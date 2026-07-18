โจวซิงฉือยังแน่! หนังเรื่องแรกในรอบ 7 ปี โปรโมตเพียงตัวอย่างเดียว แต่ “กังฟูฟุตบอลหญิง” กวาดเงินทะลุ 7.8 พันล้านบาท

แม้จะห่างหายจากการกำกับภาพยนตร์มานานหลายปี แต่ชื่อของ “โจวซิงฉือ” ยังคงขายได้เสมอ ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องใหม่ “กังฟูฟุตบอลหญิง” ซึ่งถือเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของเขานับตั้งแต่ “เดอะ นิว คิง ออฟ คอมเมดี” เมื่อปี 2019 สามารถทำรายได้ในจีนอย่างร้อนแรง แม้แทบไม่ได้ใช้งบประมาณหรือเวลาในการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยก็ตาม
“กังฟูฟุตบอลหญิง” เข้าฉายในจีนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2026 ด้วยความยาว 106 นาที โดยมีการเปิดเผยว่าหนังใช้งบสร้างสูงถึง 380 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท นับเป็นภาพยนตร์ที่มีต้นทุนสูงที่สุดในชีวิตการกำกับของโจวซิงฉือ จากการใช้ฉากเทคนิคพิเศษและคอมพิวเตอร์กราฟิกจำนวนมาก
จุดที่สร้างความประหลาดใจคือ หนังใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์แบบแทบเป็นศูนย์ บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันเกิดของโจวซิงฉือ ก่อนจะปล่อยคลิปเรียกน้ำย่อยตัวแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม และเผยตัวอย่างฉบับเต็มเพียงหนึ่งวันก่อนหนังเข้าฉายจริง
แม้จะมีช่วงเวลาโปรโมตสั้นมาก แต่ภาพยนตร์กลับทำรายได้สะสมไปแล้วประมาณ 780 ล้านหยวน หรือราว 3,500 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าความนิยมของโจวซิงฉือยังคงแข็งแกร่ง และผู้ชมจำนวนมากพร้อมซื้อตั๋วเพียงเพราะชื่อของเขา โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแคมเปญประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เหมือนภาพยนตร์ทุนสูงเรื่องอื่น
ภาพยนตร์เรื่องนี้เคยใช้ชื่อระหว่างการพัฒนาหลายชื่อ ทั้ง “เส้าหลินฟุตบอลหญิง”, “ฟุตบอลหญิง” และ “แผนการ E” ก่อนจะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “กังฟูฟุตบอลหญิง” หนังถูกวางให้เป็นภาคต่อทางจิตวิญญาณของ “นักเตะเสี้ยวลิ้มยี่” ภาพยนตร์ฟุตบอลกังฟูชื่อดังเมื่อปี 2001 แต่ไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากตัวละครชุดเดิมโดยตรง
เนื้อเรื่องติดตามทีมนักฟุตบอลหญิงชื่อ “ทีมง้อไบ๊” ที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ถ้วยไร้เทียมทานสูงสุด” สมาชิกแต่ละคนมีทักษะการต่อสู้และความสามารถเหนือธรรมชาติ ก่อนจะต้องร่วมมือกันฝ่าฟันคู่แข่งจากทีมต่าง ๆ ในการแข่งขันที่ผสมผสานฟุตบอล ศิลปะการต่อสู้ และอารมณ์ขันแบบโจวซิงฉือ
หนังนำแสดงโดย จางเสี่ยวเฝ่ย ในบท “ซวงซวง” กัปตันทีมง้อไบ๊, ตี๋ลี่เร่อปา รับบท “อวี้หลง” กองหน้าตัวหลัก และจางอี้ซิง รับบท “สวีเฟิง” ผู้อาวุโสที่เข้ามาช่วยดูแลทีม นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรับเชิญอย่าง หลิวเจียหลิง และซาโตะ ทาเครุ รวมถึงอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติจีน จ้าวลี่นา
โจวซิงฉือรับหน้าที่ทั้งผู้กำกับ ผู้เขียนบท และผู้กำกับคิวแอ็กชันร่วมกับฉินเผิงเฟย โดยหนังเริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการที่เมืองเซินเจิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2025 ใช้เวลาถ่ายทำประมาณสามเดือน และมีการใช้สนามกีฬาในเขตต้าหย่าวาน เมืองฮุ่ยโจว เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลัก
อย่างไรก็ตาม กระแสตอบรับของ “กังฟูฟุตบอลหญิง” ยังแบ่งออกเป็นสองด้านอย่างชัดเจน ผู้ชมกลุ่มหนึ่งชื่นชอบมุกตลก ฉากฟุตบอลเหนือจริง และบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึง “นักเตะเสี้ยวลิ้มยี่” ขณะที่อีกส่วนมองว่าเนื้อเรื่องและเทคนิคพิเศษบางฉากยังไม่สามารถสร้างความสดใหม่ได้เท่ากับผลงานยุครุ่งเรืองของโจวซิงฉือ
ถึงกระนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วถือเป็นเครื่องยืนยันว่าโจวซิงฉือยังคงเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมภาพยนตร์จีนมากที่สุด หนังที่แทบไม่มีการเดินสายโปรโมต ไม่มีงานเปิดตัวขนาดใหญ่ และปล่อยตัวอย่างฉบับเต็มก่อนฉายเพียงวันเดียว ยังสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาล
จากตัวเลขปัจจุบัน “กังฟูฟุตบอลหญิง” ทำรายได้มากกว่าสองเท่าของงบสร้างแล้ว แต่ยังต้องพิจารณาส่วนแบ่งรายได้ที่โรงภาพยนตร์และผู้จัดจำหน่ายได้รับ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่หนังจะทำกำไรถือว่าสูง หากยังรักษากระแสรายได้ในจีนและขยายตลาดไปยังฮ่องกง มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ได้ตามแผน
ผลงานครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการกลับมาของโจวซิงฉือในฐานะผู้กำกับเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่า หลังจากอยู่ในวงการมานานหลายสิบปี ชื่อของ “ราชาตลกแห่งฮ่องกง” ยังสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายตั๋วหนังได้ทันที โดยแทบไม่ต้องอธิบายหรือโหมโฆษณาให้มากความ