152 ปี “วัฒนาวิทยาลัย” กางโรดแมปการศึกษา 2570-2575 ชูหลักสูตรรับอนาคต ตอกย้ำภาพลักษณ์ “บ้านหลังที่ 2” ที่ผู้ปกครองอุ่นใจ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 152 ปี ประกาศทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2570-2575 กางโรดแมปดีไซน์หลักสูตรรับโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ “โรงเรียนแห่งความรักและบ้านหลังที่ 2” ควบคู่กับการสืบทอดสายสัมพันธ์ “แดง-ขาว” ที่แข็งแกร่ง และการเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในการเปิดรับนักเรียนชายในระดับอนุบาลเพื่อสร้างสุภาพบุรุษที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคมไทย
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโรดแมปการศึกษา 5 ปีนี้ว่า โรงเรียนได้วางเป้าหมายเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มองหาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดยในด้านการยกระดับวิชาการ โรงเรียนจะเดินหน้าต่อยอดความเป็น Microsoft
Showcase School พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลผ่าน Cambridge Assessment International Education และบูรณาการเทคโนโลยี AI เข้ากับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยนวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่
ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนประจำ
กล่าวเสริมถึงแนวคิดการดูแลนักเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนว่า “การศึกษาในปัจจุบันต้องเตรียมผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ภายใต้แนวคิด Smart School Smart Teachers Smart Students มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นโรงเรียนแห่งความรัก ด้วยการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม (Holistic Education) ควบคู่ไปกับการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
สำหรับประเด็นการเปิดรับเด็กชายในระดับอนุบาลนั้นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดรับนักเรียนชายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนประสบความสำเร็จและมีพัฒนาการที่เด่นชัด และในโรดแมปใหม่นี้ โรงเรียนยังคงมุ่งมั่นเปิดรับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนชายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เติบโตเป็น Little Gentlemen หรือสุภาพบุรุษตัวน้อย ที่ได้รับการปลูกฝังมารยาท การให้เกียรติผู้อื่น และความอ่อนโยนตั้งแต่ปฐมวัย”
“เราเชื่อว่าความสุขเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้เป้าหมายของเราจึงไม่ใช่แค่การสร้างเด็กที่เก่งวิชาการเท่านั้น แต่คือการปั้นนักเรียนที่มีคุณภาพรอบด้าน เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
และนี่คือสิ่งที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์แดง-ขาว ตลอด 152 ปีของวัฒนาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวลานทิพย์ กล่าวสรุป