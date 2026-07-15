SKG เดินหน้าขยายตลาดไทย เปิดตัว G7Pro Fold พร้อมดึง "หวังอี้ป๋อ" เสริมภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก

กรุงเทพฯ – SKG (เอสเคจี) แบรนด์นวัตกรรมอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะระดับโลก ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมจัดงาน SKG Self-Care Day “เซฟคอ แคร์ชาวออฟฟิศ” ณ TrueSphere ชั้น 3 ไอคอนสยาม เพื่อนำเสนอแนวคิด Smart Self-Care ที่มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตให้เต็มที่ พร้อมดูแลตัวเองไปพร้อมกัน”
การเปิดตัวในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ SKG ในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพจากการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ควบคู่กับการมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัว คือการแต่งตั้ง หวังอี้ป๋อ (Wang Yibo) ศิลปิน นักแสดง และนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตชื่อดังระดับโลก เป็น Global Brand Ambassador ของ SKG เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่าการดูแลสุขภาพควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มากกว่าการดูแลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรืออ่อนล้า
คุณแอรอน ซู (Arron Su) Operation Director ของ SKG Health Tech กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับนวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน
"SKG เชื่อว่าการดูแลสุขภาพไม่ควรเริ่มต้นเมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือน แต่ควรเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน เราจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยี การออกแบบ และประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่"
"การเปิดตัวในประเทศไทยไม่ใช่เพียงการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย แต่เป็นการนำแนวคิด Smart Self-Care มาส่งต่อให้ผู้บริโภคชาวไทย เราพร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้คนในระยะยาว"
ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี SKG มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable Health Devices) อย่างต่อเนื่อง โดยถือครองสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมมากกว่า 2,000 รายการ และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติ อาทิ Red Dot Design Award และ iF Design Award พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรระดับสากล ได้แก่ FDA, NMPA, UKCA, SGS และ RoHS นอกจากนี้ SKG ยังได้รับการยอมรับจาก Frost & Sullivan ให้เป็นแบรนด์เครื่องนวดอัจฉริยะที่มียอดจำหน่ายอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี สะท้อนถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลก
ภายในงาน SKG ได้เปิดตัว SKG G7Pro Fold เครื่องนวดคออัจฉริยะรุ่นแฟลกชิปของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวคิด Smart Self-Care ผ่านการผสานเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัย ตัวเครื่องมาพร้อมเทคโนโลยีการนวดด้วยระบบ EMS และ TENS ระบบสั่น 9D Vibration และเทคโนโลยีแสง Near-Infrared และ Red Light เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด และส่งเสริมการไหลเวียนเลือด พร้อมรองรับการปรับรูปแบบการนวดผ่านแอปพลิเคชัน Future Wear เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล อีกทั้งยังได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเพรียวบาง พับเก็บได้ และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เสมือนเป็นไลฟ์สไตล์แอ็กเซสซอรีที่ผสานทั้งฟังก์ชันและความสวยงามไว้ในหนึ่งเดียว
นอกจาก G7Pro Fold แล้ว SKG ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Self-Care อื่น ๆ รวมถึง SKG H5 Mini และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพสำหรับคอ บ่า ไหล่ ดวงตา และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลากหลายไลฟ์สไตล์ ทั้งการทำงาน การเดินทาง และการพักผ่อน โดยในงานนี้ศิลปินวง SH1NE (ชาย-วัน) ได้แก่ Ctos , Beibei , Tactod และ Petch ได้มาร่วมงานด้วย
สำหรับประเทศไทย บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SKG อย่างเป็นทางการ พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าชั้นนำ อาทิ Siam Discovery และแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงพัฒนาบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย
การเปิดตัว SKG ในประเทศไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันแนวคิด Smart Self-Care ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ผ่านนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยี การออกแบบ และความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Shopee
SKG Official Store : https://url.in.th/htRpN
Lazada
SKG Health Thailand : https://url.in.th/KRwcP
TikTok
SKG Health Thailand : https://url.in.th/jlQVS
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
Facebook : SKG Health Thailand
Instagram : skghealth.th
X : SKGHealthTH