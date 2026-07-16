“ต้าเหนิง” เผยป่วยไวรัสตับอักเสบอีมาจากภูมิตก แล้วไปกินอาหารไม่สะอาด รอดมาได้แบบหวุดหวิด

“ต้าเหนิง” เผยป่วยไวรัสตับอักเสบอี สาเหตุหลักมาจากภูมิตก แล้วอาจจะไปรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด อาการค่อนข้างหนักรอดมาได้แบบหวุดหวิด 2 อาทิตย์นอนโรงพยาบาลได้ “แอบิเกล” ฮีลใจ ยังเจอยังคุยเป็นเพื่อนกับ “เจเจ” ไม่ได้เกลียดกัน ตอนนี้ใช้ชีวิตสวยไปวันๆ ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิด
ทำหลายคนตกใจที่ทราบข่าว “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง”ป่วยขั้นวิกฤตด้วยภาวะไวรัสตับอักเสบอี และทำเอาช็อกเมื่อทราบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผักออแกนิคที่อาจจะล้างไม่สะอาด ซึ่งต้าเหนิงก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เกิดจากการทานอาหารคลีนเสียทีเดียว มันมีหลายปัจจัย แต่กหลักๆ เพราะภูมิตก พักผ่อนน้อย
“ปกติแล้วค่ะ (จริงๆ มันเกิดจากการกินคลีนเหรอ?) ไม่ๆ ค่ะ คือจริงๆ ว่าเหมือนมันมีหลายสาเหตุ เพราะว่าสาเหตุมันไม่ได้สามารถหาได้ชัดๆ มันมีหลายอย่าง อาจจะเป็นที่ภูมิตกด้วย แล้วก็ดันไปกินอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้ว มันเป็นอาหารนอกบ้านที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะไรยังไง คือหลักๆ ก็คือภูมิเราตกมากกว่า
ตอนนั้นค่อนข้างหนักนอนโรงพยาบาลอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกัน เกือบ 2 อาทิตย์กว่าค่ะ ออกมาก็เหมือนค่าทุกอย่างปกติแล้ว แต่ว่าก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะโอเค กว่าที่น้ำอยู่ในปอดจะหายหมด ก่อนหน้านี้เราก็ป่วยหนักมาค่อนข้างหลายรอบด้วย ตอนนี้ค่าทุกอย่างปกติหมดแล้วค่ะเหลือแค่รอให้ร่างกายมันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม ด้วยกลไกในร่างกายต่างๆ ต้องใช้เวลาค่ะ”
กลับมาดูแลตัวเองหาบาลานซ์ชีวิตให้เจอ 2 อาทิตย์ในโรงพยาบาลเรียกว่าหวุดหวิด มี “แอบิเกล” ฮีลใจทุกวัน
“หาบาลานซ์ให้เจอ เพราะว่าก่อนหน้านี้พอทำงานหนักมากก็จะนอนน้อย แล้วก็อาจจะทำให้ภูมิตก สุขภาพโดยรวมมันไม่ดี ก็คือต้องกลับมาทำทุกอย่างให้มันเฮลตี้ให้ได้เพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกได้ ก็พยายามทำให้ตัวเองเฮลตี้ที่สุด เท่าที่ทำได้ ไม่ได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นค่ะ
ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นก็ออกกำลังกายอะไรปกติเลยค่ะ แต่ว่าปกติคือข้อเสียเราเพราะเราจะเป็นคนชอบทน แบบว่าทนไว้ก่อน เดี๋ยวก็หาย แต่พอไปเจอมันเลยเป็นช่วงที่มันหนักแล้ว ก็เรียกว่าหวุดหวิด เกือบแล้ว 2 อาทิตย์ตอนนั้นที่อยู่โรงพยาบาลก็เกือบจะเป็นซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาเหมือนกัน เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเลย นอนคิดว่าตัวเองจะตุยไหมเป็นแว็บ มีแว็บอยู่เหมือนกัน แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไร เราผ่านอะไรมาได้ตั้งเยอะค่ะ ตอนนั้นผ่านมาได้เพราะดูคลิปตลก ดูเกลบ้าง ดูคลิปแมวอ้วน หมาอ้วน เติมเกล คอยดูคลิปเขาแต่ละวันช่วยได้ทางจิตใจค่ะ”
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ไม่โหมงานเหมือนแต่ก่อน
“ตอนนี้ก็โอเคค่ะ เรื่อยๆ ค่ะก็ทำงานปกติ แต่ว่าจะขี้เกียจขึ้น หมายถึงว่าก็อาจจะไม่ได้รับงานเยอะๆ ก็จะมีเวลาให้ตัวเองได้พัก ได้หายใจพยายามจัดการตัวเองให้มันอยู่ได้ตลอด ขอบคุณมากๆ สำหรับกำลังใจนะคะ แล้วก็ขอส่งคืนให้ทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าทุกคนจะเจอเรื่องอะไรอยู่ แต่เชื่อว่าต้องผ่านไปได้ค่ะ ดีใจมากที่คนเขารักเราเยอะขนาดนี้ หมายถึงมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน แต่ว่าก็ถือว่าสุขภาพจิตยังดี ติดตลกได้อยู่บ้าง”
ยังเจอยังคุยเป็นเพื่อนกับ “เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” ไม่ได้เกลียดกัน
"ก็เจอ ก็คุยด้วยกันตลอดเพราะทำงานด้วยกันค่ะ แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันปกติ เพื่อนก็แก๊งเดียวกันโดยปกติไม่ได้เจอบ่อยอยู่แล้วค่ะ เจอแค่เฉพาะเวลาทำงาน พวกหนูปกติกันอยู่แล้ว ก็ยังไม่ได้เกลียดกันตอนนั้น ก็เป็นเพื่อนเฉยๆ ใช้ชีวิตกันปกติค่ะ เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน คือไม่ได้หวังร้ายต่อกันอยู่แล้ว ณ ตอนนี้ อนาคตอาจจะมีบ้างเล็กน้อย"
ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้น ตอนนี้ขอใช้ชีวิตสวยไปวันๆ ก่อน
"ก็ไม่ได้ปิด แต่ปกติเราก็ไม่ใช่คนเปิดอะไรอยู่แล้วค่ะ วงจรชีวิตเรามันเล็กๆ เท่าที่เห็น ค่อยๆ ใช้ชีวิต ช่วงนี้ก็ติดบ้านหน่อย สวยไปวันๆ ค่ะ สวยไว้ก่อน อะไรก็ได้ คือยังดูดีไว้ก่อนก็โอเค"