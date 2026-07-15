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“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อาย กัญญาลักษณ์” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า “มิสซูปร้าฯ” ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ลั่นพร้อมขอโทษหากชี้ชัดความผิดได้ แต่ถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนก็เท่ากับว่าไม่เป็นธรรม

จากกรณีประกาศช็อกแฟนนางงามที่กองประกวด Miss & Mister Supranational Thailand สั่งปลด “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว”หรือ “อายกัญ” พ้นตำแหน่งอย่างกะทันหัน โดยระบุเหตุผลว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อองค์กร

ล่าสุด อาย กัญญาลักษณ์ ได้ออกมาชี้แจงความจริงในมุมของตนเองอย่างละเอียดทุกประเด็น เพื่อแก้ข้อเข้าใจผิดในสังคม ทั้งเรื่องหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยืนยันไม่ได้หาย แค่คลาดเคลื่อนเพราะอาการป่วยก่อนเดินทาง และความโปร่งใสในเรื่องสปอนเซอร์

1. เรื่องการดำเนินการขอวีซ่าและการส่งคืนพาสปอร์ต เป็นสาเหตุให้ อายต้องไปถามพาสปอร์ตกับกองประกวด ทำให้กองประกวดเข้าใจผิดว่า อายทำพาสปอร์ตหาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 น. หนูได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตามขั้นตอนที่กองประกวดกำหนด โดยส่งมอบหนังสือเดินทางให้เอเจนซี่ที่กองประกวดมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ

ต่อมา วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 11.10 น. เจ้าหน้าที่ทำวีซ่า (ในที่นี้จะใช้เรียกว่าคุณ A )ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าผลวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว และแจ้งว่าจะให้พี่เจ้าหน้าที่อีกคน (ในที่นี้จะเรียกว่าคุณB) เป็นผู้ติดต่อเพื่อจัดส่งหนังสือเดินทางคืน พร้อมขอที่อยู่สำหรับจัดส่ง

ในวันเดียวกัน คุณ B ได้โทรศัพท์มาสอบถามสถานที่จัดส่งหนังสือเดินทาง หนูแจ้งว่าขณะนั้นกำลังฟิตติ้งชุดและไม่มีผู้รับเอกสารที่บ้าน จึงขอให้คุณ B เก็บหนังสือเดินทางไว้ก่อน และเมื่อใกล้วันเดินทางจึงค่อยจัดส่งให้ เนื่องจากทั้งหนูและคุณ B อยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงไม่มีประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจัดส่ง และหลังจากนั้นไม่มีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคืนหนังสือเดินทาง

- ช่วงเตรียมตัวก่อนเดินทาง
หลังจากได้รับกำหนดการเดินทาง

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 หนูมีภารกิจเตรียมตัวต่อเนื่อง

* 3 กรกฎาคม งานแถลงข่าว Miss & Mister Supranational Thailand
* 4 กรกฎาคม ถ่ายทำและซ้อมเดิน
* 5–8 กรกฎาคม เตรียมชุด อุปกรณ์ และกิจกรรมตามกำหนดของกอง
* 9 กรกฎาคม ทีมจัดเตรียมสัมภาระสำหรับการเดินทาง

ระหว่างนี้ หนังสือเดินทาง ยังอยู่กับเอเจนซี่ และยังไม่ได้มีการจัดส่ง ตามที่ได้ตกลงกันไว้

- เหตุการณ์วันที่ 9–11 กรกฎาคม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 หนูมีอาการป่วย มีไข้สูง และเกิดอาการแพ้ยา จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลาดพร้าว

ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทาง หนูและทีมช่วยกันตรวจสอบสัมภาระและค้นหาหนังสือเดินทาง แต่เนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอาการมึนจากอาการป่วยและยาที่ได้รับ จึงเกิดความสับสนว่า หนังสือเดินทางอยู่กับตัวหนูหรือยังอยู่กับเอเจนซี่

ด้วยเหตุนี้ เวลา 00.57 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 หนูจึงโทรศัพท์สอบถามคุณ A ด้วยความกังวลว่า หากหาหนังสือเดินทางไม่พบจะต้องดำเนินการอย่างไร

คุณ A ได้แจ้งกลับทันทีว่า หนังสือเดินทางยังอยู่กับคุณ B และจะรีบจัดส่งให้ในเช้าวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งแจ้งว่าเห็นหนูเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงยังไม่ได้เร่งดำเนินการจัดส่ง

ต่อมา หนังสือเดินทางได้ถูกจัดส่ง และหนูได้รับหนังสือเดินทางในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.33 น. เพื่อเตรียมเดินทางตามกำหนดใหม่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นกำหนดการที่ได้หารือร่วมกับกองประกวด

- คำชี้แจงต่อข้อกล่าวหาเรื่อง “ทำพาสปอร์ตหาย” และ “ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ”

หนูขอเรียนว่า หนังสือเดินทางของหนูไม่ได้สูญหายแต่อย่างใด แต่ยังคงอยู่กับผู้ดำเนินการขอวีซ่าที่กองประกวดมอบหมายมาตลอด

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ในช่วงที่หนูมีอาการป่วยและได้รับยา หนูเกิดความสับสนว่า หนังสือเดินทางได้ถูกจัดส่งคืนให้หนูแล้วหรือยัง จึงรีบติดต่อสอบถามเอเจนซี่ทันที

เมื่อได้รับคำยืนยันว่า หนังสือเดินทางยังอยู่กับเอเจนซี่ ก็ได้มีการจัดส่งให้ในวันถัดมา

ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่ว่า “หนังสือเดินทางสูญหาย” แต่เป็นเพียง ความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ตำแหน่งของหนังสือเดินทางในช่วงที่หนูมีอาการป่วย

หนูไม่เคยมีเจตนาปกปิด บิดเบือน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อกองประกวดแต่อย่างใด และเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว หนูก็ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากผู้ที่ดูแลเอกสารทันที

การที่หนังสือเดินทางไม่ได้อยู่กับตัวหนูในวันที่ 10 กรกฎาคม ไม่ได้หมายความว่าหนูทำหนังสือเดินทางสูญหาย เนื่องจากข้อเท็จจริงคือหนังสือเดินทางยังอยู่กับเอเจนซี่ผู้ดำเนินการขอวีซ่า และสามารถตรวจสอบตำแหน่งของหนังสือเดินทางได้ทันทีเมื่อมีการสอบถาม จนมีการจัดส่งคืนให้หนูในวันที่ 11 กรกฎาคม ดังนั้น ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผู้ครอบครองหนังสือเดินทาง ไม่ใช่การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการจงใจหลอกลวงกองประกวดแต่อย่างใด

2. เรื่องอาการป่วยของอาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ช่วงเช้า หนูเริ่มมีอาการไข้ และอาการทรุดลง โดยมีไข้สูงขึ้น

เวลาประมาณ 17.00 น. คุณแม่ได้พาหนูเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลาดพร้าว แพทย์ได้ตรวจอาการและประเมินว่า ควรรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล (แอดมิต) แต่เนื่องจากหนูมีภารกิจต้องเดินทางไปประกวด ทางครอบครัวจึงขอรับการรักษาแบบเร่งด่วนก่อน

ทางโรงพยาบาลได้ให้ยาฆ่าเชื้อชนิดฉีด เซฟเตร็ก ร่วมกับยาสเตียรอยด์ แต่หลังได้รับยาฆ่าเชื้อไม่เกิน 10 นาที หนูเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง มีอาการคัน บวมแดง และมีผื่นขึ้นทั่วร่างกายและใบหน้า

หลังจากนั้น แพทย์ได้ให้ยาแก้แพ้เป็นครั้งที่ 2 แต่อาการผื่นยังไม่ลดลง จึงได้ฉีดยาสเตียรอยด์เพิ่มเติมเป็นเข็มที่ 3 ทำให้อาการของหนูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แพทย์ยังคงประเมินว่าควรอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดและแนะนำให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

แต่ทางครอบครัวยืนยันว่าจะกลับไปพักรักษาตัวที่ห้องพักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง และในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 (เข้าสู่เช้าวันที่ 10 กรกฎาคม) หนูได้กลับมารักษาตัวต่อที่ห้องพัก

ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางกองประกวดได้ส่งตัวแทน (ND กองประกวด) มาติดตามอาการและประเมินความพร้อมในการเดินทาง ก่อนจะมีการตัดสินใจร่วมกันว่า หนูจะไม่เดินทางตามกำหนดการเดิม เพื่อให้มีเวลารักษาตัวอย่างเต็มที่

จึงมีการเลื่อนกำหนดการเดินทางจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน ทีมของอายเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าน้ำหนักกระเป๋า ทางกองประกวดเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กองประกวดจะเป็นผู้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินทั้งหมด และทางทีมของหนูจะนำเงินไปชำระให้ในวันเดินทาง

3. เรื่องสปอนเซอร์ของทางกองประกวด

หนูไม่เคยได้รับตารางงานที่เป็นการว่าจ้างงานจากสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการ หากมีงานของกองประกวดที่หนูต้องเข้าร่วม หนูก็ไปปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือเสมอมา

ดังนั้น หนูจึงไม่เข้าใจว่าทางกองประกวดไม่พอใจหนูในประเด็นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้

4. เรื่องความพร้อมในการเดินทางไปประกวด

หนูและทีมยังคงมีความพร้อมที่จะเดินทางไปประกวด แม้ภายหลังจากที่กองประกวดได้ประกาศปลดหนูพ้นจากตำแหน่งในคืนวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569

ต่อมา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 ได้มีบุคคลที่สาม (คนกลางที่เข้ามาพยายามไกล่เกลี่ยเรื่องราวภายหลังการประกาศปลด) ติดต่อเข้ามา โดยมีเงื่อนไขให้หนูไลฟ์สดร่วมกับคนกลาง เพื่อกล่าวขอโทษในเรื่องพาสปอร์ต และชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่สังคมกล่าวหาหนู

5. เรื่องการขอโทษ

หนูสามารถกล่าวขอโทษได้ค่ะ แต่หนูต้องการทราบก่อนว่า ความผิดที่กองประกวดได้ระบุไว้ในหนังสือประกาศให้หนูพ้นจากตำแหน่งนั้น คือความผิดในเรื่องใดบ้าง
เนื่องจากในประกาศระบุว่า “พบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของกองประกวด รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อองค์กร อันถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของผู้ดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยต่อไปได้”

ซึ่งหนูไม่เข้าใจว่าข้อความดังกล่าวหมายถึงการกระทำใดของหนู และหนูได้กระทำความผิดในเรื่องใดบ้าง หนูไม่ทราบจริง ๆ ว่า สิ่งที่กองต้องการให้หนูขอโทษนั้นคือเรื่องอะไร

หากต้องขอโทษจริง หนูก็สามารถขอโทษได้ และพร้อมที่จะยอมรับหากได้กระทำผิดจริง

แต่หากเป็นความผิดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และกองประกวดเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม กองก็ควรมีหนังสือเตือนหรือแจ้งให้หนูทราบในประเด็นนั้นก่อน เพื่อให้หนูได้รับทราบและมีโอกาสปรับปรุงแก้ไข

อย่างไรก็ตาม หากหนูไม่ได้กระทำความผิด และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าตนเองผิดในเรื่องใด แต่กลับถูกปลดออกจากตำแหน่ง หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เป็น ธรรมสำหรับหนูค่ะ”


























“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม
“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม
“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม
“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม
“อายกัญ” แจงยิบปมถูกปลดฟ้าผ่า ยันพาสปอร์ตไม่ได้หายแค่สับสนเพราะป่วยหนัก ซัดไม่ระบุความผิดให้ชัด เท่ากับไม่เป็นธรรม
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