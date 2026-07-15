เมื่อ "พรีม รณิดา" เจอ "น้องบัฟฟี่" ชีวิตก็เปลี่ยน..กลายเป็นทาสหมาแบบไม่มีข้อแม้! ติดตามชมได้ใน “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. นี้ เวลาสี่โมงเย็น ทาง ช่อง3
พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ นักแสดงหญิงลูกครึ่งไทย อิตาลี เปิดตัวลูกชาย "น้องบัฟฟี่" สุนัขสายพันธุ์มอลทีส เป็นสุนัขพันธุ์เล็กสุดน่ารักน่าเลี้ยง จากวันนั้นถึงวันนี้ "บัฟฟี่" กลายเป็นลูกรัก ที่ทั้งรัก ทั้งหวง และเป็นลูกชายตัวแรกของพรีมที่เลี้ยงเอง เลี้ยงด้วยความความใส่ใจดูแลอย่างดี สปอยลูกจนได้ตำแหน่งทาสเจ้าตัวน้อยสี่ขาแบบถอนตัวไม่ขึ้น
สามพิธีกรสุดคิวบ์ เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร นัดเจอ พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ นักแสดงสาวร่างสูงหุ่นสวย เป็นที่รู้จักจากหนึ่งในนางเอกซีรีส์ ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ มาพร้อมลูกชาย "น้องบัฟฟี่"ที่อยู่ด้วยกันยาวนานถึง 11 ปี พร้อมย้อนความหลังฟังเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรตั้งแต่อายุ 12 ปี
ติดตามชม ความน่ารักของ "น้องบัฟฟี่" ลูกชายตัวโปรดของ พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ ที่จะทำให้ผู้ชมใจทั้งหลงรักและใจละลายไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์