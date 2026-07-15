กรี๊ดสิ รออะไร เจ้าของเพลง Zombie ยังส่งอีโมจิหัวใจ 3 ดวงให้ “เนเน่ รอยัล”

เป็นคนดังชั่วพริบตา ชีวิตพลิกชั่วข้ามคืน หลังผ่านออดิชั่นคว้า 4 ผ่าน จากเวที America's Got Talent ซีซันล่าสุด จนกลายเป็นไวรัลไปทั้งโลก สำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว รัตติกานต์ อำลอย” สาวน้อยอายุ 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ล่าสุดคลิปวิดีโอการแสดงเพลง “Zombie” ของเนเน่บนเวที AGT มียอดวิวทะลุ 100 ล้านไปแล้ว ซ้ำคลิปในเพจ America's Got Talent ยังสร้างปรากฎการณ์หนักมาก ทะลุ 44 ล้านวิว
ล่าสุดก็เนเน่และแฟนๆ ถึงขั้นพากันตื่นเต้น เมื่อต้นฉบับเพลง Zombie อย่าง “The Cranberries” เข้าไปคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจ 3 ดวงให้เนเน่ในอินสตาแกรม ทำกรี๊ดหนักมาก การันตีฝีมือการร้องและเล่นกีต้าร์ที่ได้รับการยอมรับเจ้าของเพลงต้นฉบับได้เป็นอย่างดี