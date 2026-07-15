“จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม” ออกโรงป้องหนุ่มชุดคล้ายทหารปมไฟไหม้ ทัวร์ลงยับมีสมองควรแยกแยะ! แถมโดนขุดเรื่องหนี้

กลายเป็นประเด็นที่คนในสังคมพากันสงสัย หลังจากมีภาพชายชื่อว่า นัท แต่งกายคล้ายทหารเต็มยศปรากฎตัวในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยืนเคียงข้างนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตะเรื่องเจ้าของร้านล็อกประตูห้ามแขกออกเพราะกลัวไม่จ่ายเงิน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยเผยว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของตนเอง จนกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคม ทัวร์ลงเจ้าของร้านเต็มๆ ทั้งที่มีรายงานว่าเจ้าของร้านได้เข้าช่วยเหลือแขกที่โดนไฟคลอกจนตัวเองโดนไปด้วย อาการสาหัสอยู่ในห้องไอซียู ต่อมามีการเผยว่าชายคนดังกล่าวเป็นเพียงจิตอาสาไม่ใช่ทหารจริงๆ
ด้านตลกดังอย่าง “จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม” ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องชายคนนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยตั้งคำถามว่าอีกฝ่ายทำผิดอะไร ทำลายวัตถุพยานหรือไม่ ก้าวล่วง ก้าวก่าย ขัดขวางการทำงานในส่วนไหนของเจ้าหน้าที่ ได้ลักทรัพย์หรือมีพฤติกรรมเป็นผู้ร้ายหรือไม่ พร้อมลั่นให้เปิดใจให้กว้างๆ ให้ดูที่เจตนา
“อันนี้ถามเฉยๆนะ ที่กำลังคุ้ย ค้น ประวัติ คนที่ใส่ชุดคล้ายทหาร ที่เหตุเพลิงไหม้ ที่ลาดพร้าว
ข้อที่ . 1 เขาทำผิดกฎอะไร
ข้อที่. 2 เขาทำลายวัตถุพยานหรือไม่
ข้อที่ . 3 เขาก้าวล่วง ก้าวก่าย ขัดขวาง การทำงาน ในส่วนไหนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ข้อที่ . 4 เขาได้ลักทรัพย์ หรือ มีพฤติกรรม ในการเป็น ผู้ร้ายหรือไม่
หรือเเค่เขาแต่งกายแบบนั้นทุกท่านจึงสงสัย ไม่ผิดที่สงสัย แต่อย่าลืมให้เกียรติ กันหน่อยเนอะ จะแต่งกายแบบไหน หรืออะไรก็ได้ ถ้ามีจิตสาธารณะ จิตอาสา ไม่ใช่จิตอาชีพ ก็ไม่น่าจะผิด เปิดใจให้กว้าง และดูที่เจตนา กันเถอะครับ โลกจะน่าอยู่ขึ้น เขาอาจมีใจอยากช่วย เพียงแต่ต้นสังกัดไม่ชัดเจน เลยกลายเป็นเรื่องสงสัยให้ถากถาง ทับถม ล้อเลียน บางที ก็น่าคิด ว่าจิตของเขาอาจสูงกว่าคนสงสัยก็เป็นไปได้นะ.ทีโพ
ปล.ผู้มากความรู้ช่วยตอบข้อข้องใจให้ผมด้วยนะครับ”
งานนี้ทำทัวร์ลงเจ้าตัว บางส่วนให้ข้อมูลอีกด้าน ซึ่งจั๊กกะบุ๋มก็เมนต์ตอบว่า “บ้านเมืองนี้มีกฎหมายในฐานะประชาชนถ้ามองว่าสิ่งที่เขาทำเข้าข่ายกระทำผิด แจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้เลยครับ” โดยจั๊กกะบุ๋มจัดการก๊อปปี้เมนต์ดังกล่าวตอบกับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแย้งอีกมุม ขณะที่มีคนเข้ามาฟาดๆ แล้วก็ขุดเรื่องหนี้เจ้าตัวมาให้เป็นประเด็นอีกรอบ
นอกจากนี้จั๊กกะบุ๋ม ยังโพสต์อีกว่า มีหมวกคล้ายทหารมา 14 ปีแล้ว ใส่ลงที่เกิดเหตุจะเกิดประเด็นไหมวะ ชุดอาสาก็สีเขียว หมวกก็สีเขียว คิดหนักเลยทีนี้ จะช่วยคนต่อหรือพอแค่นี้ ไม่กล้าคิดดีทำดีอะครับ กลัวเป็นที่จับตามอง ทีโพแล้ว ดารา 16
ทำชาวเน็ตเข้ามาฟาดอีกรอบ ต้องแยกให้ออกระหว่างช่วยเหลือกับกระทำผิด ถ้าแยกยังไม่ได้ จะไปช่วยคนยังไง ช่วยแบบผิดๆ เหรอ ถ้าแยกออกแล้วจะโดดไปช่วยคนในบ่อจระเข้ก็ไม่ผิด นอกจากนี้ จั๊กกะบุ๋ม ได้เข้าไปตอบเมนต์ที่ฟาดเจ้าตัวว่า สมองมีควรแยกแยะนะ ไม่คิดแต่จะเกาะแสงไปวันๆ ด้วยข้อความ แค่เดินผ่านแสงผมไป พี่ก็จะพบทางสงบแล้วครับ