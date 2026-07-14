TrueOnline Home Next ร่วมผลักดัน Mister Global Thailand 2026 เปล่งประกายสู่เวทีโลก

ผ่านพ้นไปอย่างสง่างามสำหรับค่ำคืนแห่งการเฟ้นหา ‘True Gentlemen’ สุภาพบุรุษที่ร่วมส่งต่อพลังบวกแก่คนยุคใหม่ และพร้อมเปล่งประกายสู่เวทีโลก... TrueOnline Home Next ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการประกวด Mister Global Thailand 2026 Presented by TrueOnline Home Next โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมตัดสินและขึ้นมอบรางวัลแก่ ราชา – ราชัน รุ่งไพรพนา หนุ่มชนเผ่าลีซู ผู้โดดเด่นด้านบุคลิกภาพ และความสามารถจนคว้าตำแหน่ง Mister Global Thailand 2026 ไปครองได้อย่างสมภาคภูมิ พร้อมด้วยการมอบรางวัลให้แก่รองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับ และรางวัลพิเศษ “True5G Gentleman Award” รวมมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท ในค่ำคืนแห่งเกียรติยศที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ เพื่อร่วมต่อยอดศักยภาพของผู้ชนะ TrueOnline Home Next ได้มอบแพ็กเกจรางวัลสุดพิเศษให้กับ “ราชา – ราชัน รุ่งไพรพนา” ผู้ครองตำแหน่ง Mister Global Thailand 2026 ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์นาน 24 เดือน พร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะ TrueX IoT มูลค่า 50,000 บาท True Content Creator Token มูลค่า 50,000 บาท สำหรับสนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์เชิงบวก และสิทธิ์ดื่มกาแฟพรีเมียมจาก TrueCoffee ฟรีตลอด 1 ปี รวมมูลค่ากว่า 105,000 บาท ขณะที่ “จีโน่ – ปภังกร ติวารี” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์นาน 12 เดือน พร้อมอุปกรณ์ TrueX IoT มูลค่า 35,000 บาท True Content Creator Token มูลค่า 25,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ส่วน “เก่ง – กิตติพิชญ์ ชนะชัยเสถียร” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์นาน 12 เดือน พร้อมอุปกรณ์ TrueX IoT มูลค่า 35,000 บาท และTrue Content Creator Token มูลค่า 15,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
นอกจากนี้ ทรูยังได้มอบรางวัลพิเศษ “True5G Gentleman Award” ให้แก่ เก่ง - กิตติพิชญ์ ชนะชัยเสถียร ซึ่งได้รับรางวัลเน็ตบ้านไฟเบอร์ TrueOnline Home Next นาน 12 เดือน พร้อมอุปกรณ์ TrueX IOT อัจริยะ มูลค่า 35,000 และ True Content Creator token 15,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ซึ่งรางวัลพิเศษนี้สะท้อนถึงความเชื่อของทรูว่า เทคโนโลยีที่ดีที่สุดต้องสามารถปลดล็อกศักยภาพและสร้างโอกาสขับเคลื่อนสังคม เช่นเดียวกับ “สุภาพบุรุษยุคใหม่” ที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงบุคลิกภาพภายนอก แต่ต้องมีเสน่ห์จากตัวตน มีความสามารถรอบด้าน พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้คนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมแคมเปญ “Show Your Essence & Show Your Skill Challenge” หนุ่มหล่อผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะอย่าง นนท์ – นนทวัฒน์ สมเนตร สามารถคว้าชัยชนะและผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
TrueOnline Home Next ในฐานะผู้นำ AI Smart Home เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า “บ้านอัจฉริยะ” คือจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะตัวตน ความสามารถ และแรงบันดาลใจให้คุณ ทรูจึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนสุภาพบุรุษผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเห็นอกเห็นใจ ที่พร้อมจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรอบตัวไปใช้ควบคู่กับศักยภาพของตนเอง เพื่อส่งต่อพลังบวกและก้าวออกไปเป็นตัวแทนแห่งความหวังของหนุ่มไทยบนเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการค้นหาผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศ แต่คือการสะท้อนนิยามของ “สุภาพบุรุษตัวจริง” ที่มีความลึกซึ้งทางความคิด มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความสามารถรอบด้าน และมีพลังในการสร้างคุณค่าให้สังคม
ตลอดเส้นทางการประกวด Mister Global Thailand 2026 Presented by TrueOnline Home Next ทรูได้นำเสนอศักยภาพผ่านนวัตกรรมอันหลากหลายของ True AI Hub อาทิ เอมี่ (Ami) ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมบ้านและตอบคำถามทั่วไปที่สั่งงานได้ด้วยเสียงภาษาไทย, AI CCTV กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ และกล่อง TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะความคมชัดระดับ 4K HDR ตอกย้ำบทบาทของ TrueOnline Home Next ในการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับชีวิตจริง ยกระดับบ้านให้เป็นพื้นที่ที่สะดวก ปลอดภัย เข้าใจทุกความต้องการ เพื่อเชื่อมต่อทุกเรื่องราว ความฝัน ปลดล็อกศักยภาพคนรุ่นใหม่ พร้อมส่งต่อพลังของทุกเสียงและทุกความตั้งใจ ให้พร้อมก้าวออกไปสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน