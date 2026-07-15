iKON รวมตัวไอคอนิกชาวไทยระเบิดความมันต้อนรับการกลับมาอย่างสุดเหวี่ยงใน "iKON FOUREVER WORLD TOUR IN THAILAND"

iKON กลุ่มศิลปิน K-pop ระดับโลก ได้กลับมาเยือนประเทศไทยที่ทุกคนต่างรอคอยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมระเบิดความมันกับการแสดงสุดทรงพลัง ณ ธันเดอร์โดม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์คอนเสิร์ต "iKON FOUREVER WORLD TOUR" โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับเป็นการแสดงในประเทศไทยครั้งแรกของวงในรอบเกือบ 2 ปี ทำให้ JAY, SONG, BOBBY และ CHAN ได้กลับมารวมตัวกับเหล่า 'ไอคอนิกชาวไทย' (Thailand iKONICs) อีกครั้ง ในค่ำคืนอันน่าจดจำเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางที่ยาวนานและความผูกพันอันแสนพิเศษร่วมกับแฟนๆ ของพวกเขา
หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวเวิลด์ทัวร์ที่กรุงโซลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หมุดหมายที่กรุงเทพฯ ถือเป็นการลุยคอนเสิร์ตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของวง ทั้งในเอเชียและอเมริกาใต้ นอกจากนี้ การแสดงในครั้งนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทั้ง iKON และแฟนๆ เนื่องจากสมาชิกทั้ง 4 คนได้ก้าวขึ้นสู่เวทีร่วมกันอีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่โชว์เปิดตัว iKON ได้สะกดสายตาผู้ชมด้วยเสน่ห์อันล้นเหลือบนเวที รวมถึงการแสดงสดที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ไดนามิกที่ยอดเยี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของวง โดยรายชื่อเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยเพลงโปรดของแฟนๆ อย่าง "LOVE SCENARIO" และ "RHYTHM TA" ซึ่งแฟนๆ ต่างร่วมร้องไปพร้อมกันตลอดทั้งคืน เนรมิตให้บรรยากาศภายในธันเดอร์โดมเต็มไปด้วยพลังงานความสนุกขั้นสุด
นอกเหนือจากการแสดงแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยการโต้ตอบที่อบอุ่นและซาบซึ้งใจ โดยสมาชิกในวงได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณสำหรับ การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่พวกเขาได้รับในประเทศไทย ด้านแฟนๆ เองก็ตอบรับด้วยเสียงเชียร์ที่กระหึ่มและกระตือรือร้น ตอกย้ำถึงความผูกพันอันเหนียวแน่นที่ยังคงเชื่อมโยง iKON และไอคอนิกชาวไทยเข้าไว้ด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ความสำเร็จของคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายครั้งสำคัญที่สร้างความประทับใจในทัวร์ iKON FOUREVER WORLD TOUR ในขณะที่วงยังคงเดินหน้าเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และหลังจากการกลับมาอย่างประสบความสำเร็จในประเทศไทย iKON จะเดินหน้าทัวร์ในระดับภูมิภาคต่อไป โดยมีจุดหมายถัดไปที่ ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อนำความสนุกของ FOUREVER WORLD TOUR ไปมอบให้กับแฟนๆ ทั่วเอเชีย ก่อนที่จะลุยทัวร์ระดับโลกต่อไป
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