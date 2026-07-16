“ธัญญ่า” ไม่ใส่แหวนคู่ ให้ “เป็ก” ใส่คนเดียว ลั่นสวดดับกาลี กลับมายิ้มได้ 100%

“ธัญญ่า” เผยโดน “เป็ก สัณณ์ชัย” บ่นแล้วไม่ยอมใส่แหวน เหตุเป็นคนไม่ชอบใส่แหวน แต่ที่แลกกันเพราะแก้เคล็ดเฉยๆ ตอนนี้แหวนก็ยังอยู่ที่บ้าน เลยให้ฝ่ายชายใส่ไปคนเดียว บอกกลับมายิ้มได้ 100% แล้ว เพราะไม่ชอบเก็บอะไรมาเครียดนานๆ แถมเพิ่งทำบุญสวดดาวนพเคราะห์ดับกาลีไป ถือว่าดีมาก
เพิ่งเห็นมีการแลกแหวนแก้เคล็ดกันไป แต่ล่าสุดได้เจอตัวสาว “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ในงาน fin stars market ที่ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เจ้าตัวกลับไม่ได้ใส่แหวนมาด้วย ซึ่งก็ได้คำตอบว่าเป็นคนไม่ชอบใส่แหวน และขี้รำคาญ ก็เลยไม่ได้ใส่ โดนฝั่ง “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” บ่นไปเรียบร้อย
“เมื่อวานโดนบ่นไปแล้ว (หัวเราะ) เป็นคนไม่ชอบใส่แหวน ล้างมือมันจะมีสบู่ติดไง แต่แหวนก็ใส่พอดีค่ะ แก้เคล็ดเฉยๆ (พี่เป็กบอกไม่ให้ถอดแล้วไม่ใช่เหรอ?) ก็แกไม่ถอดไง แต่เราปกติไม่ได้ใส่อยู่แล้วค่ะ (แต่ตอนเขาสวม เราก็ใส่?) ใช่ เพราะว่าเป็นการแก้เคล็ด ตกลงกันไว้แล้วว่าจะแก้เคล็ด”
เผยทำบุญสวดดาวนพเคราะห์ดับกาลีมาแล้วโอเคมาก
“ตอนนี้ยิ้มได้ 100% ค่ะ (หัวเราะ) ทำบุญมาก็ดีค่ะ โอเคเลย คือเป็นการสวดดาวนพเคราะห์ ดับดาวกาลี เสริมดาวศรี เป็นพิธีสมัยร.4 ค่ะ เป็นพิธีที่เตรียมมาเป็นเดือนแล้วค่ะ ทางผู้ใหญ่ไปกันเยอะมากเลยค่ะ เป็นงานของเจ้าภาพที่เราไปร่วมด้วย (สวดเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ได้แหวนเลย?) มันเป็นสิ่งที่แพลนกันไว้อยู่แล้ว เพิ่งโดนทักมา ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะแก้เคล็ดกัน ตอนนี้แหวนเราก็อยู่ที่บ้าน (หัวเราะ) ไม่ชอบใส่ เป็นคนขี้รำคาญ (รำคาญแหวนหรือรำคาญคนให้?) แล้วแต่อารมณ์ (หัวเราะ) (คนคาดหวังกับรอยยิ้มเรา ให้เรากลับมายิ้มได้แบบนี้ 100%?) จริงๆ ก็ยิ้มได้เรื่อยๆ อยู่แล้วค่ะ เพราะเป็นคนไม่ค่อยเก็บเข้ามาให้เราเครียดนานในแต่ละเรื่อง”