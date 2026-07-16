“ไบร์ท วชิรวิชญ์” หายหน้าไปทำงานต่างประเทศ จนร่างกายสรวน รู้ตัวแล้วตัวเองฟอร์มดีที่เมืองไทยที่สุด

“ไบร์ท วชิรวิชญ์” เผยหายหน้าไปทำงานต่างประเทศ จนร่างกายไม่มีไทม์โซนเป็นของตัวเอง บอกทีมงานแล้ว จากนี้ขอใช้เวลาทำงานที่เมืองไทยเป็นหลัก รู้ตัวแล้วตัวเองฟอร์มดีที่เมืองไทยที่สุด ส่วนสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว
แทบไม่เห็นหน้าตากันเลยกับหนุ่ม “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” โดยเจ้าตัวเผยว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ บินไปทำงานหลายประเทศจนไม่มีไทม์โซนให้ร่างกายตัวเอง
“ก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเยอะ ผมเพิ่งกลับมาเลยตอนช่วง 4 โมงเย็น เราพยายามจะทำให้ชีวิตเราใช้เวลาคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมันทำให้ตัวเราอยู่ต่างประเทศแล้วได้ทำอะไรเยอะมากกว่า ด้วยช่วงนี้ผมทำอัลบั้มด้วย มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ที่ได้ทำเพลงกับโปรดิวเซอร์หลายๆ ประเทศ ทุกครั้งที่ผมไปต่างประเทศ ผมพยายามจะอยู่ให้นานขึ้น ยืดทริปให้นานขึ้น ผมจะได้มีเวลาสำรวจโลก ได้ทำงานกับคนที่หลากหลายทั่วโลก
ผมว่าปีนี้ดีขึ้นนะ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาดีขึ้น 3 เดือนแรกผมบินประมาณเกือบ 20 ไฟลต์ ก็เลยคุยกับทีมว่าถ้าเกิดผมยังไม่หยุดบิน ผมน่าจะเริ่มป่วยแล้ว เพราะมันบินเยอะมากจริงๆ ผมกลายเป็นคนไม่มีไทม์โซน มันเพี้ยนไปหมด ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องนอนกี่โมง ตื่นกี่โมง ช่วงเม.ย. - พ.ค. เลยอยู่ไทยเยอะขึ้น เช้ากินข้าวคลีน ออกกำลังกาย รู้สึกสดชื่น เฮลตี้ขึ้นเยอะ รู้สึกตัวเองกลับมาแล้ว แต่เดี๋ยวก็จะบินอีกแล้ว 3-4 เดือนข้างหน้าก็แทบไม่ได้อยู่ไทยเลย”
ทำงานด้วยหาอินสไปร์ทำเพลงไปด้วย
“ผมโชคดีที่มีเพื่อนๆ อยู่หลายประเทศ ทุกๆ ประเทศที่ผมไปนอกจากไปทำงานแล้ว ผมยังได้ออกไปเจอคน ได้ไปใช้ชีวิต แต่ละที่ผมจะมีโปรดิวเซอร์ที่ผมรู้จัก ทุกๆ ที่ที่ผมไป ผมจะทำงานเพลงไปทุกที่ ตอนนี้เพลงเป็นความสำคัญหลักของผม สมมติผมต้องไปเกาหลี แทนที่จะอยู่อีเว้นต์ 2 วันแล้วกลับบ้าน ผมก็เลือกอยู่สัก 1 อาทิตย์ ทำงานกับคนที่นั่น”
สุขภาพดีขึ้นแล้ว ที่เห็นว่าผอมมากเพราะออกกำลังกายไม่ได้ จึงเข้มงวดการกินกับตัวเอง ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้ว
“ดีขึ้นเยอะเลยจนตกใจเลย ผมน่าจะสนุกกับชีวิตได้มากกว่านี้ ผมว่าเรื่องของเวลานอนเป็นหลักเลย การที่ผมเจ็บข้อมือกลายเป็นฟิตเนสก็ไม่ได้เข้า ออกกำลังกายไม่ได้ ได้แต่นอนแย่ พอไปต่างประเทศอาหารมันก็กินยาก ผมชอบอาหารเอเชีย อาหารไทย กลายเป็นไม่ค่อยเจริญอาหาร อยู่ไทยมันดีกว่า
ตอนนั้นคนเลยเห็นว่าผมตัวเล็กลง เพราะว่าผมออกกำลังกายไม่ได้ เราก็นอยด์เพราะเราอยากเฟิร์ม หุ่นดีอยู่ตลอดเวลา ผมเลยกินแบบสตริกมาก พอกินน้อยไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็เลยหาย ดูซูบ พอมือหายผมก็กลับมาเล่นฟิตเนส กลับมาร่างเดิมแล้วครับ ผมว่าผมก็ใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมไปหน่อย ผมพยายามทั้งฟาสติ้ง ทั้งจำกัดการกิน เพราะเราไม่ได้เข้าฟิตเนสเราก็ต้องทำอย่างอื่นทดแทนให้ร่างกายเราดี แต่มันทดแทนกันไม่ได้ มันคนละอย่างกัน
ผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงในแง่ของสุขภาพแต่ไม่แข็งแรงในการไปเล่นกีฬาเลย เพราะกล้ามเนื้อมันหาย ปกติผมออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3-4 วัน พอทำไม่ได้รู้สึกอ่อนแอลง คนเล่นฟิตเนสจะเข้าใจ (จะได้เห็นร่างทองเรา?) เป็นเป้าครับ ตอนนี้ก็บิวต์ไปตรงนั้น”
ผลงานเพลงจะได้ฟังกันในปีนี้แน่นอน รู้ตัวแล้วตัวเองฟอร์มดีที่เมืองไทยที่สุด
“ปีนี้ครับ ก็จะปล่อยทั่วโลกเลย มีอะไรสนุกๆ ที่ไทยแน่นอน ผมบอกทีมงานแล้วผมอยากอยู่ประเทศไทย ผมรู้สึกว่าสุดท้ายที่นี่คือบ้านแล้วผมมีความสุข ผมอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดคือที่นี่ ผมเลยพยายามจะอยู่ที่นี่ให้มากขึ้น แต่ก็พยายามจะทำเป้าหมายตรงโน้นให้มันสำเร็จด้วย ก็ต้องบาลานซ์กัน ส่วนงานแสดงผมมีโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่กับญี่ปุ่น ตอนนี้ 80% แล้ว ปีหน้าน่าจะได้ดูกัน”