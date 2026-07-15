กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ตลอดจนผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมชมนิทรรศการสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันที่ ๒๒ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมชื่นชมผลงานอันทรงคุณค่า
และเรียนรู้เรื่องราวของศิลปินผู้สร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ "อัครศิลปิน" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ "อัคราภิรักษศิลปิน" ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการธำรงรักษา สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติ ผลงานของสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ แก่สาธารณชนในวงกว้าง เป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติและเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า และอุทิศตนพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ภายในงาน ประชาชนจะได้สัมผัสนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระประวัติ ผลงาน และคุณูปการของสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านการออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย ที่ผสานเทคโนโลยี
และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเปิดมุมมองการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์
สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง พร้อมนำเสนอเรื่องราวชีวิต แรงบันดาลใจ และผลงาน อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน
แต่ละท่าน ซึ่งล้วนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาติ
ผู้เข้าชมยังจะได้ร่วมชื่นชมผลงานของศิลปินผู้ได้รับการยกย่องในหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เครื่องปั้นดินเผา วรรณศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีไทยสากล นาฏศิลป์ไทย เพลงลูกทุ่ง ภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ ซึ่งสะท้อนความงดงาม ความหลากหลาย และพลังแห่งการสร้างสรรค์ของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอด
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจ
และเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
ผู้สนใจสามารถเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เฉพาะวันที่ ๒๒ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓
ต่อ ๑๓๑๑ และ ๑๓๒๐