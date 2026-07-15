สัญญารักปักใจ! “แอลม่อน” รับปาก “โปรเกรส” จะไม่มีวันแยกจากกัน!! ในซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall”

บรรยากาศวันเปิดเทอมใหม่ของแก๊งเด็ก ม.6 “โก๋หนึ่ง” (โปรเกรส ภาสวิชญ์), “โก๋สอง” (แอลม่อน ภูมิสุวรรณ), “ออก้า” (เคน กันต์ธีร์), “อชิ” (พอล ธนัน), “ออกัส” (จัสติน แองกัส) และ “เติ้ล” (คีตั้น สิทธิทัศนิฐ์) ยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตกันหมด ยกเว้น “โก๋หนึ่ง” ที่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเป้าหมายอะไรเลย และยิ่งวันที่มีรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมาแนะแนว “โก๋หนึ่ง” ก็ยิ่งสับสน และรู้สึกไม่อยากแยกจาก “โก๋สอง” ถ้าเรียนจบ ม.6 แล้วจริงๆ ซึ่ง “โก๋สอง” ก็ได้พูดปลอบ “โก๋หนึ่ง” โดยให้สัญญาว่าจะยังได้เจอกันอยู่แม้จะเรียนกันคนละมหาวิทยาลัย ทำให้ “โก๋หนึ่ง” รู้สึกอบอุ่นหัวใจสุดๆ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของชีวิตพวกเขาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังเรียนจบ จะต้องพบเจอกับอะไรบ้าง? ตามลุ้นไปพร้อมกัน
ติดตามซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” (EP.10) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 20:30 น. ดูทีวี ช่อง GMM25 | ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
[EP.10] ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall
https://youtu.be/RzBtUb7Y0eU?si=5moO68eDEjIPXehi