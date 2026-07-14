“แพ็ท สุธาสินี” คัมแบ็กละครเวทีในรอบ 7 ปี สามีซัปพอร์ตเต็มที่ เผยเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้แข่งกับตัวเอง

“แพ็ท สุธาสินี” คัมแบ็กละครเวทีในรอบ 7 ปี เผยใช้เวลาวางแผนเป็นปีกว่าจะลงตัว ดีใจสามีและลูกชายซัปพอร์ตเต็มที่ ขอบคุณคนมองเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% สอนลูกให้แข่งกับตัวเอง ไม่ต้องแข่งกับใคร
หลังห่างหายจากงานละครเวทีไปนานกว่า 7 ปี ล่าสุด “แพ็ท สุธาสินี พุทธินันทน์” ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในมิวสิคัลสุดแซ่บแห่งปี “เมืองมารยา THE MUSICAL” โดยวันนี้ (14 ก.ค.) เจ้าตัวเปิดใจระหว่างซ้อมการแสดง ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ว่าการคัมแบ็กในครั้งนี้ ต้องวางแผนล่วงหน้านานนับปีกว่าทุกอย่างจะลงตัว พร้อมเผยถึงกำลังใจสำคัญจากสามีและลูกชาย ที่สนับสนุนให้กลับมาทำในสิ่งที่รักแบบเต็มที่
“กลับมาอยู่ไทยจนละครเล่นเสร็จค่ะ พอละครเล่นเสร็จก็จะอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไป เพราะว่าลูกชายเปิดเทอม ก็เลยจะกลับไป น่าจะประมาณตุลาคมค่ะ”
เป็นโปรเจกต์ที่แพลนล่วงหน้ามาเป็นปี ก่อนจะมาลงตัวกันในปีนี้
“จริงๆ มีการคุยกันมาสักพักแล้ว แล้วใจแพ็ทน่ะก็ไม่ได้อยากหายไป 7 ปีแบบนี้ แต่ว่าด้วยความที่มีโควิดด้วย แล้วก็หลายๆ อย่าง คือเวลาอยู่ที่โน่นก็เป็นคุณแม่เต็มตัว เรื่องตารางของลูกก็เยอะมาก เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการแพลนล่วงหน้าเป็นปีๆ ค่ะ ก็พอลองดูแล้ว ในที่สุดก็มาลงตัวในปีนี้ แล้วเห็นพี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) บอกว่าจะเล่นช่วงสิงหาคม ก็เป็นช่วงที่ลูกชายหยุดเทอมใหญ่ ก็เลยสามารถกลับมาอยู่กับกับแพ็ทได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน แล้วก็สามารถอยู่ยาวได้ ก็เลยทุกอย่างลงตัว แล้วสามีก็เป็นคนที่อยากจะให้แพ็ทกลับมาแสดง เขาบอกว่าเขาก็คิดถึง อยากเห็นเราบนเวทีอีก แพ็ทเองก็อยาก เพียงแต่ว่าด้วยความที่เวลามันไม่ลงตัว แต่ว่าปีนี้ลงตัว ทุกอย่างก็เลยรับเลย”
สามียินดีมากที่จะกลับมาแสดง เพราะอยากเห็นภรรยาบนเวทีอีกครั้ง
“อุ้ย เขายินดีมากค่ะ เขาอยากให้กลับมาตั้งนานแล้ว เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยวเรื่องที่โรงเรียนลูกหรือที่โน้นเนี่ย เดี๋ยวเขาจัดการเอง เขาอยากให้แพ็ททำในสิ่งที่รัก แล้วเขาก็อยากเห็นแพ็ทบนเวทีอีกครั้งหนึ่ง (ลูกเคยเห็นเราบนเวทีไหม?) เคยค่ะ ตอนนั้นเล่น บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล เขาประมาณ 6 ขวบ เขาก็ได้ดูประมาณสัก 4-5 รอบ แต่พอตอนนี้เขา 13 ก็เป็นเริ่มเป็นหนุ่มแล้ว ก็จะได้เห็นอีกแบบหนึ่ง แล้วแพ็ทก็พาเขามาดูซ้อมด้วย คือเขามีความผู้ใหญ่ขึ้น เขาก็จะเห็นว่าคุณแม่อยู่ที่โน้น เป็นแม่เต็มตัว แต่ว่าพอมาที่นี่ ก็จะเห็นว่าแม่ทำงานยังไงบ้าง ทำงานหนักแค่ไหน
ก็ดีเหมือนกัน เขาจะได้เห็นว่าแม่ก็ทำงาน แล้วมีแม่มีวินัยยังไงในการทำงาน ซึ่งมันก็จะเป็นตัวอย่างให้เขาด้วย เขาก็จะเห็นการแพลนล่วงหน้า การเตรียมตัว การดูแลสุขภาพ เพราะว่าเราใช้ใช้ร่างกายเยอะ ก็เหมือนกับว่าทำให้เขาเห็น เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาด้วย เขาทราบค่ะ ว่าแม่เป็นนักแสดง เขาก็ตื่นเต้นนะคะ เวลาทางรัชดาลัยปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ออกมา ถ้ามีเพลงเขาก็ร้องตามนะคะ”
ลูกชายเป็นสายดนตรี ไม่ใช่สายนักแสดง
“คือลูกชายเขาจะไม่ใช่สายนักแสดง เขาจะเป็นนักดนตรีค่ะ แต่แพ็ทก็บอกว่างั้นลูกเรียนดนตรีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวถ้าเกิดเล่นเปียโนได้ ไว้แม่มาร้องด้วย เขาก็บอกโอเค เขาก็จะก็พยายาม เรื่องมิวสิคัลเขาเคยทำค่ะ แต่รู้สึกเขาจะไม่ค่อยชอบ ชอบเล่นดนตรีมากกว่าบางทีเขาเล่นดนตรีเราก็ร้องฮัมๆ ไปกับเขา แต่ว่ายังไม่เคยลองเล่นมิวสิคัลด้วยกัน แต่เวลาซ้อมอยู่บ้านเขาก็มาดูค่ะ บางทีเวลาเราได้บทมาหรือว่าเพลงมา พอกลับไปที่โน่นก็ลองดู พยายามลองร้องไป เขาก็เหมือนกับคอยฟังๆ เพราะเขาชอบ อยากได้ยินแพ็ทร้องเพลง”
ดีใจครอบครัวส่งเสริมให้กลับมาทำในสิ่งที่รัก
“ใช่ค่ะ ดีใจมากเลย ดีใจมากๆ เพราะว่าทั้งสองคนเขาทราบ ว่าแพ็ทเป็นคนที่รักการแสดงละครเวทีมาก เขาก็ซัปพอร์ตเต็มที่ เพราะเราเป็นคุณแม่ที่ซัปพอร์ตลูกเต็มที่ เขาก็เห็นเวลาทำอะไร เราไปเชียร์เต็มที่ คราวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนเชียร์เราแล้วเขาก็จะเห็นว่าเออ…ความรู้สึกเป็นยังไง แล้วสามีแพ็ทเขาจะซัปพอร์ตตลอดเวลา ซึ่งเขาก็จะเห็นอยู่ตลอด ลูกก็เลยเชียร์กับพ่อเลย”
หลายคนอิจฉากับชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
“โอ้ย จริงๆ คือชีวิตครอบครัวโดยรวมเนี่ย ก็มีความสุขดีนะคะ แต่ว่าแหม มันก็จะมีอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ คือเป็นไปไม่ได้ที่จะ 100% หรือราบรื่นหมด ซึ่งมันก็ดีตรงที่ลูกก็จะได้เห็นว่าเออ แม่ก็ไม่เพอร์เฟกต์ คุณพ่อก็ไม่เพอร์เฟกต์ แล้วมนุษย์เราไม่เพอร์เฟกต์อยู่แล้ว เราก็ต้องมีการมีการปรับปรุงตัว หรือว่าปรับปรุงอะไรต่างๆ สิ่งที่เราทำดีก็ทำต่อไป แต่สิ่งที่เราทำไม่ดี เราก็พยายามทำให้มันดีขึ้น ซึ่งบางทีเวลาไปโรงเรียน เขาย้ายโรงเรียนใหม่ มันก็ต้องปรับตัวใหม่ ทุกอย่างมันก็ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่แล้ว อย่างลูกชายเป็นคนชอบเล่นกีฬา คือมันก็ต้องมีแพ้ชนะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เขาชนะตลอด เขาควรจะเจอกับสิ่งที่ผิดหวังด้วย ถ้าเกิดเขาแพ้ เขาก็จะได้รู้ว่า เขาก็ต้องพยายามมากขึ้น หรือว่าต้องเข้าใจ ต้องยอมรับมันให้ได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นสัจธรรมของชีวิตค่ะ”
ไม่กดดัน แต่ดีใจที่คนมองแบบนั้น
“กดดันไหมเหรอคะ คือแพ็ทก็รู้สึกดีใจมากกว่า ที่หลายๆ คนก็จะรู้สึกดีใจจังเลยนะ กับชีวิตเราที่มีความสุข มันเหมือนกับเป็นการขอบคุณมากกว่าค่ะ เหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปมากกว่า ไม่กดดันนะคะ สิ่งที่ยากสำหรับแพ็ท คือสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ย เราจะทำยังไงให้มันดีต่อไป เพราะบางทีเราจะคิดว่าเรามีดีอยู่แล้ว เราก็อยู่เฉยๆ ไป ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพยายามอะไรมากซึ่งอันนั้นมันอาจจะลดลงก็ได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องชีวิตส่วนตัว แต่เป็นเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเรามีดีอยู่แล้วเนี่ย เราควรจะรักษาสิ่งที่เรามีดีไว้ให้มันคงที่ หรือไม่ก็ดีขึ้น อันนั้นไม่ง่าย”
เปิดมุมมองการเลี้ยงลูก ไม่เคยสอนให้แข่งกับใคร แต่ให้แข่งกับตัวเองดีที่สุด
“เรายึดหลักนี้ คือเราเลี้ยงลูกใกล้ชิด แล้วก็พูดกันทุกอย่าง อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยสำหรับลูก คือมีอะไรก็อยากให้มาหาเราก่อน เราสอนเขาเสมอว่าจะทำอะไรต้องตั้งใจ อย่างจะเรียนหนังสือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องได้ A หรือ B ได้เท่าไหร่ พ่อกับแม่ไม่ว่าเลย แต่เราดูเรื่องขั้นตอนมากกว่า กว่าจะไปถึงก่อนสอบเขาตั้งใจแค่ไหน ถ้าตั้งใจที่สุดแล้ว โอเค แล้วทุกคนจะมีปัญหาหมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ เพราะฉะนั้นเก็ขอให้ตั้งใจ ค่อยๆ คิดมีสติกับการกับการดำเนินชีวิต กับการแก้ปัญหา แล้วมีอะไรเราคุยกัน เปิดอกคุยกัน
แพ็ทสอนลูกเสมอ เราไม่ได้สอนให้น้องเขาไปแข่งกับใคร แข่งกับตัวเองดีที่สุด เราต้องสู้กับตัวเอง การจะไปแข่งกับใครมัน จะทำให้เขากดดันมากกว่า เพราะยังไงมันก็ต้องมีคนที่เก่งกว่า มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่มันไม่สงบ สิ่งที่เราต้องทำคือรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่า สิ่งที่เราต้องเผชิญเอง ปัญหาที่เราต้องทำ หรืออะไรก็ตามที่เราต้องจัดการ อันนั้นน่ะคือการสู้กับตัวเองมากกว่า แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำให้มันดีที่สุด แค่นั้นก็พอ”
ฝากละครเวที “เมืองมารยา THE MUSICAL” มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างแน่นอน
“เรื่องนี้มันมีเซอร์ไพรส์หลายอย่าง มีความแปลกใหม่มากๆ หลายๆ อย่างที่แพ็ทไม่เคยทำมาก่อน ก็ได้ทำในเรื่องนี้ มันมีความแปลกใหม่เยอะเลย แพ็ทเชื่อว่าคนดูจะได้รับสิ่งใหม่ๆ เยอะ แล้วเวลามาดูที่โรงละครจะรู้สึกได้อย่างชัดเจน คือไม่อยากสปอย เพราะว่าอยากให้มาดูในแต่ละฉากที่เกิดขึ้นจริงๆ พร้อมๆ กัน ก็จะรู้สึกได้อย่างชัดเจนค่ะ ก็ไม่อยากให้พลาด”