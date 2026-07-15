“ป๋อมแป๋ม” ท็อปฟอร์ม! จัดเต็มสแตนด์อัพคอมเมดี้ “อิแก่บ้าน้ำลาย อยู่ยั้งยืนยาย แบบ SHINE ชรา” สุข สนุก ฮากระจายน้ำตาเล็ด

ฮาเอิ๊กอ๊ากกระแสตอบรับดีท่วมท้น จากสแตนด์อัพคอมเมดี้ “เกิด แก่ เจ็บ ยาย” ในปีแรก จนต้องขยายความสนุกต่อกันเป็นปีที่ 2 สำหรับโชว์สแตนด์อัพคอมเมดี้ครั้งใหม่ใน “EUCERIN Present POMPAM’S STAND UP COMEDY - อิแก่บ้าน้ำลาย อยู่ยั้งยืนยาย แบบ SHINE ชรา” โดย “ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร” หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม “ยายป๋อมแป๋ม” พิธีกร นักแสดง นักเขียนและโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากรายการ เทยเที่ยวไทย และ ทอล์ก-กะ-เทย ที่ครั้งนี้ยังคงท็อปฟอร์มสร้างเสียงหัวเราะ ความสุข ความฮาน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล 2 รอบการแสดง ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ซึ่งทั้ง รอบบ่าย และรอบค่ำ มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง มาให้กำลังใจคับคั่ง อาทิ โอปอล์ ปาณิสรา,ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช,เต้ย จรินทร์พร,จ๋า ยศสินี,เติ้ล กิตติภัค,ปิงปอง ธงชัย,ดีเจอ้อย นภาพร ,ดีเจอั๋น ภูวนาท,แก๊ง เทย เที่ยว ไทย เจนนี่ ปาหนัน,กอล์ฟ กิตติพัทธ์,บาส ณัฐวุฒิ พูนพิริยะ ลูกหว้า พิจิกา,ซิน ทศพร และอีกมากมาย
เรียกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งใน “อิแก่บ้าน้ำลาย” อัดแน่นความสนุกแบบสุดๆ กับชีวิตที่ “ยายป๋อมแป๋ม” ในวัย 45 ปี ต้องประสบพบเจอมาเม้าแฟ่ด เรื่องราวหลากหลาย ชีวิตที่ยอมรับ และ ภูมิใจในความแก่ แต่ยังคงไม่หยุดหาความรู้ใหม่ๆ ทั้ง เรื่องเรียนทำขนมที่ฮากระจาย การได้ไปเรียนปริญญาโทในวัย 45 เปิดเวทีโต้คารม ถกประเด็นหมูกะทะที่ย่างบนเตาเป็นของส่วนตัวหรือส่วนรวม ไปจนถึงเรื่อง Generation Gap การปรับตัวกับช่องว่างของความต่างวัย การรับมือกับความผิดหวัง ด้วยความเข้าใจเหตุและผล และเปิดประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาหมดแล้ว ทั้งถูกเท ถูกบ้ง ไปยันวิ่งหนีคนบ้า ทุกสตอรี่เล่าออกมาได้ครบทุกอรรถรส ทั้งแซว จิก กัด ขำ ฮา แต่ล้วนยังทำให้จิตใจแจ่มใส
งานนี้ยังมีศิลปินรับเชิญน้องรัก เสิร์ฟเพลงเพราะให้ ยาย โดดร่วมแจม รอบบ่าย “เต้น นรารักษ์” ในเพลง “ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ” และ รอบค่ำ “ณัฐ ศักดาทร” ในเพลง “คิดถึงดังดัง” สร้างความคึกคักเรียกเสียงกรี๊ดเข้าไปอีก
พาร์ตสุดท้ายของการบ้าน้ำลาย “ยายป๋อมแป๋ม” ทิ้งท้ายให้ข้อคิดของการโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่จนวันนี้ “ความสุขไม่ต้องวิ่งหา แค่มองให้เห็น … ช่ายย” ขำตัวโยก จบโชว์แบบฟูลฟิลใจฟูกลับบ้านกันทุกคน!