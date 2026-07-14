“แก้มบุ๋ม – พีท, ต้าอู๋, สยาโม” ร่วมระเบิดความอร่อย ในงาน M&D FAN FEST 2026

บริษัท หลีหมิง ฟู้ด เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ M&D Liming Food Technology (Thailand) Co., Ltd. M&D โดย คุณหยาง เถิงฟาง ประธานกรรมการบริษัท และ คุณอำนาจ ศรีชื่น รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อย สะดวก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่สนุกและใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จัดงาน M&D FAN FEST 20026 “M&D เส้นบุก สุขทุกคัพ บุกทุกคำ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “M&D เส้นบุกคัพ” (M&D Konjac Cup Noodles) อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมสุดพิเศษจากศิลปินดารา สยาโม คอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวคนเก่ง, แก้มบุ๋ม - พีท ที่มาร่วมส่งความสุขในงาน และแขกรับเชิญสุดพิเศษ ต้าห์อู๋ หนุ่มหล่อสุดฮอต ณ ชั้น G ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ
ภายในงาน จัดพื้นที่ให้แขกผู้ร่วมงานได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ Special Show by Sayamo โดย สยามโม คอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวคนเก่งที่มาโชว์สกิลป้ายยาความอร่อยบนเวที, แฟชั่นโชว์จากผลิตภัณฑ์ M&D, การแข่งขันกินเส้นบุกคัพ(M&D Speed Challenge) และกิจกรรมแบ่งปันความสุขโดย แก้มบุ๋ม – พีท ก่อนปิดท้ายด้วย Special Show by Daou ที่หนุ่มหล่อสุดฮอต ต้าห์อู๋ จะมาระเบิดความฮอตบนเวทีแบบสุดปัง นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมพิเศษ สำหรับแฟนคลับ ได้แก่ Lucky Draw, Collect Stamp, TikTok Challenge, Speed Challenge, ทดลองชิม, Meet & Greet