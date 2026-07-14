"ฮันนี่ ณภัค" เปิดโครงการ "ณภัค" (NAPUK Project) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องช่วยเหลือ

อีกหนึ่งคนบันเทิงที่อุทิศตนเพื่อการทำงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร" Mrs. Classic Universe 2024 ที่ล่าสุดได้ประกาศเดินหน้า "โครงการ ณภัค" (NAPUK Project) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการดูแลชีวิตสัตว์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
โดย ฮันนี่ เปิดเผยว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้มาแล้วหลายพันคน ครอบคลุมหลายร้อยครอบครัว ตามกำลังและศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ โดยได้ร่วมไถ่ชีวิตและปล่อยสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกบ ปลา ปลาไหล และหอยขม รวมแล้วนับแสนชีวิต เพื่อให้พ้นจากการถูกเข่นฆ่าและได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยตามธรรมชาติ
อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การช่วยไถ่ชีวิตโคเพศเมียออกจากโรงฆ่าสัตว์ ก่อนส่งมอบให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริของกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรได้นำไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เธอยังได้ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ด้วยการบริจาคข้าวสารกว่า 100 กิโลกรัม รวมถึงพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อเกิดภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ตามกำลังที่ตนสามารถทำได้
โดย เธอกล่าวถึงความตั้งใจของโครงการณภัค คือการเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงสัตว์ที่ต้องการความเมตตา แม้อาจไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด แต่จะทำอย่างเต็มกำลัง และตั้งใจจะทำเช่นนี้ตลอดชีวิต
พร้อมกันนี้ เธอยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญ ส่งกำลังใจ และสนับสนุนการทำความดีมาโดยตลอด พร้อมอวยพรให้ทุกคำอวยพรและทุกเจตนาดีที่มอบให้แก่เธอ ย้อนกลับไปเป็นพรอันประเสริฐแก่ทุกคน ให้พบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกัน
ส่วนใครที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการประสานงานด้านการช่วยเหลือ สามารถติดต่อ "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร " ได้ทาง Instagram: @Huneyhuneybabeme ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง!!!