บันเทิงรอบโลก "นิชคุณ" คืนร่าง “บีสต์ไอดอล” ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ 2PM

นิชคุณ สมาชิกวง 2PM สร้างความฮือฮาหลังเผยภาพขณะพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศไทย พร้อมโชว์รูปร่างล่ำ ไหล่กว้าง และกล้ามเนื้อชัดเจน จนแฟน ๆ นึกถึงภาพลักษณ์ “บีสต์ไอดอล” ในยุครุ่งเรืองของวง หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวยอมรับว่าน้ำหนักขึ้นเพราะกลับบ้านและรับประทานอาหารมากในช่วงพักงาน โดยมีรายงานว่าเขาเร่งลดน้ำหนักด้วยการกินไข่เพียงวันละหนึ่งฟองติดต่อกันสามวัน ซึ่งแม้แฟนคลับจะชื่นชมความมีวินัย แต่หลายคนก็แสดงความกังวลต่อวิธีลดน้ำหนักที่เข้มงวดเกินไป ขณะเดียวกัน 2PM เตรียมกลับมารวมตัวจัดคอนเสิร์ต “THE RETURN” วันที่ 8–9 สิงหาคม ที่อินสไปร์ อารีนา เมืองอินชอน
กระแสอนาคตของนายอน สมาชิกวง TWICE กลับมาเป็นที่จับตา หลังคุณแม่โพสต์ข้อความซึ้งถึงเส้นทางเกือบ 20 ปีของลูกสาว ทั้งช่วงฝึกซ้อมและ 11 ปีในฐานะสมาชิกวง พร้อมระบุว่าถึงเวลาแล้วที่นายอนและสมาชิกทั้งเก้าคนควรได้รับการดูแลและการยอมรับอย่างเหมาะสม ทำให้แฟน ๆ บางส่วนตีความว่าอาจเป็นสัญญาณว่านายอนกำลังพิจารณาย้ายต้นสังกัดสำหรับงานเดี่ยว แต่ยังคงทำกิจกรรมกับ TWICE ต่อไป ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิกหลายคน ทั้งจื่อวี จีฮโย จองยอน และแชยอง อย่างไรก็ตาม JYP Entertainment ยังไม่ได้ยืนยันการอำลาของสมาชิกคนใด และระบุเพียงว่าการเจรจาต่อสัญญายังดำเนินอยู่
มีรายงานว่า ทาเคชิ คาเนชิโระ พระเอกชื่อดังชาวเอเชีย ใช้ชีวิตอย่างสันโดษในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยหันไปทำเกษตร ปลูกดอกไม้ และปลูกผัก ห่างไกลจากวงการบันเทิงและแสงสีของสื่อ เฉินหง พิธีกรที่เคยอยู่ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกับเขา เปิดเผยว่าไม่รู้สึกประหลาดใจกับข่าวนี้ เพราะรู้จักนิสัยของคาเนชิโระมานาน และรู้สึกยินดีที่อดีตเพื่อนร่วมงานได้พบวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง พร้อมมองว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงหรือความสำเร็จภายนอก แต่อยู่ที่การได้อยู่กับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่ทำให้สบายใจ
จางวอนยอง สมาชิกวง IVE ตกเป็นประเด็นเรื่องทัศนคติอีกครั้ง หลังคลิปจากงาน ForEVER IVE ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เผยให้เห็นเธอยืนกอดอกขณะฟังเจ้าหน้าที่อธิบายกิจกรรม จนมีผู้ใช้ออนไลน์บางส่วนมองว่าเป็นท่าทีไม่ให้เกียรติ อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ และชาวเน็ตจำนวนมากออกมาปกป้อง โดยระบุว่าเป็นเพียงท่าทางปกติและถูกนำไปขยายความเกินจริง หลายคนแสดงความเหนื่อยหน่ายที่จางวอนยองมักถูกจับผิดจากเรื่องเล็กน้อย หลังไม่นานมานี้เธอเพิ่งถูกวิจารณ์จากการลดหน้ากากชั่วครู่ที่สนามบิน ขณะที่ปัจจุบันเจ้าตัวยังคงมีตารางงานแน่น ทั้งกิจกรรมของ IVE งานโฆษณา และการเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายแบรนด์