“พัค จีฮุน” กลับมาตกเมย์ไทยซ้ำ! เสิร์ฟโมเมนต์ฟินหายคิดถึง แฟนคอนฯ ในรอบ 6 ปี “2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK”

สร้างความประทับใจและเติมเต็มความสุขให้กับเหล่า ‘เมย์ไทย’ (May : ชื่อแฟนคลับ) เมื่อศิลปินและนักแสดงสุดฮอต “พัค จีฮุน” (Park Jihoon) กลับมาร้อยเรียงทุกความทรงจำร่วมกับแฟนคลับชาวไทยให้ชัดเจนอีกครั้ง กับการกลับมาจัดแฟนคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในรอบ 6 ปี ในงาน “2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT] in BANGKOK” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ IDEA LIVE BRAVO BKK ท่ามกลางบรรยากาศที่เมย์ชาวไทยถูกหนุ่ม Wink Boy! ตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถอนตัวไม่ขึ้น
เปิดเวที พัคจีฮุนระเบิดความเท่จนแฟนๆ ในฮอลล์ละสายตาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ด้วยเพลง ‘Blank Effect’, ‘Serious’ และ ‘GOTCHA’ ก่อนที่ “ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์” MC ของงาน จะขึ้นมาร่วมสร้างสีสันและความสนุก หลังจบโชว์แรกพัคจีฮุนรีบเช็กความคิดถึงทันทีที่กลับมาเจอกันในรอบหลายปี ทักทายเป็นภาษาไทยสุดน่ารัก “สวัสดีครับเมย์ชาวไทย ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนครับ ผม พัคจีฮุน ครับ” งานนี้เสียงตอบรับจากทุกคนในฮอลล์ดังสนั่น ทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบ เสิร์ฟท่าโพส “ชอจัง” ท่าประจำตัวให้เมย์ได้หวีดกันใจระทวยยกฮอลล์
ไม่พอเท่านั้น หนุ่มจีฮุนยังลุยเสิร์ฟโมเมนต์พิเศษต่อทันที กับช่วงเล่นเกมที่เจ้าตัวต้องพิชิตภารกิจสวมบทเป็นพ่อค้าขายของให้เมย์ไทยยอมเปย์จนสำเร็จ เจอพ่อค้าสุดหล่อบริหารเสน่ห์เข้าไป เมย์ไทยก็ใจอ่อนช่วยให้มิชชันผ่านฉลุย จากนั้นยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยการเลือกคอสตูมเป็น ‘ครูศิลปะ’ และ ‘ครูพละ’ จนแฟนคลับทั้งฮอลล์อยากยื่นใบสมัครเรียนกับคุณครูสุดหล่อกันยกด้อม เรียกว่าพาร์ตนี้เมย์ไทยได้เห็นครบทุกมุม ทั้งความละมุน ความน่าหมั่นเขี้ยว และความน่าเอ็นดูแบบเต็มอิ่ม
พัค จีฮุน กลับมาออนสเตจอีกครั้ง พร้อมสาดความสดใสผ่านเพลง ‘Bodyelse’ และ ‘Watercolor’ ก่อนอัปดีกรีความฮอต ปรับโหมดจาก Wink Boy สู่ Sexy Boy! ปล่อยคาริสมาสะกดทุกสายตา ผ่านเพลง ‘NITRO’, ‘MATADOR’, ‘360’ และ ‘MOON (새벽달)’ จนเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์ ความฟินยังต่อเนื่องในพาร์ต PHOTO TIME เมื่อพัคจีฮุนชวนทุกคนถ่ายรูปด้วยกัน พร้อมรัวท่าโพสเล่นกับใจเมย์ไทยแบบไม่ยั้ง ก่อนที่แฟนๆ จะบอกรักกลับคืนด้วยป้ายแบนเนอร์ข้อความ “지훈의 모든 걸음이 자랑스러운 메이가될게 아름답게 성장해 줘서 고마워” (จะเป็นเมย์ที่ภูมิใจในทุกก้าวเดินของจีฮุน ขอบคุณที่เติบโตมาอย่างงดงาม) ทำเอาหนุ่มจีฮุนซาบซึ้งใจ ก่อนกล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยเคียงข้างและสนับสนุน พร้อมย้ำว่าจะเป็นจีฮุนที่ทุกคนภูมิใจ วันนี้มีความสุขมากๆ ที่ได้เจอกัน และไม่พลาดหยอดคำหวานว่า ผมคือจีฮุนของเมย์เสมอ ก่อนส่งท้ายด้วยเพลง ‘I Can't Hold Your Hand Anymore’
ไม่ได้เจอกันหลายปี เมย์ไทยไม่มีทางยอมปล่อยให้พัคจีฮุนกลับง่ายๆ ตะโกนเรียกชื่อกันสุดเสียง กระทั่งเสียงดนตรีเพลง ‘L.O.V.E’ ดังขึ้น ทุกคนในฮอลล์พร้อมใจกันร้องเพลง สลับกับตะโกนเรียกชื่อ “พัคจีฮุน” ให้ออกมาเจอกันอีกครั้ง ไม่นานไฟในฮอลล์ก็สว่างขึ้น พัคจีฮุนเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยทรงผมสุดคิวต์ พร้อมเพลง ‘I Wonder’ ก่อนลงมาเดินทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิด และปิดค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยความสดใสสไตล์จีฮุนเวอร์ชัน 2026 ผ่านเพลง ‘MayDay’ เพลงที่เปรียบเสมือนคำยืนยันว่าพัคจีฮุนรักเมย์ทุกคนไม่แพ้ที่เมย์รักเขา เมื่อทุกความคิดถึงได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งรอยยิ้ม ความสนุก และความอบอุ่นตลอดทั้งงาน เมย์ไทยจึงพร้อมใจกันยกให้ ‘พัค จีฮุน’ เป็นที่สุดของความสุข มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมด ยิ่งเจอก็ยิ่งโดนตกซ้ำ พร้อมเก็บความทรงจำครั้งนี้ไว้เต็มหัวใจ