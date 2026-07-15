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รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อารีอานา กรานเด นักร้องสาวชื่อดัง กลับมาสานสัมพันธ์กับ ริกกี อัลวาเรซ อดีตแฟนหนุ่มอีกครั้งอย่างเป็นทางการ หลังมีข่าวลือมานานหลายสัปดาห์ว่าทั้งคู่กำลังลองเปิดโอกาสให้ความรักครั้งเก่า

โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันว่า ขณะนี้ทั้งสองกำลังคบหากัน แต่ยังค่อยเป็นค่อยไปและไม่ได้เร่งรีบกับความสัมพันธ์

อารีอานาและริกกีเคยคบหากันครั้งแรกเมื่อปี 2015 เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี ก่อนจะแยกทางกัน ต่อมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ถูกพบว่าใช้เวลาร่วมกันบ่อยขึ้น รวมถึงการไปพบปะกับกลุ่มเพื่อนที่รัฐเท็กซัสเมื่อเดือนมิถุนายน และร่วมฉลองวันชาติสหรัฐฯ กับครอบครัวของอารีอานาที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม

ขณะนี้อารีอานากำลังอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต และมีผู้สังเกตว่าเธอได้เปลี่ยนเนื้อร้องบางท่อนในเพลงที่เคยกล่าวถึงริกกี โดยปรับถ้อยคำใหม่ให้มีความหมายในเชิงบวกมากกว่าเดิม ยิ่งทำให้แฟน ๆ เชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาใกล้ชิดกันจริง

ก่อนหน้านี้ อารีอานาเพิ่งยุติความสัมพันธ์กับ อีธาน สเลเตอร์ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “Wicked” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ และเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังอารีอานาแยกทางกับ ดาลตัน โกเมซ สามีในขณะนั้น

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีธานก็แยกทางกับ ลิลลี เจย์ ภรรยาของเขา โดยแหล่งข่าวเคยยืนยันว่า อารีอานาและอีธานไม่ได้เริ่มคบหากันจนกว่าชีวิตสมรสของทั้งสองฝ่ายจะสิ้นสุดลงแล้ว

การกลับมาคบกันของอารีอานาและริกกีถือเป็นการหวนคืนสู่ความรักครั้งเก่าหลังจากแยกทางกันมานานเกือบ 10 ปี แม้ทั้งสองยังไม่ได้ออกมาประกาศด้วยตัวเอง แต่รายงานระบุว่าพวกเขากำลังใช้เวลาเรียนรู้กันใหม่ และเลือกเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ








รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี
รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี
รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี
รักเก่าหวนคืน! “อารีอานา กรานเด” กลับมาคบ “ริกกี อัลวาเรซ” อีกครั้ง หลังเลิกรากันนานเกือบ 10 ปี