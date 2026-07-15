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สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาห้างแทบแตก เมื่อเกิร์ลกรุ๊ป T-POP แถวหน้าของเมืองไทยอย่าง 7 สาววง 4EVE (โฟร์อีฟ) แท็กทีมกันมา สาดความน่ารักสดใสเอาใจเหล่า ฟอร์อาย (For Aye) ในงาน “NAREE Cute Never Fades” นั่งแท่น Face of Naree กลุ่มใหม่ที่จะมาเป็นตัวแทนส่งต่อความคิ้วท์แบบตะโกน! ให้กับ NAREE (นารี) แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยที่กำลังมาแรงและสัมผัสกับนิยามความคิ้วท์บทใหม่ กับบลัชออน “NAREE Perfect Touch Blush” ที่มาพร้อมสโลแกน ‘ปัดเฉดไหนก็คิ้วท์ เข้ากับทุกผิว ทุกสกินโทน’ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ณ Eden Zone ชั้น 1 CentralWorld เมื่อวันก่อน

งานนี้ได้รับเกียรติจากสองผู้บริหารบริษัท ที เอส คอสเมติก จำกัด นำโดย คุณวีรยุทธ์ วงษ์รักษา และคุณ มุจรินทร์ ชุติมาทิพากร รวมไปถึงเหล่าศิลปิน นางงาม อินฟลูเอนเซอร์และกูรูสายบิวตี้ อาทิ แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนนา เสืองามเอี่ยม, ศิลปินดูโอ้ จัสมิน มะลิมาริสา ฮิวส์ และ ณิก้า อาณิก้า ฮอร์แมน (JMNK) , เกิร์ลกรุ๊ปน้องเล็กวง ily ได้แก่ พลอย, นีน และ ลูกตาล ฯลฯ ที่มาร่วมเติมเต็มสร้างสีสันและความคิวท์กันอย่างคับคั่ง

ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” ที่พร้อมเสิร์ฟถึง 3 เนื้อสัมผัส รวมทั้งหมด 18 เฉดสี ครบจบในตลับเดียว ผ่านแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย 7 สาววง 4EVE อย่าง มายด์ อาทิตยา , โจริญ คัมภีรพันธุ์ ,ตาออม เบญญาภา ,แฮนน่า โรสเซ็นบรูม , ฝ้าย ณัฐธยาน์ , พั้นช์ ทิพานัน และ อ๊ะอาย กรณิศ ถ่ายทอดเสน่ห์ของบลัชออนในแต่ละเฉดสีผ่านเมคอัพลุคที่แตกต่างกันอย่างมีสไตล์ ตอกย้ำสโลแกน ‘ปัดเฉดไหนก็คิ้วท์ เข้ากับทุกผิว ทุกสกินโทน’

7 สาววง 4EVE กล่าวว่า “พวกเราดีใจมากๆ เลยค่ะ ที่ได้มาเป็น Face of Naree เป็นแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่โดดเด่นในเรื่อง คัลเลอร์ คอสเมติก โดยเฉพาะบลัชออนรุ่นใหม่ NAREE Perfect Touch Blush มีให้เลือกเยอะมากถึง 18 เฉดสี ไม่ว่าจะลุคหวาน ลุคซน หรือลุคเท่ ๆ ก็แต่งได้หมด แถมเข้ากับทุกสกินโทนอีกด้วย พวกเราอยากชวนทุกคนมาสนุกกับการแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะ เพราะความคิ้วท์ไม่มีสูตรตายตัว แค่เลือกสีที่มั่นใจและเป็นตัวเองที่สุดก็สวยได้แล้วค่ะ”

นอกจากการเปิดตัวบลัชออนสุดคิวท์แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟที่เปิดโอกาสให้เหล่าฟอร์อาย ได้ใกล้ชิดกับ 7 สาว 4EVE ทั้ง มินิคอนเสิร์ต กิจกรรม Hi-Touch และถ่ายภาพ Polaroid Selfie รวมไปถึง เซอร์ไพรส์จากหนุ่ม ๆ วง ATLAS ที่ขนโชว์พิเศษมาเสิร์ฟแฟน ๆ เแบบจัดเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มเซ็นทรัลเวิลด์

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สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน
สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน
สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน
สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน
สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน