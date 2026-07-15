“เป็กกี้” อัปเดตคดีถูกฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ศาลชี้ไม่มีเหตุอันควรฟ้อง หากโจทก์อยากฟ้องต้องนำเงินวางศาล 23 ก.ค. ครั้งสุดท้าย!

นักร้องและพิธีกรสาวอารมณ์ดี “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ออกมาอัปเดตความคืบหน้าคดีความที่ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งยืดเยื้อมานานเกือบ 8 เดือน โดยล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าคดียังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในเนื้อหาหลัก เนื่องจากฝ่ายโจทก์ยื่นขอฟ้องแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
เป็กกี้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดีย หลังเดินทางไปศาลว่า หลังได้รับหมายศาลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเริ่มพิจารณาคดี โดยศาลได้ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของฝ่ายโจทก์ และมีคำสั่งยกคำร้อง พร้อมให้เหตุผลว่า คดีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะนำมาฟ้องร้อง
อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายโจทก์ยังประสงค์จะดำเนินคดีต่อ ศาลกำหนดให้ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางต่อศาลก่อน จึงจะสามารถเดินหน้าฟ้องร้องได้
“วันนี้ไปขึ้นศาลมาค่ะเรื่องเป็นแบบนี้ ..หลังจากที่ได้รับหมายศาลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 68 ผ่านมาจะ 8 เดือนแล้ว.. #ก็ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาในเนื้อคดีเลย ..เนื่องจากปกติการฟ้องก็ต้องมีการวางค่าธรรมเนียมศาล ..แต่โจทก์ขอฟ้องแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล..
#แต่ศาลพิจารณาไต่สวนแล้วยกคำร้อง ให้เหตุผลว่า #คดีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะนำมาฟ้องร้อง ..หากโจทก์ประสงค์จะฟ้องต่อ จึงให้ฝ่ายโจทก์ #นำเงินมาวางศาล พอถึงวันนี้โจทก์มาขอขยายเวลาอีก ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายศาลให้เพียง 10 วัน ต้องวางภายในวันที่ 23 กรกฎาคม หากไม่มีเงินมาวางศาล ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป .. สรุปคือรอลุ้นอีก 10 วัน @monchailawyer”