มาไทยรอบนี้พิเศษกว่าเดิม! Westlife ฉลองครบรอบ 25 ปี “Westlife 25: The Anniversary World Tour” 25 ม.ค. 2570 ที่อิมแพ็ค อารีน่า

บอยแบนด์ตัวท็อปแห่งยุค 90 Westlife ประกาศคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 25 ปี ยิ่งใหญ่ ละมุนใจ พร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ ใน Westlife 25: The Anniversary World Tour in Bangkok แฟนชาวไทยเจอกันปีหน้า 25 มกราคม 2570 ที่อิมแพ็ค อารีน่า จัดโดย Live Nation Tero
โดยทัวร์ฉลองครบรอบ 25 ปีครั้งนี้ มาพร้อมกับ 25 – The Ultimate Collection อัลบั้มพิเศษที่รวบรวมเพลงฮิตตลอด 25 ปีที่แฟน ๆ ชื่นชอบของหนุ่ม ๆ Westlife ไว้ด้วยกันกว่า 21 เพลง ไม่ว่าจะเป็น You Raise Me Up, Uptown Girl และ Flying Without Wings พร้อม 4 เพลงใหม่ที่ Shane, Nicky, Kian และ Mark ร่วมกันร้องเปิดตัวด้วย Your Love Amaze Me และ Chariot ที่ได้ Ed Sheeran ร่วมแต่งเพลงนี้ด้วย
ตลอดเวลากว่า 25 ปีในวงการเพลง Westlife เป็นหนึ่งในศิลปินบอยกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาล มียอดสตรีมเพลงรวมกว่ากว่า 3 ล้านล้านครั้ง อัลบั้มขึ้นชาร์ตอันดับ 1กว่า 36 ประเทศทั่วโลก ซิงเกิ้ลฮิตติดชาร์ตอันดับ 1 ถึง 14 เพลงบนชาร์ตเกาะอังกฤษ และกวาดยอดขายกว่า 55 ล้านชุด พร้อมด้วยยอดวิวบน YouTube กว่า 1 ล้านล้านวิว การันตีความปังระดับตำนานจากการทำคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์กว่า 200 โชว์ใน 30 ประเทศ พร้อมยอดขายกว่า 6 ล้านใบ ตั้งแต่ทัวร์รียูเนียนเมื่อปี 2562
คนรัก Westlife ห้ามพลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวิลด์ทัวร์ครั้งประวัติศาสตร์ ฉลองครบรอบ 25 ปีของบอยแบนด์แห่งยุคจากเกาะอังกฤษได้ใน Westlife 25: The Anniversary World Tour in Bangkok ผู้ถือบัตร Mastercard ในประเทศไทยรับสิทธิ์ซื้อบัตรพรีเซลได้ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 10.00 – 22.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priceless.com/music
สมาชิก Live Nation Tero รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลสำหรับสมาชิกในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมนี้ 10.00 – 22.00 น. ทาง www.livenationtero.co.th
จำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันพุธที่ 22 กรกฎาคมนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.ticketmaster.co.th