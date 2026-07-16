“มิกซ์ เฉลิมศรี” รับเป็นลาสบอส Take Hormones Thailand แฉ “ลูกเกด-ม๊าเดี่ยว” ตีกันจริง โกรธกันจริง!

“มิกซ์ เฉลิมศรี” ยอมรับเป็นลาสบอสรายการ Take Hormones Thailand เผย “ลูกเกด-ม๊าเดี่ยว” ตีกันจริง โกรธกันจริง แต่เคลียร์กันแล้ว รักกันดี
ทำหลายคนที่ดูรายการ Take Hormones Thailand สงสัยว่าตกลงแล้ว “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” และ “ม๊าเดี่ยว อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ” ตีกันจริงหรือไม่ รวมถึงยังมีข่าวเม้าธ์อีกว่า คนที่เป็นกุนซือเคาะซีนเด็ดในรายการนี้คือ “มิกซ์ เฉลิมศรี” ซี่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นลาสบอสในรายการนี้
“ก็จริง ถ้าเรื่องเชิ่ด ปกติถ้าน้องมาปรึกษาก็จะให้ไอเดียมากกว่า คือเราเป็นคนชอบดูเรียลลืตี้ ก็แค่ปรึกษาส่วนเขาจะใช้ ไม่ใช้ก็แล้วแต่ เราไม่ได้เป็นคนจัดแจงจัดบท
(ลูกเกด-ม๊าเดี่ยวทะเลาะกันจริงไหม?) อลังการนะ วันนั้นฉันไปอยู่กอง เราก็อยากไปดูเวลาตัวแม่ทำงาน รุ่นใหญ่เขาทำงานเลิศจริงๆ คนเราทะเลาะกัน พี่เกดเดินออกมาแล้วเปิดตัวให้กล้อง เราเลยแบบเลิศจัง ฝีไม้ลายมือการแสดงเขามันโอเคนะ พอซีนที่มะเดี่ยวพูดเยอะๆ พี่ลูกเกดพลิกตัวหันหน้าเข้าหากล้องไปแล้ว ต้องเป็นซีนฉัน ก็คิดว่าในใจพี่ลูกเกดต้องมีคำพูดคมๆ ก็ลุ้นว่าพี่เกดจะพูดอะไร แต่มะเดี่ยวไม่เว้นช่องไฟให้พี่เกดพูด ชีเลยโมโหจริง เรื่องจริง แล้วชีก็กลับบ้านจริง แล้วเราก็ยืนงงกับป้าตือตรงนั้นจริง”
มีการฉุดกระชากกันจริง “ลูกเกด” เขวี้ยงเก้าอี้ใส่ “ม๊าเดี่ยว” จริง มองเป็นสีสัน ยังรักกันดี
“หลังจากวันนั้นพี่เกดกับมะเดี่ยวก็โทร.คุยกันเคลียร์กันเอง เขายังรักกัน ตีกันอยู่สองคน แต่เขาก็หาเรื่องทะเลาะกันได้ทุกวันจริงๆ นะ เป็นความสามารถของพวกเขาจริงๆ ว่าพวกเขาชอบเล่นเกมกันจริงๆ ให้มองเป็นสีสัน ล่าสุดเขามีไปสืบกันด้วยนะว่านอกเกมใครดีลลูกค้า ใครแอบไปกินข้าวกับลูกค้า โดยที่แม้แต่ตัวนารา เครปกะเทยก็ไม่รู้ ซิสเตอร์บางคนก็พูดขึ้นมาว่าได้ข่าวว่ามีบางคนแอบไปกินข้าวกับลูกค้าก่อนจะมีวันแข่ง 1 วัน ในใจตอนนั้นเราคือสนุกจังเลย คนในกองก็ว้าวกัน ซิสเตอร์อีกคนนึงก็บอกว่าไม่จริงนะ พี่ไม่เคยทำ สนุกเลย
ลูกเกดเขวี้ยงเก้าอี้ใส่ม๊าเดี่ยวจริงๆ นะ แต่หน้าม๊าเดี่ยวมันเล่น เพราะม๊าเดี่ยวไปพูดไม่เข้าหูเขาอีกแล้วไง ชีก็โกรธจริง แล้วตอนนี้ก็ยังงอนกันอยู่ โกรธๆ งอนๆดีๆ”
โอดรายการมีครบรส ไม่ได้มีแต่ซีนเครียด ตีกันอย่างเดียว
“ดูละครอื่นไม่เครียดเลยมั้ง ก็ต้องมีซีนเครียด ซีนอารมณ์ ซีนน่ารักสดใส อาจจะมีซีนซึ้งบ้าง มันก็ต้องครบรส แต่ก็อย่าไปคาดหวังดีกว่าเพราะมันก็คงไม่เป็นอย่างที่หวังหรอก”