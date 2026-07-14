“หญิง รฐา” น้อมรับคำวิจารณ์หน้าตึงโบฯ มีแพลนแก้ไข คลินิกติดต่อเพียบ! ไม่ได้กวนตีx แต่คนเดียวที่ขยับหน้าผากได้ คือ “ลุงเทพ”

“หญิง รฐา” ดีใจ “ทนายปีศาจ” ฮิตติดอันดับ 4 ของโลก ตอบไม่ได้จะมีซีซั่น 2 ไหม ต้องให้เวลาทีมหลังบ้าน น้อมรับดรามาหน้าตึงโบท็อกซ์ มีแพลนแก้ในอนาคต ย้ำการแสดงมาจากอินเนอร์มากกว่า ไม่ใช่สีหน้าอย่างเดียว อัปเดตต่อมน้ำลายอักเสบหายดีแล้ว
เรียกว่ากระแสแรงเกินคาด สำหรับซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามทั้งในไทยและต่างประเทศ จนแฟนๆ แห่เรียกร้องให้มีซีซั่น 2 ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค.) ได้เจอ “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ระหว่างซ้อมมิวสิคัลสุดแซ่บแห่งปี “เมืองมารยา THE MUSICAL” ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงความสำเร็จของซีรีส์ พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์เรื่องใบหน้าดูตึงจากหัตถการ โดยเผยว่ามีแพลนแก้ไขในอนาคต ก่อนจะเล่าถึงการจัดแฟนมีตติ้งร่วมกับแฟนคลับ ในรูปแบบงานของวิ่ง ที่กระแสตอบรับเกินคาดจนอยากจะจัดทุกเดือน
“จริงๆ มันก็เหมือนงานแฟนมีตฯ นั่นแหละ แต่ว่าเราก็เป็นสายออกกำลัง ก็เลยรู้สึกว่าหากิจกรรมอะไรที่มันเข้ากับตัวเรา แล้วแฟนๆ ก็ได้ออกกำลังด้วยอะไร ก็เลยทำแฟนมีตฯ ตอนแรกเล็งกันไว้ว่าประมาณ 50 คน คือเยอะสุดแล้ว ก็เปิดลงทะเบียนเพราะอยากรู้ว่าจำนวนจริงๆ ประมาณเท่าไหร่ สรุปลงทะเบียนกันมา 400 กว่าคน เราก็ตกใจเพราะว่าไม่ได้แพลนว่าจะเยอะขนาดนี้ แต่ว่าก็โชคดีที่มีเพื่อนๆ ที่เป็นนักวิ่งมาช่วยซัปพอร์ต ก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วย แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคน จริงๆ มีน้องๆ ในซีรีส์มาด้วย แต่ว่าหญิงกับเพื่อนๆ แพลนกันนะว่าจะทำทุกเดือน แต่ว่าในเดือนต่อๆ ไป อาจจะจำกัดคน แล้วก็อาจจะมีนักแสดงในซีรีส์บางคนมาจอย เพราะรู้สึกว่าก็ดีใจที่ทนายปีศาจ เป็นซีรีส์ที่ทำให้คนชอบ”
รู้สึกเซอร์ไพรส์ ที่คนชอบผลงานขนาดนี้
“มันก็เซอร์ไพรส์มากค่ะ ก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตนานแล้ว เวลาเราได้เห็นคอมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในช่องรายการต่างๆ ที่เราไป เราได้เห็นถึงการพูดคุยในเรื่องของซีรีส์ นักแสดงทุกคนก็ดีใจมากๆ ค่ะ”
“ญาญ่าญิ๋ง” ฆ่าไม่ตาย มีผลงานให้ได้ว้าวตลอด
“เออ เหมือนทุก 12 ปี ทุก 10 ปี มันจะมีอะไร มันก็คงเป็นกราฟชีวิตของคนแหละ รออีกสักพักมันอาจจะเกิดขึ้นอีก แต่ว่าระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองไป รับผิดชอบหน้าที่ที่ตัวเองได้รับ ผลงานต่อๆ ไป คือจริงๆ พอทนายปีศาจมันได้รับความสนใจในระดับหนึ่ง เมืองมายาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หญิงกดดันนะ เพราะมันเป็นงานชิ้นงานที่มันต่อเนื่องกัน งานหนึ่งมันสำเร็จแล้ว งานต่อๆ ไปเราจะเป็นยังไง มันก็เป็นความกดดัน แต่เป็นความกดดันที่เรารู้สึกดีกับมัน แล้วเราก็อยากจะพยายามทำให้ทุกงานมันดีมีคุณภาพ”
กระแสแรงต่อเนื่อง ติดอันดับ 4 ของโลก
“ดีใจ ถามว่าร้องไห้ไหม มันก็มีบางโมเมนต์ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่า โห มันขึ้นอันดับ 4 หรือว่าท็อป 5 ของโลก แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่า เออ มันยังมีคนดูผลงานเรา มันยังมีคนที่คิดถึงเรานะ แล้วในเวลาเดียวกัน มันคือผลงานคนไทยที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน มันไปด้วยกันเป็นทีม บทคนไทยเขียน การแสดงคนไทยเล่น ผู้กำกับ งานภาพ งานอาร์ต งานทุกอย่างมันคือผลงานของคนไทยจริงๆ มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราารู้สึกว่าเฮ้ย ณ วันนี้พอโลกมันแคบลง คอนเทนต์ต่างๆ มันมันแข่งกันมากขึ้น แต่ว่ามันยังมีคนที่เลือกจะดูชิ้นงานที่ทำโดยคนไทย มันก็เป็นความภูมิใจมากๆ แล้วก็ดีใจมากๆ”
ณ ตอนนี้จะมีภาค 2 ไหม ก็ยังตอบไม่ได้
“จริงๆ พี่ไก่ (ณฐพล บุญประกอบ) ก็พูดอยู่เสมอ มันก็มีเรื่องของหลังบ้านเนอะ ว่ากราฟมันเป็นยังไง กระแสเป็นยังไง พี่ไก่ก็ชอบพูดอยู่เสมอ ว่าบทมันพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าถึงเวลาได้ทำ มันก็คงได้ทำ แต่ ณ ตอนนี้ก็ยังพูดอะไรไม่ได้จริงๆ ถ้าอีก 7 ปี ฉันก็จะ 50 แล้ว ก็จะมาแบบปิดหงอกหน่อย เป็นทรงเดิมแต่อาจจะโคนขาวนิดหนึ่ง ต้องถอยไปอีก 7 ปี”
ดีใจคนเรียกร้องให้มีภาค 2 แต่ให้เวลาทีมหลังบ้านหน่อย
“ดีใจค่ะ แต่พี่ไก่เคยพูดกับหญิงคำหนึ่ง บอกว่าเอาจริงๆ นะพี่หญิง ตอนทำสงครามส่งด่วน แล้วมาทำทนายปีศาจ ผมยังไม่กดดันเลย แต่พอทนายปีศาจ แล้วมันอาจจะมีความคาดหวังว่าจะเกิดซีซั่น 2 ผมโคตรกดดันเลย เพราะมันเหมือนอยู่กับความคาดหวังของคนแล้ว ก็ให้เวลาทีมหลังบ้านหน่อยค่ะ หญิงก็คิดว่าถ้ามันได้ทำ ทุกคนก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้บทมันเป็นตัวหลักเลย ที่จะขับเคลื่อนทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง เรื่องราว หรือความอินของคน ก็ให้เวลากับการเขียนบทเยอะๆ น่าจะดีที่สุด”
เผยเพิ่งหายจากอาการต่อมน้ำลายอักเสบ หลังพักผ่อนน้อย กินน้ำน้อย และใช้เสียงเยอะ
“ตอนนั้นมาเริ่มซ้อมเมืองมายาค่ะ แล้วก็เริ่มที่จะกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอ กลืนข้าวก็เริ่มเจ็บคอ ก็เอ๊ะเป็นอะไร ช่วงซ้อมประมาณวีกแรกๆ คือหญิงนอน 4 ทุ่มตลอด แล้วตื่น 6 โมงครึ่ง เพื่อมาวิ่งหรือทำกิจกรรม แล้วพอมาซ้อมเลิก 5 ทุ่มครึ่ง กว่าจะได้นอนเกือบเที่ยงคืนถึงตี 1 แต่หญิงก็ยังตื่น 6 โมงครึ่งเหมือนเดิม เพราะมันเหมือนเป็นรูทีนของเราแล้ว มันเลยทำให้การพักผ่อนน้อยลง บวกกับช่วงวีกแรกๆ มัน มันซ้อมร้องเยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เหมือนกับต่อมน้ำลายเราอักเสบ แล้วพอต่อมน้ำลายอักเสบ มันก็ไปเชื่อมกับต่อมน้ำเหลือง
แต่ว่าโชคดีเป็นคนขี้นอยด์ เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็คือจะไปหาหมอเลย ก็ได้รับการตรวจ หมอบอกว่าอาจจะดื่มน้ำน้อย ใช้เสียงเยอะ แล้วก็เป็นจังหวะที่เราดื่มน้ำน้อย ช่องปากของเรามันเป็นเรื่องของความสกปรกอยู่แล้ว เรากินอาหารมีแบคทีเรียมีอะไรอยู่ตลอดเวลา คราวนี้พอน้ำลายมันเข้าไปในต่อมน้ำลาย แล้วมันอาจจะขจัดออกมาได้ไม่หมด เพราะว่าเราอาจจะดื่มน้ำน้อย หรือว่าใช้เสียงเยอะ มันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบจากแบคทีเรีย จากอาหารที่มันยังไม่ขับออกมาอย่างนี้ ช่วงนั้นก็ต้องกินน้ำมะนาว กินอะไรเปรี้ยวๆ ให้ต่อมน้ำลายมันขับออกมา แล้วก็ทานยา ก็นี่เพิ่งหยุดยาไปได้ 2 วัน เพราะว่าต้องทานยาฆ่าเชื้อให้ครบ 10 วัน ก็ดีขึ้นแล้ว หายขาดแล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็มาต่อสู้กับการนอนของตัวเองต่อไป”
โชคดีไปหาหมอเร็ว เพราะมีผลต่อการร้องเพลง
“เอาจริงๆ มันมีผล คือเวลามันบวม มันไปถึงกราม เพราะมันเป็นเส้นประสาทบริเวณนี้หมดเลย เวลาอ้าปากเหมือนมันตึง เหมือนเวลาป่วยแล้วแบบต่อมน้ำเหลืองมันโต มันจะรู้สึกตึงๆ ไม่ค่อยสบายตัว แต่ว่าก็โชคดีที่ทานยาเร็ว ไปหาหมอเร็ว ช่วงวีกแรกๆ”
น้อมรับคำวิจารณ์เรื่องหน้าตึงโบท็อกซ์ มีแพลนจะไปแก้ในอนาคต
“คือทำมาตลอดชีวิตนั่นแหละ ช่วงหลังหญิงทำน้อยลงด้วย แต่หญิงว่ามันก็คงมีเรื่องของพังผืดบ้าง อะไรบ้าง ที่มันอาจจะแก้ยากนิดหนึ่ง แต่ใดๆ เราก็น้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ดูส่วนมากส่วนน้อยแหละ ว่าถ้ามันไม่ได้กระทบกับการแสดง คนดูยังรู้สึกแล้วก็อินกับการแสดงเรา มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบขนาดนั้น แต่ถามว่ามีแพลนอยากจะแก้ไขไหม มันก็มีนะ เพราะว่าไอ้ที่เราฉีดไปมันก็เป็นเจเนอเรชันสัก 20 ปีที่แล้ว บางทีก็อยากลบล้างเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่มีเวลาจริงๆ ก็อาจจะเป็นแพลนในอนาคตค่ะ เพราะว่าพอมันอยู่นานๆ มันก็เป็นพังผืด
หญิงว่าความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่ามันแข็ง มันไม่ได้แข็งจากการหัตถการหรอก มันอาจจะแข็งจากพังผืดบริเวณที่มันสะสม ก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปเคลียร์ เอาจริงๆ มันมีเรื่องของไลท์ติ้งนะ ถ้าบางกองจัดแสงไม่ดีมันก็จะเห็นร่องรอย หญิงคอนเซิร์นเรื่องนั้นมากกว่าด้วยซ้ำ เรารู้อยู่แล้วแหละ พวกสารเติมเต็มบางทีมันก็จะเป็นก้อนแบบใต้ตาหรืออะไรอย่างนี้ เวลาที่ไลท์ติ้งจัดมาแล้วมันเห็นก้อน เห็นอะไรอย่างนี้ เรารู้สึกเอง คิดว่าอนาคตก็อาจจะไปเคลียร์มันเอา (เอเจนซี่เข้ามาได้เลย?) ตอนนี้ยังไม่ได้ ตอนนี้ยังต้องทำงานก่อน จริงๆ ตอนนี้ก็มาเยอะมากตั้งแต่มีข่าวขยับหน้าผากไม่ได้ มากันเต็มเลยทั้งในไทย ทั้งต่างประเทศ”
ส่วนตัวการแสดงมันมาจากอินเนอร์ข้างใน ไม่ใช่แค่การแสดงสีหน้าอย่างเดียว
“คือสำหรับหญิง หญิงรู้สึกว่าการแสดงมันคือการมาจากข้างใน มันอาจจะร่วมด้วยกับการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าค่ะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงตัวละคร หรือว่าความรู้สึกได้จากอารมณ์ข้างในแล้ว บางทีการแสดงสีหน้ามากเกินไป มันอาจจะทำให้ตัวละคร โดยเฉพาะทนายจิตตรี ไม่ใช่ตัวละครที่เราคิดไว้ เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างมีความโปกเกอร์เฟซนิดหนึ่ง มีความนิ่งๆ ในใบหน้า สื่อสารด้วยแววตา แล้วก็สื่อสารด้วยอารมณ์จากความรู้สึกภายใน แต่ว่าถ้าเป็นเจ๊ออย (ซิตคอม เสือ ชะนี เก้ง) อาจจะมีผล เจ๊ออยเขาก็จะอะไรของแก แต่ว่าอันนี้ก็ยังได้อยู่”
เผยตอนรับบท “เจ๊ออย” ก็ทำหัตถการแบบเดียวกันกับตอนเป็น “ทนายจิตตรี”
“หัตถการเดียวกันเลยค่ะ แต่เจ๊ออยก็ยังไปได้ทั้งหน้าอยู่ เพียงแต่ว่าจิตตรีเขาเล่นจากข้างในมากกว่า เจ๊ออยเขาก็จะเป็นคนที่โอเพ่นมากกว่า”
แอบงงแต่ก็เข้าใจ ที่เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมา
“งงมากเหมือนกัน แต่ว่าหญิงก็เข้าใจหมดเลย เพราะว่ามันก็เริ่มจากมีคนเริ่มสงสัย แล้วมันก็ขยายความต่อไป แล้วมันก็ดันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจ เพราะทุกคนก็ทำหัตถการกันทุกคน แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาซัปพอร์ต แต่ว่าหญิงค่อนข้างแข็งแรงในความรู้สึกตัวเอง แล้วก็รู้สึกว่าในการทำงาน ผลงานมันก็ได้บ่งชี้ของมันในกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่ง แต่ว่าถ้าถามว่าในอนาคตอยากจะแก้ไขไหม อยู่แล้ว เราก็อยากจะแก้ไข เพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในหน้าเรามาเกิน 20 ปี หรืออยู่ในตัวเรามาเกิน 15-20 ปี เราก็ต้องแก้ไขอยู่แล้ว
จริงๆ เรื่องการแสดง ถ้าตามที่หญิงเข้าใจและเรียนมา มันคือความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันมีคลื่นความถี่ เป็นคลื่นความถี่ที่กล้องพวกนี้ กล้องวิดีโอ กล้องทุกอย่าง จับได้ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูแล้วเรารู้สึก แปลว่ากล้องพวกนี้มันจับความรู้สึกของคนเล่นได้ หญิงก็ยังเชื่ออยู่ว่าการแสดงมันคืออินเนอร์และความเข้าใจตัวละคร มากกว่าที่จะเป็นการแสดงสีหน้า หรือว่าการแสดงท่าทาง คือมันอาจจะมาควบคู่กันได้ แต่ว่าภาษากายหรือว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้า มันจะมาก็ต่อเมื่อเรารู้สึก ถ้าเราไม่รู้สึก แต่เราแสดงไป ยังไงก็ไม่รู้สึก”
คนเดียวที่เห็นว่าขยับหน้าผากได้ คือ “เทพ โพธิ์งาม”
“เอาจริงๆ นะ เขาจะหาว่าหญิงกวนตีxไหม คนเดียวในประเทศไทยที่หนูเห็นว่าขยับหน้าผากได้ คือลุงเทพเท่านั้นเลยจริงๆ (หัวเราะ) เทพ โพธิ์งาม เท่านั้น ที่หนูเห็นมา ลุงเทพเขาขยับหน้าผากได้ หนูเห็นตั้งแต่เด็ก ตอนเขาเล่นเป็นตลกคาเฟ่ หนูก็เห็นว่าเขาขยับหน้าผากได้ ยืนยันว่าเราสามารถขยับได้ทั้งหน้าค่ะ แล้วหนูก็ไม่เคยเห็นนักแสดงคนไหนขยับหน้าผากได้ เทพ โพธิ์งาม คนเดียวที่ขยับได้”