60 แล้วไง? ส่องภาพล่าสุด "นก จริยา" ยังเป๊ะไม่แพ้ 30 ปีก่อน

ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตากันรัว ๆ เมื่อ "นก จริยา แอนโฟเน่" ปล่อยภาพแฟชั่นที่ชวนให้คิดถึงลุคในวันวานที่แทบไม่ต่างจากสมัยสาวๆ และที่หลายคนพูดถึงคือความเป๊ะของเจ้าตัว จนแฟน ๆ พร้อมใจแซวว่า "กาลเวลาทำอะไรพี่นกไม่ได้จริงๆ" สมกับดีกรีอดีตนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย ส่วนจะเหมือนกับแฟชั่นเซ็ตในตำนานชิ้นไหน ชาวเน็ตลองทายกันดูได้ แฟนๆ อาจโฟกัสแค่ความสวยไม่สร่าง แต่เบื้องหลังลุคเป๊ะๆ นี้ คนใกล้ตัวต่างรู้ดีว่าคุณนกเป็นคนดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพมาโดยตลอด และที่สำคัญหัวใจยังคงเสมือนหยุดเวลาไว้ 18 ยังไงยังงั้น เพราะฉะนั้น สำหรับเจ้าตัวแล้ว การมีร่างกายที่แข็งแรงคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ยังใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และทำในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่ แม้วันนี้จะเข้าสู่วัย 60 กะรัตแล้วก็ตาม
และที่แท้จริง แฟชั่นเซ็ตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเปิดตัว "Juvecol" ผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกและข้อ จาก BioActive+ ที่ชวนคุณนกมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ มั่นใจในทุกช่วงวัย เห็นภาพเซ็ตนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่า คุณนกไม่ได้เพียงชวนให้หลายคนหวนคิดถึงวันวาน แต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอยากหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันไม่น้อยเลยทีเดียว