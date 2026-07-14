“เนเน่” แหลงใต้ยันเป็นคนไทย สยบดรามาเขมรเคลม ลั่นมีพลังสู้ไปให้ถึงระดับโลก หลังได้คุยกับนายกฯ (คลิป)

“เนเน่” แหลงใต้ยืนยันเป็นคนไทย จังหวัดภูเก็ต หลังชาวเน็ตเขมรเคลมเป็นคนกัมพูชาไม่ใช่คนไทย พร้อมเผยชื่อฝรั่งที่ซัปพอร์ตให้ไปถึงฝันได้เข้าร่วมรายการ America's Got Talent ช็อกได้เจอนายกฯ ตัวเป็นๆ มีพลังสู้ให้ไปถึงระดับโลกเต็มที่หลังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ออกรายการโหนกระแส เผยว่ามีผู้ชายอเมริกาคนหนึ่งคอยซัปพอร์ตลูกสาว “แพรว รัตติกานต์ อำลอย” หรือ “เนเน่ รอยัล” ให้ไปถึงฝันมีโอกาสได้เข้าร่วมรายการ America's Got Talent โดยคุณพ่อ “ณรงค์ อำลอย”เผยว่าเขาคือแฟนคลับที่ชื่นชอบน้อง จึงอยากให้การชวนตามสนับสนุน
พ่อ : “ที่ส่งไปรายการเราไม่ได้ส่งด้วยตัวเอง มีฝรั่งที่เป็นแฟนคลับน้องคอยดูแลช่วยประสานให้ เขาชื่อ จอห์น เอเรน เขามาเจอน้องที่ตลาดนาคา เขาเป็นคนอเมริกา แต่ไปอยู่ที่สเปน เขามีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์ เขามาเจอน้องที่ตลาดแล้วก็ขอเป็นแฟนคลับ เขาก็ประสานให้ทุกอย่างเขาสนับสนุนน้องทุกอย่าง ตอนไปออดิชั่นเขาก็มาอยู่ด้วยตลอด เอาจริงๆ ในความคิดเรามันเป็นไปไม่ได้เลย มันยากเกิน ยากมาก เราถอดใจเลยแหละ เขาก็บอกลองกันใหม่ กำลังใจก็ได้จากเขานี่แหละ คุณจอห์น”
เนเน่ : “เขาบินมาบอกด้วยตัวเขาเองเลย เขาบอกว่าตอนนี้ทาง America's Got Talent เขาบอกว่าผ่านแล้วเราจะต้องบินไปออดิชั่นที่อเมริกา พอได้ยินก็กรี๊ดเลย กรี๊ดแบบอะไรวะ มันใช่จริงๆ เหรอ เราผ่านจุดนี้มาได้ยังไง America's Got Talent นะ ตอนนั้นเราคิดว่าปลอม เขาก็เลยเปิดอีเมลให้ดูก็ใช่จริงๆ”
“เนเน่” ช็อก คิดว่าฝันไปได้เจอนายกฯ ต้วเป็นๆ บอกยิ่งรัฐบาลสนับสนันยิ่งทำให้ตนมีพลังสู้ต่อไปให้ถึงเป้าหมายคือการเป็นศิลปินระดับโลก
พ่อ : “ดีใจมากครับ อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เดินโดดเดี่ยว”
เนเน่ : “ก็ยังช็อกอยู่ค่ะ คือได้คุยกับนายกฯ ไม่คิดเลยนะ รู้สึกนี่เรายังฝันอยู่หรือเปล่า ยิ่งมีรัฐบาลมาสนับสนุนยิ่งทำให้เรามีพลังสู้ต่อ พยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตให้ได้ ก็คือการเป็นศิลปินระดับโลกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก พอ America's Got Talent ออนแอร์ไปเพื่อนก็ทักมาว่าแกดังแล้วนะ แกดังมากๆ เลยตอนนี้ เราก็บอกไปว่าไม่หรอก เราคงแค่ดังในรายการในประเทศเขา เพื่อนบอกไม่เชื่อแกลองไปดูในโซเชียลตอนนี้สิ ขึ้นแต่ฟีดแกหมดเลย ก็เลยไปดู แล้วมันก็จริง ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวว่าดังหรือยัง อันนี้ไม่รู้ตัวจริงๆ”
แหลงใต้เป็นการยืนยันว่าเป็นคนไทย จังหวัดภูเก็ตหลังชาวเน็ตเขมรเคลมว่าตนเป็นคนกัมพูชา
เนเน่ : “(พูดภาษาใต้) เป็นคนจังหวัดภูเก็ต คนไทย ไทยล้วนนะคะ พ่อเป็นคนจังหวัดตรัง แม่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ So, I’m going to say you guys that I’m from Thailand, Phuket”