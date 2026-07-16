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“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้อีก ทำเอฟซีแห่เมนต์รัวๆ หลังจาก “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” และ “เป็ก เศรณี ชาญวีรกูล” ร่วมฉลองวันเกิดให้คนสนิท ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เพลง ชนม์ทิดา ยิ้มกว้างอย่างมีความสุข ขณะที่หนุ่มเป๊กก็เผยให้เห็นมุมรีแลกซ์ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพดีๆ ที่ทั้งคู่มีต่อกัน แม้เคยคบหาและเลิกรากันไป

งานนี้ทำแฟนๆ เข้ามาเมนต์ว่าภาพดังกล่าวเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจ และทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของน้องเฟรม รวมทั้งลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้ง งานนี้เจ้าของวันเกิด ก็ได้เข้าไปส่งหัวใจสีแดงให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์ดังกล่าวรัวๆ


























“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น
“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น
“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น
“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น
“เพลง ชนม์ทิดา” ร่วมเฟรม “เป๊ก เศรณี” แฟนเก่า ยิ้มกว้างมีความสุข ทำแฟนคลับแห่ลุ้นรีเทิร์น
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