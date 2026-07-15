สูญเสียรายที่ 4 “ดิน” นักร้องวงทศกัณฐ์เสียชีวิตแล้ว หลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์

หลังจากที่มีการโพสต์ตามหา “ดิน” นักร้องวงทศกัณฐ์ ซึ่งหายไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่ต่อมาจะมีการแจ้งข่าวว่า ดิน ยังไม่เสียชีวิต รักษาตัวอยู่รพ.ราชวิถี แต่มีอาการสาหัส หวังพึ่งปาฏิหาริย์ ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) เฟซบุ๊ก “วงทศกัณฐ์” ได้เผยข่าวเศร้า ดินได้จากไปแล้วอย่างสงบ
“ตอนนี้น้องดิน
ได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ
ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัพเดทอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ
อาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์🤍”
ขณะที่เฟซบุ๊กวงทศกัณฐ์ได้อัปเดตภาพพิธีทางศาสนาของสมาชิกในวงผู้ล่วงลับ ทั้ง บรีส นักร้อง , กวาง มือคีย์บอร์ด, บิว มือกลอง เป็นภาพที่สะเทือนใจเป็นอย่างมาก