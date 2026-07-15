กระแสเชียร์บอลโลกแรง ! แฟนบอลตอบรับคึกคัก JAS–MONO ชวนคนไทยลุ้นแชมป์ ในงาน WATCH PARTY 19 ก.ค.นี้

กระแสฟุตบอลโลก 2026 เดินทางสู่ช่วงเข้มข้นที่สุดของการแข่งขัน เมื่อเหลือเพียงไม่กี่นัดสุดท้ายให้แฟนบอลทั่วโลกร่วมลุ้น ส่งผลให้งาน MONOMAX WATCH PARTY : FIFA WORLD CUP 2026™ ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา แฟนฟุตบอลกว่า 1,000 คน ร่วมส่งเสียงเชียร์ศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศบนจอยักษ์ภายใน Stadium29 (MONO) จนบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งการเชียร์และความคึกคักตลอดทั้งคืน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชาติสเปน เอาชนะ ทีมชาติ ฝรั่งเศส ไป 2 -0 ประตู เข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้สำเร็จ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เนรมิต Stadium29 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของแฟนฟุตบอล กับประสบการณ์รับชมการแข่งขันบนจอยักษ์ระดับสเตเดียม พร้อมระบบภาพและเสียงระดับสเตเดียม ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องและบรรยากาศที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกราวกับอยู่ในสนามแข่งขันจริง
ความมันส์ยังไม่จบ! JAS และ MONO ขอชวนแฟนฟุตบอลทั่วประเทศมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MONOMAX WATCH PARTY : FIFA World Cup 2026™ ต่อเนื่องกับการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง อังกฤษ และ อาร์เจนติน่า ในคืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม (ประตูเปิดเวลา 22.00 น.) และ รอบชิงชนะเลิศ คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ก่อนถ่ายทอดสดการแข่งขันเวลา 02.00 น.
สำหรับ รอบชิงชนะเลิศ จัดเต็มด้วย Fan Zone เกมและกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมความบันเทิงจาก โก๊ะตี๋ อารามบอย, เสนาหอย และ Candid Kibt รวมถึง DJ Session, วง SPF และ F.HERO ที่จะร่วมปลุกบรรยากาศให้เร้าใจยิ่งขึ้น ตลอดจนโซน Food Truck และร้านอาหารชื่อดังของศิลปินและคนดังที่พร้อมเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้แฟนบอลได้อิ่มอร่อยตลอดค่ำคืน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัดงาน เพื่อให้ทุกคนร่วมเชียร์และสัมผัสบรรยากาศนัดชิงชนะเลิศของ FIFA World Cup 2026™ ได้อย่างเต็มอิ่มที่จะร่วมปลุกบรรยากาศให้เดือดยิ่งขึ้น ก่อนร่วมลุ้นว่าใครจะก้าวขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก FIFA World Cup 2026™
ผู้สนใจสามารถ เข้าร่วมงานฟรี เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Peep Share (https://open.peepshare.ai/Yxf0/Link) โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัด และจะปิดรับทันทีเมื่อเต็ม
สำหรับแฟนบอลที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถรับชมการถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ ทาง MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 หรือรับชมแบบ Full HD ผ่านแอปพลิเคชัน Monomax และหลังจบฟุตบอลโลก เตรียมต่อเนื่องกับความมันส์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 ครบทุกแมตช์ ผ่านแพ็กเกจ Sports Premium ราคา 5,999 บาทต่อปี รับชมพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ รองรับความคมชัดระดับ 4K พร้อมกีฬาระดับโลกอีกมากมาย
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