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา
“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา
“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา
“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา
“BTS” เซอร์ไพรส์แฟน ปล่อยทีเซอร์ “Normal” ยืนฉี่ในห้องน้ำ ชาวเน็ตอวยสุดครีเอท บางส่วนบอกลอกเค้ามา
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