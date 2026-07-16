“วิน เมธวิน” หล่อใจบุญบริจาค 1.5 ล้าน เผยธุรกิจ SOURI โกยรายได้ 300 ล้าน ตั้งเป้าพาแบรนด์ไทยไประดับโลก

“วิน เมธวิน” สมฉายาพระเอกหล่อใจบุญ ควัก 1.5 ล้านช่วยสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพ.ที่เชียงใหม่ เผยธุรกิจมาการอง SOURI โกยรายได้ทะลุ 300 ล้านบาท พร้อมเปิดเป้าหมายต่อไปในระดับโลก
แฟนๆ อวยยศให้พระเอกชื่อดัง “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” เป็นพระเอกหล่อใจบุญ หลังจากควักเงินส่วนตัวบริจาค 1.5 ล้าน ช่วยสร้างอาคารกายภาพบำบัด รพ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ล่าสุดได้เจอตัวหนุ่มวินในงาน Nespresso Vertuo World ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เจ้าตัวเลยเปิดใจถึงเรื่องนี้
“จริงๆ เป็นวัดที่เรามีโอกาสไปมานานแล้ว เราบอกหลวงพ่อไว้ถ้ามีให้ร่วมบริจาคอะไรเกี่ยวกับสร้างรพ. ก็ให้บอกเราได้เลย จริงๆ วันเกิดอาจยังไม่ได้ทำบุญเต็มที่ ถือเป็นโอกาสทำบุญปีนี้ด้วย
ถามว่าทำไมเลือกรพ.กายภาพบำบัดที่เชียงใหม่ รพ.ตรงนั้นเขาเพิ่งสร้างหลายๆ ตึก ตั้งแต่ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก จนมาถึงตึกที่ต้องสร้างเป็นกายภาพบำบัดเป็นตึกเฉพาะที่ทำตรงนั้นเลย เราก็เลยรู้สึกว่าอยากร่วมบุญด้วยตรงนี้
ที่บ้านมีโอกาสไปเชียงใหม่อยู่แล้ว ก็เลยฝากที่บ้านถ่ายรูปมาว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง เขาสร้างจริงมั้ย เราก็ศึกษาให้ดีก่อน ทุกอย่างเป็นจริงเลยร่วมบริจาค เรายังไม่ได้ไปด้วยตัวเอง ก็หาโอกาสไป
ทางรพ.ก็ดีใจ และขอบคุณเรามากๆ เขาระดมทุนค่อนข้างนานมาก เพราะเป็นรพ.ที่ห่างไกลตัวเมืองมากๆ เราคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ช่วยเหลือทุกคน และกายภาพบำบัดเขาจำเป็นทุกพื้นที่ไมได้ใหญ่ ค่อนข้างคอมแพคนิดนึง แต่พอมีตึกกายภาพแยกออกา ก็ทำให้พื้นที่ส่วนอื่นใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด
อิ่มบุญอิ่มใจ แต่จุดประสงค์หลักเราอยากช่วยผู้คน ตรงนั้นค่อนข้างห่างไกลความเจริญด้วย เราเป็นส่วนนึงได้ช่วยตรงนั้นก็ดีใจครับ (หล่อ ใจบุญ รักษาตำแหน่งนี้?) ไม่ได้มองว่าเป็นตำแหน่งครับ ตัวผมและที่บ้านชอบทำบุญอยู่แล้วด้วย ถ้ามีโอกาสก็ร่วมบุญเป็นประจำ ส่วนแพลนช่วยที่อื่นตอนนี้ยังครับ แต่ถ้ามีโอกาสก็พร้อมร่วมทำบุญอยู่แล้ว เพราะอยากช่วยครับ ผมชอบบริจาคที่มันจับต้องได้ สมมติร่วมสร้าง เราเห็นคนอื่นทำบุญก่อนหน้านี้แล้วเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ เรารู้สึกเชื่อมั่นตรงนั้น เชื่อว่าเงินที่เราบริจาคไปจะก่อประโยชน์ให้สูงสุดจริงๆ”
ยิ้มรับธุรกิจมาการอง SOURI เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยทำรายได้ทะลุ 300 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบ 90% และขยายสาขาไปแล้วกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
“ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ด้วยนะครับที่ช่วยกัน ของปีที่แล้วก็โตประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นจังหวะที่ดี มีแคมเปญตอบโจทย์หลายๆ คน และหลายๆ คนให้ความสนใจ
ปีนี้เจอภาวะเศรษฐกิจก็ยังประคองได้อยู่ครับ ออกแคมเปญใหญ่ๆ เพื่อมาตอบรับกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น ล่าสุดออกลดไซส์เล็กลงให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
จุดแข็งที่ทำให้เติบโต ผมว่าด้วยความถนัดของตัวแบรนด์ เรื่องโปรดักส์ที่มีรสชาติใหม่ๆ ตลอดให้คนได้ลอง ได้สัมผัสเมนเทนตัวควอลิตี้ของโปรดักส์เราให้คงที่อยู่ตลอดเวลา
การคอลแลปกับคอนเสิร์ตพี่เต็ม ได้คอลแลปรสบัวลอยเผือก ก็รู้สึกว่าเราพยายามสร้างโปรดักใหม่ๆ ตลอด สร้างความว้าวให้คนตื่นเต้นเรื่อยๆ (ใครคิดกลยุทธ์นี้?) ผมเองกับทีมช่วยกันคิดครับ (เอาความถนัดไกล้ตัวมาบริหาจัดการ?) ใช่ครับ เรามีโอกาสไปหลายๆ ที่ บางทีเราก็เอาไอเดียจากต่างประเทศมาใส่แบรนด์เราด้วย สิ่งที่เราเจอก็เอามาอะแด๊ปใช้กับแบรนด์เรา
ยังไม่มีสาขาครบทุกจังหวัด ฝันแข่งขันในระดับสากลได้
“โอ้ย ยังครับ (หัวเราะ) ตอนนี้ 40 สาขาครับ (หัวเราะ) มีแพลนเปิดเพิ่มบ้างบางที่ จะเป็นพื้นที่ที่เรามองว่ามีศักยภาพและเราอยากไป อย่างที่บอกมีแพลนต่างประเทศที่กำลังเล็งอยู่ เป้าหมายสูงสุดถ้าสำหรับแบรนด์ เราอยากทำให้เป็นโกลบอลสแตนดาร์ด แข่งขันในระดับสากลได้ อยากสร้างแบรนด์ไทยให้ไปถึงจุดนั้นได้จริงๆ ครับ”
ยังซื้อเครื่องบินไม่ได้ เก็บเงินซื้อล้อยังไม่ได้
“ยังครับ ยังไม่ล้มเลิก ก็สะสมทรัพย์อยู่ (หัวเราะ) ตอนนี้ยังไม่ได้ล้อเลยมั้งครับ (หัวเราะ) ยังอีกไกลครับ”
มันส์มากเชียร์บอลติดขอบสนาม
“มันส์มาก สนุกมาก เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้ไปดูบอลสดๆ ที่เป็นนัดชิงของบอลโลก เป็นนัดแข่งที่ใกล้จะไฟนอลแล้ว ก็สนุกมาก ไวบ์ดี สนามดีมาก สเตเดี้ยมดีมาก ก็มทีทีมโปรด ตอนนี้ทีมโปรดยังอยู่ครับ วันที่ 19 จะรู้แล้วว่าทีมโปรดเราจะชนะหรือเปล่า อดหลับอดนอนแน่นอน ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิด”