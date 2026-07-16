“ทอม ฮอลแลนด์” เจอ “เออร์ลิง ฮาลันด์” ดับอีโก้ หลังส่งข้อความหาแต่โดนเมิน

“ทอม ฮอลแลนด์” นักแสดงหนุ่มเจ้าของบทไอ้แมงมุมชื่อดัง ต้องรู้สึก “ถ่อมตัว” สุดๆ หลังเจอนักเตะดังทีมชาตินอร์เวย์อย่าง “เออร์ลิง ฮาลันด์” ดับอีโก้ไม่อ่านข้อความที่เขาส่งไป
ทอม ฮอลแลนด์ เผยว่าเขาพยายามที่จะติดต่อไปถึงนักเตะชื่อดังที่พาทีมชาตินอร์เวย์เข้าฟุตบอลโลกรอบลึก 6 ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรก โดยส่งข้อความไปหาชวนสังสรรค์ระหว่างช่วงบอลโลก แต่โดนเมินไม่อ่านไม่ตอบข้อความที่ส่งไปหาในโซเชียลมีเดีย
ในระหว่างออกรายการ The Tonight Show เพื่อโปรโมท The Odyssey พิธีกรอย่าง จิมมี ฟอลลอน ได้อ่านข้อความที่เขาเห็นใน X โดยระบุว่า
“ ‘เออร์ลิง ฮาร์ลันด์ ไม่รู้เลยว่า ทอม ฮอลแลนด์ คือใครตอนที่พยายามส่งข้อความหาเพื่อชวนออกไปสังสรรค์ เขาไม่ดูหนัง เขาเลยคิดว่าเป็นคนทั่วไป’ ไหนช่วยบอกความจริงเราทีว่าคุณได้ส่งข้อความไปหา เออร์ลิง ฮาร์ลันด์ จริงหรือไม่?”
ทอม ฮอลแลนด์ รีบตอบทันที “ใช่ ใช่ครับ แล้วผมอยากบอกว่า นั่นคือประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกถ่อมตัวแบบสุดๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักแสดง คุณรู้ไหม มันเหมือนกับว่า ‘ผมจะส่งข้อความหาเขา จะชวนเขาไปกินข้าว‘ แต่ไม่มีการตอบรับใดๆ ไม่มีคำแก้ตัวเช่น ‘คืนนี้ผมไม่ว่างครับ ผมต้องเล่นฟุตบอล‘ ไม่มีอะไรเลย”
ทอม ฮอลแลนด์ เผยว่า เขาติดต่อกับนักเตะจากทีมManchester City รายนี้หลังจากที่ได้เจอเขาที่ Monaco Grand Prix ตอนต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา
“ผมไปดู เลวิส ฮามิลตัน แข่ง ผมเห็นเขา เขาอยู่ในห้องรับรองพิเศษฝั่งตรงข้ามกับผม และผมก็คิดว่าลองส่งข้อความไปหาเขาดูก็แล้วกัน ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พูดเรื่องนี้ออกอากาศสด แต่ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ”
ทอมยังคงอยากไปสังสรรค์กับนักกีฬาหนุ่มรายนี้อยู่ แต่ไม่แน่ใจว่า เออร์ลิง จะรู้สึกอย่างไรกับการไปเที่ยวกับเขาหลังจากที่อังกฤษเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
“ผมไม่คิดว่าเขาจะกินข้าวเย็นกับผมหลังจากเรื่องนั้นหรอก” ( แพ้อังกฤษ )
จิมมี่ กล่าวว่า “จริงเหรอ? ใช่ เขาคงเสียใจนิดหน่อย”
ทอม พูดติดตลกว่า “นิดหน่อย น่าสงสารเขาจัง”
แต่การถูกเมินไม่ได้ทำให้ ทอม เลิกชื่นชม เออร์ลิง ในฐานะนักกีฬา โดยเขากล่าวถึงนีกกีฬาหนุ่มว่าเขาเป็นคนที่ “สุดยอด” มาก
“ผมหมายถึง เขาเป็นตำนานอย่างแท้จริง”