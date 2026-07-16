LLOUD ต้นสังกัด “ลิซ่า” ร่วมไว้อาลัยเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้สูญเสีย

บริษัท LLOUD แพลตฟอร์มบริหารจัดการศิลปินที่ก่อตั้งและอยู่ภายใต้การดูแลของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ออกแถลงการณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง
ในข้อความดังกล่าว LLOUD ระบุว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมขอแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัว รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยหวังว่าทุกฝ่ายจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากไปได้
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อผู้สูญเสีย และชื่นชมการแสดงจุดยืนของ LLOUD ที่ไม่ละเลยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย