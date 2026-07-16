xs
xsm
sm
md
lg

“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีของวงการบันเทิง เมื่อคู่รักคนดัง “เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์” และนางเอกช่อง 3 “ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ” ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่ หลังเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์อย่างอบอุ่นไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โดย เปอร์ ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยภาพคู่กับภรรยา พร้อมสวมหมวกที่ปักข้อความว่า “DAD” และ “MOM” เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่กำลังจะได้ต้อนรับลูกน้อยคนแรกของครอบครัว

ต่อมา ยิหวา เผยให้เห็นภาพอัลตร้าซาวด์ พร้อมคลิปตอนรู้ว่าท้องครั้งแรก ถึงขั้นทำเอาน้ำตาแตก รวมทั้งเผยว่าตอนแรกคิดว่าจะได้ลูกแฝด แต่มาหนึ่งคน ดีใจมากๆ
























“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก
“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก
“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก
“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก
“ยิหวา ปรียากานต์” นางเอกช่อง 3 น้ำตาไหล ดีใจท้องลูกคนแรก
+7