“น้องฉัตร-ซึงโฮ” ประกบคู่ BL ครั้งแรก ในซีรีส์ The Last Lock of Love ล็อกสุดท้าย...คือนายคนเดียว

บททดสอบของความไว้วางใจ กำลังจะเริ่มต้นขึ้น กับซีรีส์ The Last Lock of Love 🔐ล็อกสุดท้าย...คือนายคนเดียว จากค่าย One by Chat Entertainment Logline โดยผู้จัดไฟแรง คุณรัชชานนท์ พุฒซ้อน ฝีมือกำกับของ มนัสณันท์ ซู ที่เคยฝากผลงานไว้กับ Love Senior และ 21 Days Sunshine ได้นักแสดงนำสุดว้าว อย่าง น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ช่างแต่งหน้าชื่อดัง มาวางแปรงบลัชออนชั่วคราว รับบท แชท นักพัฒนาโปรดักส์ที่ใช้ชีวิตแบบปล่อยใจไปกับ One Night Stand ต้องกลับมาเจอ "ซึงอู" ผู้จัดการคนใหม่ที่ดันเป็นคนเมื่อคืน รับบทโดยหนุ่มเกาหลี ซึงโฮ Choi Seung Ho (최승호) จนเกิดเป็นเรื่องราวของสงครามภายในออฟฟิศ การโคจรมาพบกันในฐานะนักแสดงเป็นครั้งแรก
ซึ่งแค่ Pilot แรกที่ปล่อยออกมา ก็กระแสแรง แซ่บถึงใจ ทำเอาสาววายจิกหมอน ฟินฉ่ำไปตามๆกัน เรียกว่าเคมีเคใจไทย-เกาหลี ตรงกันเกิ้น นอกจากนี้ยังมีนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสันอีกมากมาย อาทิ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ (แอน), อมีนา พินิจ (โม), เอแคลร์ จือปาก, คุณมะเดี่ยว ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ฯลฯ อีกด้วย
โดยล่าสุด ได้ฤกษ์จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการ ณ วัดสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการถ่ายทำ มีผู้บริหาร ผู้กำกับ ทีมงาน และนักแสดงร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญ ก่อนเตรียมส่งมอบเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นให้ผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มๆในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางช่อง 3HD
คืนเดียวที่แค่เผลอ วันไนท์แสตนด์ กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในออฟฟิศ สงครามครั้งนี้จะดุเดือดแค่ไหน ติดตาม ซีรีส์ The Last Lock of Love 🔐ล็อกสุดท้าย...คือนายคนเดียว ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางช่อง 3HD