สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ JAY B มอบความสุข “JAY B 3rd MINI ALBUM “TR.EE” Pop-up Store” สุดเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทย

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments พื้นที่แห่งการค้นหา ค้นพบ และสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ร่วมกับ JAY B ศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังจากวง GOT7 เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้เหล่า AHGASE และแฟนๆ ชาวไทยได้ใกล้ชิดกับโลกแห่งดนตรีและตัวตนของ JAY B ผ่าน “JAY B 3rd MINI ALBUM “TR.EE” Pop-up Store” ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ Creative Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่
“TR.EE” คืออัลบั้มที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการเติบโต การหยั่งราก และการเดินทางกลับไปค้นหาตัวตนที่แท้จริง เปรียบเสมือนต้นไม้ที่แข็งแรงได้เพราะมีรากที่มั่นคง แนวคิดดังกล่าวยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเจบีและแฟนๆ ที่เติบโตเคียงข้างกันมาตลอดหลายปี
ภายใน Pop-up Store ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสนิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอัลบั้ม
"TR.EE" พร้อมสำรวจคอลเลกชั่นจาก 528Hz ค่ายเพลงใหม่ของ JAY B อีกทั้งยังมีการเปิดตัวสินค้าลิมิเต็ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น ที่สะท้อนตัวตนและเส้นทางการเติบโตของ JAY B ได้อย่างลงตัว ได้แก่ Cassette Tape Photo Set, Ring และ ID Photo Holder Set และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งร่วมรับสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อครบ 1,500 บาทขึ้นไป จะได้รับโฟโต้การ์ดแบบสุ่มจำนวน 1 ใบ จากทั้งหมด 3 แบบ และยังมีกิจกรรม Lucky Draw รับสิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลพิเศษ เพื่อลุ้นรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็นโฟโต้การ์ดพร้อมลายเซ็น อัลบั้มพร้อมลายเซ็น หรือภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น เพื่อมอบประสบการณ์สุดประทับใจและความทรงจำอันพิเศษให้กับแฟนๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
เพราะต้นไม้เติบโตได้ด้วยรากที่แข็งแรง JAY B ชวน AHGASE มาค้นพบความหมายร่วมกันผ่าน “JAY B 3rd MINI ALBUM “TR.EE” Pop-up Store” ประสบการณ์สุดพิเศษที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ Creative Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่