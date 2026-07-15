TOKYO KOSEI WIND ORCHESTRA เปิดการแสดงครั้งแรกในไทย 11-12 ก.ย. นี้

TOKYO KOSEI WIND ORCHESTRA (TKWO) วงดุริยางค์เครื่องลมระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการกล่าวขานในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในวงวินด์ออร์เคสตราที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เคยเปิดการแสดงทั่วประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว รวมถึงในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ล่าสุดได้ฤกษ์นำทัพนักดนตรีเครื่องลมชั้นแนวหน้ากว่า 40 ชีวิต เดินทางมาเปิดการแสดงที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2569 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การแสดงในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ"TOKYO KOSEI WIND ORCHESTRA CONCERT IN BANGKOK" โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมแซ็กโซโฟน (ประเทศไทย) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกและเพลงอนิเมะ โดยได้รับเกียรติจาก ไดจิ เดกุชิ (Daichi Deguchi) วาทยกรชื่อดังเจ้าของรางวัล Khachaturian International Conducting Competition พร้อมด้วยวาทยกรรับเชิญชาวไทยผศ. ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ จากวง Mahidol Wind Orchestra มาร่วมอำนวยเพลง
TKWO มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการดุริยางค์เครื่องลมมาอย่างยาวนานกว่า 65 ปี โดดเด่นทั้งในด้านมาตรฐานการบรรเลง การบันทึกเสียงคุณภาพสูง และการบรรเลงบทเพลงจากอนิเมะชื่อดัง ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยการแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ ทางวงได้เตรียมบทเพลงจากอนิเมะระดับตำนานมาบรรเลงถึง 3 เพลง ได้แก่ "Tank!", "Lupin the Third Theme '78" และ "Spy x Family Medley" รวมถึงบทเพลงชั้นนำอื่น ๆ อาทิ Alvamar Overture โดยนักประพันธ์ชื่อดังชาวอเมริกัน Jame Barnes และบทเพลงของ Gustav Holst
ทางด้าน ไดจิ เดกุชิ วาทยกรผู้ผ่านประสบการณ์ การทำงานร่วมกับปรมาจารย์มากมายอย่าง Junichi Hirokami, Tatsuya Shimono และ Christian Ehwald ทั้งยังได้ศึกษาการอำนวยเพลงโอเปร่ากับ Hans-Dieter Baum ได้รับคัดเลือกผ่านการออดิชันให้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับวาทยกรระดับโลกอย่าง Neeme Järvi และ Paavo Järvi รวมถึงได้รับเชิญให้ร่วมงานกับวงออร์เคสตราชั้นนำหลายแห่ง เช่น Konzerthausorchester Berlin, Armenian National Symphony Orchestra และ Orchestre Victor Hugo
การมาเยือนประเทศไทยของ TOKYO KOSEI WIND ORCHESTRA ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ของวงการดนตรีเครื่องลมไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: สมาคมแซ็กโซโฟน ประเทศไทย และสำรองบัตรล่วงหน้าได้ทาง Eventpop หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 081-174-4794