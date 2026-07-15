สดใสเกินต้าน “4EVE” นั่งแท่น Face of NAREE เปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” เสิร์ฟความคิ้วท์แบบตะโกน

ทำเอาห้างแทบแตก เมื่อเกิร์ลกรุ๊ป T-POP แถวหน้าของเมืองไทยอย่าง 7 สาววง 4EVE (โฟร์อีฟ) แท็กทีมกันมา สาดความน่ารักสดใสเอาใจเหล่า ฟอร์อาย (For Aye) ในงาน “NAREE Cute Never Fades” นั่งแท่น Face of Naree กลุ่มใหม่ที่จะมาเป็นตัวแทนส่งต่อความคิ้วท์แบบตะโกน! ให้กับ NAREE (นารี) แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยที่กำลังมาแรงและสัมผัสกับนิยามความคิ้วท์บทใหม่ กับบลัชออน “NAREE Perfect Touch Blush” ที่มาพร้อมสโลแกน ‘ปัดเฉดไหนก็คิ้วท์ เข้ากับทุกผิว ทุกสกินโทน’ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ณ Eden Zone ชั้น 1 CentralWorld เมื่อวันก่อน
งานนี้ได้รับเกียรติจากสองผู้บริหารบริษัท ที เอส คอสเมติก จำกัด นำโดย คุณวีรยุทธ์ วงษ์รักษา และคุณ มุจรินทร์ ชุติมาทิพากร รวมไปถึงเหล่าศิลปิน นางงาม อินฟลูเอนเซอร์และกูรูสายบิวตี้ อาทิ แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนนา เสืองามเอี่ยม, ศิลปินดูโอ้ จัสมิน มะลิมาริสา ฮิวส์ และ ณิก้า อาณิก้า ฮอร์แมน (JMNK) , เกิร์ลกรุ๊ปน้องเล็กวง ily ได้แก่ พลอย, นีน และ ลูกตาล ฯลฯ ที่มาร่วมเติมเต็มสร้างสีสันและความคิวท์กันอย่างคับคั่ง
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว “NAREE Perfect Touch Blush” ที่พร้อมเสิร์ฟถึง 3 เนื้อสัมผัส รวมทั้งหมด 18 เฉดสี ครบจบในตลับเดียว ผ่านแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย 7 สาววง 4EVE อย่าง มายด์ อาทิตยา , โจริญ คัมภีรพันธุ์ ,ตาออม เบญญาภา ,แฮนน่า โรสเซ็นบรูม , ฝ้าย ณัฐธยาน์ , พั้นช์ ทิพานัน และ อ๊ะอาย กรณิศ ถ่ายทอดเสน่ห์ของบลัชออนในแต่ละเฉดสีผ่านเมคอัพลุคที่แตกต่างกันอย่างมีสไตล์ ตอกย้ำสโลแกน ‘ปัดเฉดไหนก็คิ้วท์ เข้ากับทุกผิว ทุกสกินโทน’
7 สาววง 4EVE กล่าวว่า “พวกเราดีใจมากๆ เลยค่ะ ที่ได้มาเป็น Face of Naree เป็นแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่โดดเด่นในเรื่อง คัลเลอร์ คอสเมติก โดยเฉพาะบลัชออนรุ่นใหม่ NAREE Perfect Touch Blush มีให้เลือกเยอะมากถึง 18 เฉดสี ไม่ว่าจะลุคหวาน ลุคซน หรือลุคเท่ ๆ ก็แต่งได้หมด แถมเข้ากับทุกสกินโทนอีกด้วย พวกเราอยากชวนทุกคนมาสนุกกับการแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะ เพราะความคิ้วท์ไม่มีสูตรตายตัว แค่เลือกสีที่มั่นใจและเป็นตัวเองที่สุดก็สวยได้แล้วค่ะ”
นอกจากการเปิดตัวบลัชออนสุดคิวท์แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟที่เปิดโอกาสให้เหล่าฟอร์อาย ได้ใกล้ชิดกับ 7 สาว 4EVE ทั้ง มินิคอนเสิร์ต กิจกรรม Hi-Touch และถ่ายภาพ Polaroid Selfie รวมไปถึง เซอร์ไพรส์จากหนุ่ม ๆ วง ATLAS ที่ขนโชว์พิเศษมาเสิร์ฟแฟน ๆ เแบบจัดเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มเซ็นทรัลเวิลด์
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