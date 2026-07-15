"โกยองอุค" ตัดพ้อสังคมไม่เปิดโอกาส ลั่นอาจไปเป็นนักแสดง AV ที่ญี่ปุ่น

โกยองอุค อดีตสมาชิกวง Roo'Ra ออกมาเปิดเผยว่า เขาอาจพิจารณาเดินทางไปทำงานเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชายในญี่ปุ่น หลังมองว่าตนเองแทบไม่มีโอกาสกลับมาทำงานในวงการบันเทิงเกาหลีใต้อีกแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นักร้องวัย 50 ปี โพสต์ข้อความผ่านบัญชี X ระบุว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คน แต่สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เขาเชื่อว่า การหางานทำในเกาหลีใต้คงเป็นเรื่องยาก
โกยองอุคเขียนว่า "ผมจำได้ว่าเคยอ่านข่าวว่าญี่ปุ่นกำลังขาดแคลนนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาย" พร้อมกล่าวต่อว่า "หากสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎหมายอนุญาต ผมก็อาจจะพิจารณางานนี้"
ข้อความดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตัดพ้อถึงสังคมเกาหลีใต้ที่ไม่เปิดโอกาสให้เขากลับมาเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกครั้ง หลังจากความพยายามกลับมาใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งต้องสิ้นสุดลงจากกระแสต่อต้านของประชาชน
โกยองอุคเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Roo'Ra เมื่อปี 1994 ก่อนที่ในปี 2013 เขาจะถูกศาลตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารผู้เยาว์ 3 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2010 ถึงปี 2012
ศาลยังสั่งให้เขาติดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 3 ปี และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะเป็นเวลา 5 ปี หลังรับโทษครบ เขาได้รับการปล่อยตัวในปี 2015 พร้อมกล่าวขอโทษที่สร้างความกังวลให้สังคม และยืนยันว่าได้ทบทวนการกระทำของตนเองระหว่างอยู่ในเรือนจำ
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 โกยองอุคเปิดบัญชีอินสตาแกรม โดยระบุว่าต้องการกลับมาสื่อสารกับประชาชนอีกครั้ง แต่บัญชีถูกปิดหลังมีผู้ใช้งานจำนวนมากรายงาน ต่อมาในปี 2024 เขาเปิดช่องยูทูบของตนเอง แต่ช่องดังกล่าวก็ถูกลบออกจากระบบเช่นกัน