จุดจบครอบครัวในฝันของฮอลลีวูด "แบรด พิตต์" เผชิญชีวิตเศร้า ลูกทั้ง 6 คนค่อย ๆ หันหลังให้พ่อ

ครั้งหนึ่ง แบรด พิตต์ และแองเจลินา โจลี เคยเป็นตัวแทนครอบครัวในฝันของฮอลลีวูด ทั้งคู่เดินทางไปทั่วโลกพร้อมลูกหกคน และได้รับการเรียกขานว่าเป็นครอบครัว “โจลี-พิตต์” แต่หลังชีวิตสมรสพังทลายในปี 2016 ภาพอันอบอุ่นเหล่านั้นกลับไม่เคยเกิดขึ้นอีก ความขัดแย้งที่ลากยาวเกือบหนึ่งทศวรรษไม่ได้ทำลายเพียงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสามีภรรยา แต่ยังทิ้งรอยร้าวลึกระหว่างพิตต์กับลูก ๆ ทุกคน
แบรด พิตต์ และแองเจลินา โจลี มีลูกด้วยกันทั้งหมด 6 คน ได้แก่ แมดด็อกซ์, แพ็กซ์, ซาฮารา, ไชโลห์ และฝาแฝดน็อกซ์กับวิเวียนน์ ในจำนวนนี้ แมดด็อกซ์ แพ็กซ์ และซาฮาราเป็นบุตรบุญธรรม ส่วนไชโลห์ น็อกซ์ และวิเวียนน์เป็นบุตรโดยกำเนิด โจลียื่นฟ้องหย่าเมื่อเดือนกันยายน 2016 ก่อนทั้งคู่จะลงนามในข้อตกลงหย่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2024 ปิดฉากการต่อสู้ทางกฎหมายที่กินเวลานานกว่าแปดปี
จุดแตกหักของครอบครัวเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์บนเครื่องบินส่วนตัวในปี 2016 โจลีกล่าวหาในเอกสารทางกฎหมายว่าพิตต์แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อเธอและลูกบางคน ขณะที่พิตต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายส่วน การสอบสวนในเวลาต่อมาไม่ได้จบลงด้วยการตั้งข้อหาทางอาญา อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นเส้นแบ่งสำคัญ หลังจากโจลีพาลูกทั้งหมดออกจากบ้านที่เคยอยู่ร่วมกับพิตต์ และเริ่มกระบวนการหย่าทันที
แมดด็อกซ์ ซึ่งโจลีรับอุปการะจากกัมพูชา เป็นลูกที่มีรายงานว่าห่างเหินจากพิตต์มานานที่สุด ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเครื่องบินปี 2016 และหลังจากครอบครัวแยกทาง เขาแทบไม่เคยปรากฏตัวร่วมกับพิตต์ต่อสาธารณะอีกเลย
ล่าสุดในปี 2026 มีรายงานว่าแมดด็อกซ์ดำเนินการขอตัดคำว่า “พิตต์” ออกจากนามสกุลตามกฎหมาย และต้องการใช้ชื่อ “แมดด็อกซ์ ชีวาน โจลี” เท่านั้น การตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการปิดประตูความสัมพันธ์กับพ่ออย่างเป็นรูปธรรม แม้เจ้าตัวจะไม่เคยออกมาอธิบายเหตุผลด้วยตัวเองก็ตาม
แพ็กซ์ ซึ่งเกิดในเวียดนามและได้รับการอุปการะโดยโจลี มีรายงานว่าความสัมพันธ์กับพิตต์ตึงเครียดอย่างหนักเช่นกัน สื่อเคยเผยแพร่ข้อความจากบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่เชื่อว่าเป็นของแพ็กซ์ ซึ่งใช้ถ้อยคำโจมตีพิตต์อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวไม่เคยได้รับการยืนยันจากแพ็กซ์โดยตรง จึงไม่ควรถือเป็นคำแถลงอย่างเป็นทางการ
หลังแพ็กซ์ประสบอุบัติเหตุจักรยานไฟฟ้าในปี 2024 มีเพียงรายงานว่าพิตต์ติดตามข่าวอาการของลูกผ่านคนใกล้ชิด แต่ไม่มีการยืนยันว่าพ่อลูกได้พบหรือพูดคุยกันโดยตรง ภาพความสัมพันธ์จึงยังคงเป็นเพียงพ่อที่รับรู้เรื่องราวของลูกจากระยะไกล มากกว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวที่อยู่เคียงข้างกัน
ซาฮารา ซึ่งโจลีรับอุปการะจากเอธิโอเปีย เริ่มแสดงสัญญาณชัดเจนตั้งแต่ปี 2023 เมื่อเธอแนะนำตัวในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยว่า “ซาฮารา มาร์ลีย์ โจลี” โดยไม่ใช้คำว่า “พิตต์”
ในปี 2026 เธอยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ตามขั้นตอนของกฎหมายแคลิฟอร์เนียติดต่อกันสี่สัปดาห์ การกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกชื่อสำหรับใช้ในสังคม แต่เป็นการตัดนามสกุลของพ่อออกจากเอกสารทางกฎหมายอย่างตั้งใจ
ไชโลห์ บุตรสาวโดยกำเนิดคนโตของพิตต์กับโจลี เป็นคนแรกที่ดำเนินการตัดนามสกุลพ่อออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เธอยื่นคำร้องในวันที่ 27 พฤษภาคม 2024 ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ 18 ปี ก่อนศาลอนุมัติในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ทำให้ชื่อของเธอเปลี่ยนจาก “ไชโลห์ นูเวล โจลี-พิตต์” เป็น “ไชโลห์ นูเวล โจลี”
ทนายความของไชโลห์ระบุว่า เธอเป็นผู้ตัดสินใจและว่าจ้างทนายด้วยเงินของตัวเอง ขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดพิตต์กล่าวว่า นักแสดงรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของลูกสาว สำหรับพิตต์ นี่อาจไม่ใช่เพียงการสูญเสียนามสกุลในเอกสาร แต่เป็นการเห็นลูกที่มีสายเลือดของเขาเลือกตัดตัวตนส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพ่อออกไป
วิเวียนน์ ฝาแฝดหญิง เคยใช้ชื่อ “วิเวียนน์ โจลี” ในสูจิบัตรละครบรอดเวย์เรื่อง The Outsiders ซึ่งเธอทำงานร่วมกับแม่ แม้การใช้ชื่อในผลงานจะไม่เท่ากับการเปลี่ยนชื่อทางกฎหมาย แต่การไม่ใส่คำว่า “พิตต์” ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า เธอกำลังเดินตามรอยพี่สาวและเลือกผูกตัวตนในชีวิตสาธารณะไว้กับแม่เพียงฝ่ายเดียว
เมื่อวิเวียนน์และน็อกซ์อายุครบ 18 ปีในวันที่ 12 กรกฎาคม 2026 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิดูแลบุตรระหว่างพิตต์กับโจลีก็สิ้นสุดลงโดยสภาพ เพราะลูกทั้งหกคนกลายเป็นผู้ใหญ่และสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะติดต่อหรือพบพ่อมากน้อยเพียงใด
น็อกซ์เป็นลูกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพิตต์น้อยที่สุด เขาไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีพ่อ และยังไม่มีหลักฐานชัดเจนจากเอกสารศาลว่าได้เปลี่ยนนามสกุลตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม น็อกซ์แทบไม่ปรากฏตัวร่วมกับพิตต์ในที่สาธารณะตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขามักอยู่เคียงข้างแม่และพี่น้องมากกว่า ความเงียบของเขาจึงไม่ได้ยืนยันว่าเกิดการตัดขาดอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังไม่มีภาพหรือเหตุการณ์สำคัญใดที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์พ่อลูกกลับมาใกล้ชิดเหมือนเดิม