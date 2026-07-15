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SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ – SKG (เอสเคจี) แบรนด์นวัตกรรมอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะระดับโลก ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมจัดงาน SKG Self-Care Day “เซฟคอ แคร์ชาวออฟฟิศ” ณ TrueSphere ชั้น 3 ไอคอนสยาม เพื่อนำเสนอแนวคิด Smart Self-Care ที่มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตให้เต็มที่ พร้อมดูแลตัวเองไปพร้อมกัน”

การเปิดตัวในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SKG ในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพจากการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ควบคู่กับการมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัว คือการแต่งตั้ง หวังอี้ป๋อ (Wang Yibo) ศิลปิน นักแสดง และนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตชื่อดังระดับโลก เป็น Global Brand Ambassador ของ SKG เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่าการดูแลสุขภาพควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มากกว่าการดูแลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรืออ่อนล้า

คุณแอรอน ซู (Arron Su) Operation Director ของ SKG Health Tech กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับนวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน

"SKG เชื่อว่าการดูแลสุขภาพไม่ควรเริ่มต้นเมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือน แต่ควรเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน เราจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยี การออกแบบ และประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่"

"การเปิดตัวในประเทศไทยไม่ใช่เพียงการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย แต่เป็นการนำแนวคิด Smart Self-Care มาส่งต่อให้ผู้บริโภคชาวไทย เราพร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้คนในระยะยาว"

ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี SKG มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable Health Devices) อย่างต่อเนื่อง โดยถือครองสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมมากกว่า 2,000 รายการ และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติ อาทิ Red Dot Design Award และ iF Design Award พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรระดับสากล ได้แก่ FDA, NMPA, UKCA, SGS และ RoHS นอกจากนี้ SKG ยังได้รับการยอมรับจาก Frost & Sullivan ให้เป็นแบรนด์เครื่องนวดอัจฉริยะที่มียอดจำหน่ายอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี สะท้อนถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลก

ภายในงาน SKG ได้เปิดตัว SKG G7Pro Fold เครื่องนวดคออัจฉริยะรุ่นแฟลกชิปของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวคิด Smart Self-Care ผ่านการผสานเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัย ตัวเครื่องมาพร้อมเทคโนโลยีการนวดด้วยระบบ EMS และ TENS ระบบสั่น 9D Vibration และเทคโนโลยีแสง Near-Infrared และ Red Light เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด และส่งเสริมการไหลเวียนเลือด พร้อมรองรับการปรับรูปแบบการนวดผ่านแอปพลิเคชัน Future Wear เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล อีกทั้งยังได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเพรียวบาง พับเก็บได้ และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เสมือนเป็นไลฟ์สไตล์แอ็กเซสซอรีที่ผสานทั้งฟังก์ชันและความสวยงามไว้ในหนึ่งเดียว

นอกจาก G7Pro Fold แล้ว SKG ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Self-Care อื่น ๆ รวมถึง SKG H5 Mini และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพสำหรับคอ บ่า ไหล่ ดวงตา และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลากหลายไลฟ์สไตล์ ทั้งการทำงาน การเดินทาง และการพักผ่อน โดยในงานนี้ศิลปินวง SH1NE (ชาย-วัน) ได้แก่ Ctos , Beibei , Tactod และ Petch ได้มาร่วมงานด้วย

สำหรับประเทศไทย บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SKG อย่างเป็นทางการ พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าชั้นนำ อาทิ Siam Discovery และแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงพัฒนาบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย

การเปิดตัว SKG ในประเทศไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันแนวคิด Smart Self-Care ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ผ่านนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยี การออกแบบ และความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shopee
SKG Official Store : https://url.in.th/htRpN
Lazada
SKG Health Thailand : https://url.in.th/KRwcP
TikTok
SKG Health Thailand : https://url.in.th/jlQVS

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X : SKGHealthTH












SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก
SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก
SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก
SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก
SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก
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