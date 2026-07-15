“ชมพู่ อารยา” โอดปารีสแฟชั่นวีกสุดโหด ร้อน 40 องศาฯ ไร้แอร์-ต้องสาดน้ำเย็นสู้ เผยที่มา “น้องเกล” โชว์สกิลมือกลอง

“ชมพู่ อารยา” เปิดใจลุยปารีสแฟชั่นวีกสุดโหด! เจออากาศร้อนพุ่ง 40 องศา-ไร้แอร์ ระหว่างโชว์ต้องกลับไปสาดน้ำเย็น หน้าผมเอาอยู่ บอกทำต่อเนื่อง 10 ปี เพราะแพสชั่นล้วนๆ พร้อมเผยเบื้องหลัง “น้องเกล” เด็กน้อยร้อยความสามารถ โชว์สกิลมือกลอง จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
เรียกว่าเป็นตัวมารดาที่ยืนหนึ่งในวงการแฟชั่นระดับโลกมาอย่างยาวนาน สำหรับ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ที่ล่าสุดได้กลับมาเปิดใจถึงเบื้องหลังการเดินทางไปร่วมงาน Paris Fashion Week ซีซั่นล่าสุด ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้โหดกว่าที่คิด เพราะต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศที่ร้อนจัดทะลุ 40 องศาเซลเซียส ระหว่างโชว์ถึงขั้นกลับไปสาดน้ำเย็น พร้อมทั้งอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวคนเก่ง “น้องเกล” ที่กำลังเป็นไวรัลจากคลิปโชว์สกิลการตีกลอง
“ร้อนมากค่ะ ร้อนแบบ...40 กว่าองศา ร้อนกว่ากรุงเทพฯ มันร้อนเผาเพราะเขาไม่มีความชื้น อากาศ อย่างบ้านเราจะเอือดๆ เหนียวๆ แต่เขาเป็นร้อนแห้ง แล้วไม่มีแอร์ สดมาก ที่เราเห็นสถานที่จัดงานสวยงาม ก็เป็นอาคารเก่า ไม่มีระบบแอร์ในนั้น หรืออยู่ในโรงแรมก็ไม่ได้แอร์ฉ่ำ
บ้านเราอาจได้เปรียบกว่าฝรั่งนะ แต่ว่าเขาไม่ค่อยทานน้ำแข็ง ไม่ค่อยกินน้ำเย็นกัน ฉันก็แบบ..น้ำเย็นฉันอยู่ไหนแต่ก็ปรับตัวได้ เวลาอยู่แบบนี้ใจต้องร่มๆ ก่อน เคลื่อนไหวให้น้อย ทำใจร่มๆ ระหว่างโชว์ชมจะกลับมาอาบน้ำ กลับมาสาดน้ำเย็น เปิดน้ำให้เย็นสุด
วันนึงถ้า 3 โชว์ โชคดีซีซั่นนี้ตารางพอได้กลับมาเปลี่ยนชุด เปลี่ยนผมนิดหน่อยที่ห้อง (เตรียมชุดให้เหมาะกับอากาศ?) ก็พยายาม แต่บางทีมันก็ไม่ได้ เพราะด้วยสิ่งที่แบรนด์ให้มาก็จะคลอสๆ ซีซั่นกันนิดนึง หรือบางทีอยากใส่ชุดสบายๆ เหมือนกัน แต่บางทีรูดซิปไม่ขึ้น (หัวเราะ) ลุคก็ท้าทายอากาศ แต่ถ้าเป็นโชว์ตอนค่ำแล้วก็พอไหว (ข้อได้เปรียบมาจากเมืองร้อน?) ก็อาจได้เปรียบ เพราะเขาจะทนไม่ได้จริงๆ ที่สำคัญหนักเลยคือเรื่องแอร์นี่แหละ”
เมกอัปไม่มีผล เอาอยู่
“ชี้นำ (หัวเราะ) ก็ไม่นะ เอาอยู่ รอบนี้คุมได้ (แต่งหน้าปรุงจืดหลายคนฮือฮา?) เราก็จะคุยกันอยู่แล้วว่าแต่ละวันเรามีชุดอะไร บางทีเราอาจไม่ได้รู้จักเมืองไทยทั้งหมด แต่พอถึงวันอาทิตย์ทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดแล้วว่าจะทำลุคไหนบ้าง เช้ามาก็คุยกัน แหละค่ะ ถ้าไม่โต๊ะอาหารก็ก่อนแต่ง ว่าวันนี้เราต้องไปที่ไหนกี่โมง มีชุดอะไรบ้าง เพราะไม่ได้ลบแต่งใหม่ทุกวัน ก็ต้องวางยาไว้ว่า จากอันนี้มาต่ออันนี้ ต้องปรับได้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องดิสคัตร่วมกัน เราก็จะคุยว่าเราอยากเป็นใคร เราเห็นชุดนี้ เราตีความว่าเป็นแบบไหน อยากเป็นผู้หญิงคนไหน
นอกจากอากาศ จริงๆ อย่างอื่นค่อนข้างสมูท ไม่มีอะไร แต่มีไปไม่ทันโชว์นึง เหมือนประเมินสภาพการจราจรผิดไปนิดนึง โดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ จริงๆ ตามกำหนด 9 ชุด แต่ว่าไปไม่ทัน ก็เลยเหลือ 8 แต่ก็เคยมีซีซั่นอื่นหนักกว่านี้ 11 12 ก็มี”
ทำต่อเนื่องเป็น 10 ปีเพราะแพสชั่นล้วนๆ
“สำหรับชมมองว่าอันดับหนึ่งคือแพสชั่นล้วน ถ้าไม่มีความสุขที่จะได้ทำ มันคงทำต่อเนื่องมาไม่ได้เป็น 10 ปี ณ วันแรกที่เริ่มไป จนถึงวันนี้ ไม่ได้มองเรื่องของโอกาส หรือสตางค์ แต่ชมเชื่อว่าไม่ทางใดก็ทางนึง สิ่งที่ทำมาต่อเนื่องตลอดมันได้ต่อยอดอะไรหลายๆ อย่างในอาชีพเรา เพียงแต่ว่าอาจไม่ได้ต่อยอดว่าฉันได้แคมเปญที่เมืองนอก แต่ว่าเป็นสิ่งที่ต่อยอด อย่างคานส์ก็เกี่ยวข้องกับแฟชั่นวีก เพราะชมต้องไปซัปพอร์ตแบรนด์หรือดีไซเนอร์ที่เขาซัปพอร์ตเราที่คานส์ มันก็ทำไป แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันคือแพสชั่น”
เผยที่มา “น้องเกล” โชว์สกิลตีกลอง จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
“ที่บ้านพี่ก็มีวง ที่โรงเรียนให้เด็กๆ ทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง พอเด็กเริ่มจับเครื่องเล่นดนตรี เขาก็เริ่มเซ็ตวงกัน พี่สายฟ้าก็วงนึง พี่พายุก็วงนึง เวลาเขาไปดูการแสดง เวลาพี่ๆ แสดง เราก็เอาเขาไปด้วย เขาก็คงซึมซับแหละ
ส่วนที่เลือกกลอง ตอนแรกเขาอยากได้มาตั้งนาน เขามีเซ็ตแรกก่อน คุณอารีย์พาร์ตเนอร์ชม ซื้อเซ็ตแรกให้ ก็ตีพังไป แล้วซื้อเซ็ตที่สองให้อีกก็ตีพังอีก ตีจนขาด ในความเชื่อของเขา คือเขาเป็น (ให้กี่คะแนน?) คะแนนความเชื่อให้เต็มร้อยเลย จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ (หัวเราะ) เนื่องจากวงพี่ๆ คุณครูจะไซน์พวกเพลงร็อกเพลงป๊อป จังหวะง่ายๆ หลายๆ เพลงเป็นยุค 90 2000 อย่างซอมบี้นางก็ตี เพราะมีวงนึงที่โรงเรียน เขาเล่นเพลงซอมบี้ เวลาไปดูหลายๆ ครั้งแต่ละวงจะมีเพลงประจำของตัวเอง แล้วจะเล่นกันซ้ำๆ ชีก็จะได้ฟังเพลงพวกนี้ มารูนไฟฟ์ ซิลลี่ ฟูลส์ วงพี่สายจะเล่นจิ๊จ๊ะ โมเดิร์นด็อก เป็นเพลงยุคพวกเรา เขาก็พลอยได้ฟังไปด้วย
ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหม เขารันทุกวงการ คิดว่าเห็นแววตั้งแต่เขาไปดูแล้ว เวลาเขาไปดู เขาจะทำท่าตีกลองมั่วๆ นะ แต่มันตีลงจังหวะ แต่ในคลิปเขาตีตามบีทที่ครูสอน แต่เวลาไปดูพี่ๆ แสดง เขาจะตีจังหวะในจินตนาการเขา แต่มันลงกับเพลง เพียงแต่มันอาจมั่วๆ แต่ลีลาท่าทาง เหมือนเขาเชื่อว่ามันได้”
ขำๆ เด็กน้อยร้อยความสามารถ บอกต้องรอดูกันต่อไป
“(หัวเราะ) ต้องดูกันต่อไป ด้วยวัยก็ประมาณนี้แหละค่ะ เห็นใครทำอะไรก็อยากจับไปหมด ชมว่าต้องรอ 7-8 ขวบอีกทีถึงจะชัดเจนว่าจะเอาอะไร ส่วนที่มองว่าเขาเรียนรู้เร็ว ชมว่าด้วยวัย เด็ก ไม่ว่าจะเรื่องภาษา กิจกรรม ใส่เขาตอนนี้ เขาจะรับได้”