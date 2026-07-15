พบข้อความในโทรศัพท์ “ต้าเอส” ยกสมบัติให้ลูกสาวกับ “กูจุนยอบ” ด้านแม่ขอไม่นับเป็นพินัยกรรมตามกฏหมาย

มีรายงานจากสื่อไต้หวันระบุว่า “สวีซีหยวน” หรือ “ต้าเอส” นางเอกดังจาก รักใสๆหัวใจ 4 ดวง ผู้ล่วงลับได้ทิ้งข้อความไว้ในโทรศัพท์เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวว่าจะยกให้ใครบ้าง แต่งานนี้ครอบครัวของนางเอกสาวไม่ขอนับว่าข้อความดังกล่าวคือพินัยกรรมตามกฏหมาย
หลังเกิดศึกแย่งชิงมรดกของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ ระหว่างสามีคนปัจจุบันอย่าง กูจุนยอบ กับ ครอบครัวของนางเอกสาวที่นำทัพโดยแม่แท้ๆและน้องสาว ล่าสุดมีการพบหลักฐานเพิ่มเติมในโทรศัพท์ของนางเอกสาวผู้ล่วงลับ
ศึกชิงมรดกครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังการเสียชีวิตของ ต้าเอส ที่แม่แท้ๆของเธอขอให้ กูจุนยอบ สามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน สละสิทธิ์การรับมรดก เพื่อให้มรดกตกถึงลูกสาวและครอบครัวทางสายเลือดของต้าเอส ซึ่งในเวลานั้น กูจุนยอบ ได้ยืนยันว่าจะสละสิทธิ์และไม่ขอรับเงินใดๆของภรรยา แต่ล่าสุด กูจุนยอบ มีการยื่นฟ้องเพื่อขอรับสิทธิ์ตามเดิม
มีการเปิดเผยจากสื่อไต้หวันทั้ง SETN และ Mirror Weekly ระบุว่า ขณะที่ ต้าเอส ยังมีชีวิตอยู่ ได้บันทึกความคิดของเธอเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินลงในแอปพลิเคชันที่บันทึกลงในโทรศัพท์มือถือของเธอ
ในข้อความระบุว่า เธอปรารถนาให้เครื่องประดับและกระเป๋าถือแบรนด์เนมตกทอดไปยังลูกสาวของเธอ ในขณะที่ทรัพย์สินส่วนที่เหลือจะแบ่งให้กับสามีของเธอ กู จุนยอป และ ลูกๆ ทั้งสองคน รวมถึงลูกๆ ของพี่สาวเธอ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าครอบครัวของ สวีซีหยวน หรือ ต้าเอส มองว่าบันทึกดังกล่าวไม่ถือเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอไม่ได้ถูกแบ่งตามเนื้อหาในบันทึกนั้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม SETN รายงานว่า กูจุนยอบ คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกับตัวแทนทางกฎหมายของลูกๆต้าเอสในสัปดาห์หน้า รายงานระบุว่ากระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องมรดกยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
นอกจากนี้ สำนักข่าวดังกล่าวยังระบุ กูจุนยอบ ยังไม่ได้สละสิทธิ์ในมรดก และกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่ภรรยาของเขาตั้งใจมอบไว้สำหรับบุตรทั้งสองของเธอกับอดีตสามี หวังเสี่ยวเฟย นั้นจะได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงแถลงการณ์ของ หวังเสี่ยวเฟย ที่ระบุถึงโครงสร้างการแบ่งมรดก โดย 1 ใน 3 ของทรัพย์สินจะตกเป็นของ กูจุนยอบ ในฐานะคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ของต้าเอส หวังเสี่ยวเฟย ได้ระบุว่าเขาเคารพสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายของกูจุนยอบและการตัดสินใจส่วนตัวใดๆ ที่ตั้งใจจะทำเกี่ยวกับส่วนแบ่งของเขาเอง
มรดกที่เหลืออีก 2 ใน 3 จะตกเป็นของบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของต้าเอสร่วมกัน นอกจากนี้ หวังเสี่ยวเฟย ยังกล่าวว่า เขาได้จัดตั้งบัญชีทรัสต์เพื่อจัดการมรดกของบุตรทั้งสองในนามของพวกเขาด้วย
นอกจากนี้ยังมีรายงานอ้างว่า หวงชุนเหม่ย แม่ของต้าเอส ที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของ ต้าเอส แล้วได้ขอให้ กูจุนยอบ เซ็นเอกสารสละสิทธิ์ในการรับมรดก อย่างไรก็ตาม SETN รายงานว่า กูจุนยอบ ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงใดๆ เพื่อสละสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายของเขา
มีรายงานหนึ่งระบุว่า การขอรับสิทธิ์ในมรดกตามเดิมของ กูจุนยอบ และสิทธิ์ในการดูแลมรดกของลูกทั้งสองทีาเกิดจากอดีตสามีก็เพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินของ ต้าเอส ให้อยู่ครบและให้ลูกๆของเธอได้รับมรดกครบถ้วน หลังมีความกังวลว่าทรัพย์สินของ ต้าเอส จะตกไปอยู่ในมือของแม่แท้ๆและอดีตสามีที่แต่งงานมีครอบครัวใหม่และลูกใหม่ไปแล้วเรียบร้อย
ต้าเอส หรือ สวีซีหยวน แต่งงานกับนักธุรกิจชาวจีน หวังเสี่ยวเฟย ในปี 2011 และทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวอย่างละคน ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2021 ในเดือน มี.ค. 2022 เธอได้กลับมาคบหาและแต่งงานกับอดีตแฟนหนุ่ม กูจุนยอบ อีกครั้ง แต่น่าเศร้าที่ต้าเอสเสียชีวิตในเดือน ก.พ. 2025 ขณะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น หลังจากป่วยเป็นโรคปอดบวมจากภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่