รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี

อารีอานา กรานเด นักร้องสาวชื่อดัง กลับมาสานสัมพันธ์กับ ริกกี อัลวาเรซ อดีตแฟนหนุ่มอีกครั้งอย่างเป็นทางการ หลังมีข่าวลือมานานหลายสัปดาห์ว่าทั้งคู่กำลังลองเปิดโอกาสให้ความรักครั้งเก่า
โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่า ขณะนี้ทั้งสองกำลังคบหากัน แต่ยังค่อยเป็นค่อยไปและไม่ได้เร่งรีบกับความสัมพันธ์
อารีอานาและริกกีเคยคบหากันครั้งแรกเมื่อปี 2015 เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี ก่อนจะแยกทางกัน ต่อมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ถูกพบว่าใช้เวลาร่วมกันบ่อยขึ้น รวมถึงการไปพบปะกับกลุ่มเพื่อนที่รัฐเท็กซัสเมื่อเดือนมิถุนายน และร่วมฉลองวันชาติสหรัฐฯ กับครอบครัวของอารีอานาที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
ขณะนี้อารีอานากำลังอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต และมีผู้สังเกตว่าเธอได้เปลี่ยนเนื้อร้องบางท่อนในเพลงที่เคยกล่าวถึงริกกี โดยปรับถ้อยคำใหม่ให้มีความหมายในเชิงบวกมากกว่าเดิม ยิ่งทำให้แฟน ๆ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาใกล้ชิดกันจริง
ก่อนหน้านี้ อารีอานาเพิ่งยุติความสัมพันธ์กับ อีธาน สเลเตอร์ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “Wicked” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ และเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังอารีอานาแยกทางกับ ดาลตัน โกเมซ สามีในขณะนั้น
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีธานก็แยกทางกับ ลิลลี เจย์ ภรรยาของเขา โดยแหล่งข่าวเคยยืนยันว่า อารีอานาและอีธานไม่ได้เริ่มคบหากันจนกว่าชีวิตสมรสของทั้งสองฝ่ายจะสิ้นสุดลงแล้ว
การกลับมาคบกันของอารีอานาและริกกีถือเป็นการหวนคืนสู่ความรักครั้งเก่าหลังจากแยกทางกันมานานเกือบ 10 ปี แม้ทั้งสองยังไม่ได้ออกมาประกาศด้วยตัวเอง แต่รายงานระบุว่าพวกเขากำลังใช้เวลาเรียนรู้กันใหม่ และเลือกเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ