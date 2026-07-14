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"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีกหนึ่งคนบันเทิงที่อุทิศตนเพื่อการทำงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร" Mrs. Classic Universe 2024 ที่ล่าสุดได้ประกาศเดินหน้า "โครงการ ณภัค" (NAPUK Project) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการดูแลชีวิตสัตว์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

โดย ฮันนี่ เปิดเผยว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้มาแล้วหลายพันคน ครอบคลุมหลายร้อยครอบครัว ตามกำลังและศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ โดยได้ร่วมไถ่ชีวิตและปล่อยสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกบ ปลา ปลาไหล และหอยขม รวมแล้วนับแสนชีวิต เพื่อให้พ้นจากการถูกเข่นฆ่าและได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยตามธรรมชาติ

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การช่วยไถ่ชีวิตโคเพศเมียออกจากโรงฆ่าสัตว์ ก่อนส่งมอบให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริของกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรได้นำไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน

ในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เธอยังได้ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ด้วยการบริจาคข้าวสารกว่า 100 กิโลกรัม รวมถึงพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อเกิดภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ตามกำลังที่ตนสามารถทำได้

โดย เธอกล่าวถึงความตั้งใจของโครงการณภัค คือการเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงสัตว์ที่ต้องการความเมตตา แม้อาจไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด แต่จะทำอย่างเต็มกำลัง และตั้งใจจะทำเช่นนี้ตลอดชีวิต

พร้อมกันนี้ เธอยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญ ส่งกำลังใจ และสนับสนุนการทำความดีมาโดยตลอด พร้อมอวยพรให้ทุกคำอวยพรและทุกเจตนาดีที่มอบให้แก่เธอ ย้อนกลับไปเป็นพรอันประเสริฐแก่ทุกคน ให้พบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกัน

ส่วนใครที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการประสานงานด้านการช่วยเหลือ สามารถติดต่อ "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร " ได้ทาง Instagram: @Huneyhuneybabeme ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง!!!














"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ
"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ
"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ
"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ
"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ
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