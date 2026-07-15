Benze พริกไทย จับมือ YOUNGGU ปล่อย 'Habibi' ซิงเกิลใหม่ เปลี่ยนความเซ็กซี่ให้กลายเป็นความมั่นใจ

หลังจากถ่ายทอดความรู้สึกของคนอกหักผ่านสองซิงเกิลอย่าง 'เกสร' และ 'รักสามเศร้า' เวอร์ชันรีเมกที่ร่วมงานกับ SARAN ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศความรักสีหม่น คราวนี้ Benze พริกไทย ขอพลิกอารมณ์ครั้งใหม่ด้วยซิงเกิลจังหวะสนุก 'Habibi' ชวนขยับไปพร้อมกับความมั่นใจของผู้หญิง โดยได้ YOUNGGU มาร่วมฟีเจอริงเพิ่มสีสันให้เพลงด้วย
'Habibi' ถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หลงใหลในเสน่ห์ของหญิงสาวที่แต่งตัวเซ็กซี่อย่างมั่นใจ พร้อมส่งสารถึงผู้หญิงทุกคนว่าความเซ็กซี่และความมั่นใจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ปิดจุก Habibi ตัวช่วยเสริมความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ ที่มอบการปกป้องพร้อมความเรียบเนียนแนบสนิทไปกับผิว ช่วยให้สวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกลุค
นอกจากจะมาร่วมฟีเจอริงแล้ว YOUNGGU ยังมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องและเรียบเรียงเพลงร่วมกับ Benze พริกไทย ขณะที่ P CHAI NIGEL รับหน้าที่ร่วมโปรดิวซ์ เพื่อเติมเต็มซาวด์ดนตรีให้มีทั้งความทันสมัยและยังคงมีกลิ่นอายความขลังในเสียงร้องของ Benze พริกไทย
ด้านมิวสิกวิดีโอ Benze เลือกใช้ 'หมากรุก' เป็นสัญลักษณ์หลักในการเล่าเรื่อง เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงกับเกมแห่งกลยุทธ์และการช่วงชิงอำนาจ โดยถ่ายทอดภาพของผู้หญิงในฐานะผู้ที่กุมเกมและเป็นฝ่ายคว้าชัยอยู่เสมอ พร้อมสื่อถึง 'Habibi' ตัวช่วยที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจ เรียบเนียน แข็งแกร่ง และสวยสง่าในทุกชุดที่เลือกสวมใส่
สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอ 'Habibi' feat. YOUNGGU ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่อง Benze พริกไทย และรับฟังเพลงได้ผ่านสตรีมมิงทุกแพลตฟอร์ม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟนด้อม “Benze พริกไทย” ได้ทาง Line Openchat โดยเสิร์ชว่า “Benze พริกไทย”
MV https://youtu.be/aO00xsmBeG4
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