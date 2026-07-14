เปิดใจ “เนเน่” ไวรัลร็อกระดับโลก พ่อปัดขายทุกอย่าง แต่รับยอมขายจิตวิญญาณเพื่อลูก ผู้ประกาศข่าวดังโผล่แจม ขอจับกีต้าร์สักครั้ง!

“เน่เน่ รอยัล” ควง “พ่อณรงค์” เปิดใจเส้นทางตะกายฝัน อยากเป็นนักร้องระดับโลก เล่าเส้นทางออดิชั่น America’s Got Talent ซีซัน 21 ที่ทำเอาน้ำตาแตก พ่อปัดขายทุกอย่าง แต่ยอมรับขายจิตวิญญาณเพื่อลูก ผู้ประกาศข่าวดังทนไม่ไหว โดดแจม ขอจับกีต้าร์ในตำนานสักครั้ง ลั่นเป็นบุญวาสนามาก กรรชัยบอกชมบ้าง ทำให้แล้วนะ!
กรณี “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว รัตติกานต์ อำลอย”ขึ้นออดิชั่นบนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 ระเบิดโซโล่ในเพลง “Zombie” จนกลายเป็นไวรัลไปทั้งโลก ดังเป็นพลุแตกข้ามคืน
ล่าสุดรายการโหนกระแส วันที่ 14 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ น้องเนเน่ ที่มาพร้อมคุณพ่อ ณรงค์ อำลอย
จริงๆ เมื่อวานคุณพ่อกับน้องต้องมาออกโหนกระแส เราจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อย ระหว่างบินมา มันมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ตอนแรกคิดในใจจะเอาไงดี จะทำเนเน่ดีมั้ย ก็คุยกับคุณพ่อและน้องเมื่อวาน มันเกิดเหตุไฟไหม้ คุณพ่อบอกว่ามันไม่เหมาะ เดี๋ยวน้องต้องมาร้องเพลงระหว่างเกิดความสูญเสียมันไม่เหมาะสักเท่าไหร่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เลยมีการพูดคุยกันว่าเป็นวันนี้ดีกว่า ก็ขอบคุณคุณพ่อกับน้องและขอโทษด้วยนะ?
เนเน่ : ไม่เป็นไรค่ะ
เมื่อเช้าหนูไปไหนมาบ้าง?
เนเน่ : หนูไปพบนายกฯ ค่ะ เพื่อเล่นเพลงๆ นึงให้นายกฯ ฟัง ร้องเพลงพี่เสก โลโซด้วย ซมซาน (หัวเราะ)
เราเคยเจอกันจริงๆ เหรอ?
พ่อ : ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
คุณอาร์ม วิบูลย์บอกผมมา แต่วันนั้นผมไป คุณพ่อจำงานวันนั้นได้มั้ย ช่อง 3 สัญจร วันนั้นน้องไปร้องด้วย อยู่เวทีข้างๆ?
พ่อ : ใช่ครับ
ทำไมชื่อเนเน่?
เนเน่ : ปกติชื่อเล่นชื่อแพรว แต่ว่าชาวต่างชาติเขาเรียกชื่อผิดเยอะมาก เรียล พราว ไปเรื่อย ก็เลยคิดว่าเราควรตั้งชื่อภาษาอังกฤษดีมั้ย ก็เลยตั้งชื่อเป็นเนเน่ มันน่ารักดี
พ่อตั้งหรือน้องตั้งเอง?
พ่อ : มีเอฟซีท่านนึงตั้งให้ เอฟซีเป็นฝรั่งเขามาแล้วตั้งให้ บอกว่าอยากตั้งชื่อใหม่ให้น้อง เพราะเขาเป็นคนนึงที่เรียกลำบากเหมือนกัน
เนเน่ : เหมือนหนูมีเพื่อนคนนึงชื่อพราว เขาก็เรียกชื่อพราว แต่เขาคุยกับหนู ชื่อไทยก็ยากมากค่ะ ก็เลยเป็นเนเน่
คุณพ่อมีลูกกี่คน?
พ่อ : 2 คนครับ มีน้องตัวเล็กอีกคน 4 ขวล
สนับสนุนเนเน่ตั้งแต่เด็กให้เล่นกีต้าร์ ดนตรี?
พ่อ : จริงๆ ไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยครับ มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า ตอนนั้นน้องเขาจะขึ้นป. 1 ก่อนขึ้น ป.1 เทศบาลนครภูเก็ตเขาจัดซัมเมอร์ที่เป็นของรัฐ ของเทศบาล ให้เด็กไปเรียนช่วงเช้า วันละ 3 ชม. บังเอิญเขามีการรับสมัคร วันนั้นไปสมัคร น้องตื่นสาย ไปถึงเขาต่อคิวยาวกันหมดแล้ว เขารับวิชาละ 30 คน พอครบ 30 คนก็ตัดออก แต่บังเอิญมันเต็มทุกวิชาหมดเลย น้องอยากไปเอาคอมพิวเตอร์มากว่า
เนเน่ : ดนตรีหนูไม่รู้จักด้วย ตอนนั้น 7 ขวบค่ะ
พ่อ : ตอนนั้นน้องไม่ชอบด้วยซ้ำ แต่ชอบร้องเพลง
เนเน่ : ไม่รู้จักด้วยซ้ำ กีต้าร์คืออะไร เบสคืออะไร กลองคืออะไร ไม่รู้จักเลย
จะเลือกคอมพิวเตอร์แต่เต็ม?
พ่อ : เต็มหด พอคอมพิวเตอร์เต็ม จะไปเอาคณิตฯ คณิตฯ ก็เต็ม หมดแล้วทุกวิชา เหลือดนตรีสากล
เหมือนฟ้าประทานเหมือนกันในมุมนึง?
พ่อ : ดนตรีสากลที่เหลือ ก็เหลือแค่กีต้าร์โปร่งอย่างเดียวอีก (หัวเราะ) ตอนนั้นมีดนตรีไทยด้วย
ถ้ามีดนตรีไทยด้วย พ่อจะให้เลือกดนตรีไทยมั้ย?
พ่อ : น่าจะไม่เลือกครับ จะมากีต้าร์นี่แหละ
หนูก็ไม่รู้เรื่องดนตรีเลย?
เนเน่ : ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้จักด้วย
จากนั้นยังไง?
พ่อ : น้องก็สมัครเข้าเรียน ก่อนสมัครเขาบอกยังเหลือ ถ้าจะเรียนต้องซื้อกีต้าร์เองนะ ผมก็คิดว่าถ้าเรียนเขาจะมีกีต้าร์แจก แต่ไม่มี ต้องซื้อกีต้าร์เอง
อันนี้โรงเรียนภาครัฐใช่มั้ย เมื่อเช้าเจอท่านนายกฯ ไม่บอกท่านไปด้วย ว่าตอนเด็กๆ 7 ขวบ ไปเลือกดนตรี คิดว่าจะมีกีต้าร์แต่ไม่มี พอสมัยของท่านแล้วน่าจะมีการพัฒนาหน่อย เดี๋ยวให้บอกตอนหลังก็ได้ จากนั้นยังไงต่อ?
พ่อ : จากนั้นท่านบอกต้องไปซื้อกีต้าร์เองนะ แล้วผมจะไปซื้อที่ไหน ผมไม่รู้จักเลยว่ากีต้าร์โปร่งคืออะไร ต้องไปซื้อที่ไหน ที่ภูเก็ตหาร้านไม่ได้ สอบถามเพื่อนๆ เขาบอกว่าให้ลองไปดูบิ๊กซี มันไม่มีขาย แต่ดันไปเจอร้านขายของเครื่องเขียน เขาวางไว้หลายๆ ตัว ก็เลือกตัวที่ถูกที่สุด ราคา 1,900 กว่าบาท แล้วก็ซื้อมา กีต้าร์ราคาแบบนั้น คอเอียงบ้าง สายสูงต่ำไม่เท่ากันบ้าง ก็ซื้อมาโดยวางไว้เฉยๆ แบบนั้น วันเรียนน้องถึงแกะกล่องให้เขาไปเรียนวันแรก
วันแรกไปเรียนกีต้าร์เป็นไง จากคนไม่รู้จักดนตรี ไม่เคยจับกีต้าร์มาก่อน ไม่เอาดนตรีเลย?
เนเน่ : ลองจับแล้วในใจหนูคิดว่าก็ดูเท่ดีนะ พอเล่นไปเรื่อยๆ หนูหลงรักมันเลย เล่นคอร์ดง่ายๆ เล่นช้าๆ หลงรักเลย แค่คอร์ดเดียว
นานแค่ไหนกับการได้เรียนกีต้าร์แล้วเล่นเป็นเพลงได้?
เนเน่ : ใช้เวลา 3 วันค่ะ
คิดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วันเล่นได้เลยเหรอ?
พ่อ : เพลงนั้นเป็นเพลงง่ายครับ
แต่การจับคอร์ดไม่ได้ง่ายๆ นะ จับซี อี ดี มันยากนะ แต่สามวันลูกพ่อเล่นเป็นเพลงเลยเนี่ยนะ คนอื่นเล่นเป็นเพลงมั้ย 3 วัน?
เนเน่ : เห็นพ่อบอกว่าคนอื่นเขาตามไม่ทัน หนูไปก่อนเลย น่าจะไม่มี มันเป็นเพลงง่ายๆ
พ่อ : เขาตีคอร์ดได้ ตีจังหวะได้หมด
จากนั้นเริ่มพัฒนาการยังไง จาก 3 วัน ตอน 7 ขวบ?
เนเน่ : จำได้ง่ายขึ้น เล่นจับคอร์ดชัดขึ้น โน้ตชัด แต่มันทำให้เราเล่นเพลงแรก ชื่อเพลงว่าซอมบี้ คือเพลงแรกของหนู
หนูเลยเอาไป America’s Got Talent เนี่ยนะ?
เนเน่ : ใช่ ครูสอน 4 คอร์ด เล่นไปเรื่อยๆ แล้วครูถามว่าหนูรู้มั้ยเพลงนี้ครูกำลังสอนอะไรอยู่หนูบอกว่าไม่รู้ค่ะ สอนเพลงซอมบี้
นี่คือที่มาเอาเพลงนี้ไปประกวด ครูคนแรกคือครูสอนจับคอร์ดช่วงซัมเมอร์ เจอกันอยู่มั้ย?
พ่อ : เคยเจอครั้งนึง ตอนเขาจะขึ้นเรียนม. 1 เขาชื่อครูภูมิ
เนเน่ : เขายังอยู่ภูเก็ต
ครูคนที่สองชื่ออาทิตย์ ทำอะไร?
พ่อ : เขาก็สอนเรียนกีต้าร์
เนเน่ : สิบขวบเล่นสเต็ปอัปเลเวล
หนูเล่นกีต้าร์โปร่งก่อน ไปไงมาไงจับกีต้าร์ไฟฟ้า?
เนเน่ : ตอนไปเที่ยว นั่งบนรถ คุณพ่อจะเปิดเพลงร็อก เปิดวิทยุ ยุคของพ่อเลย หนูก็ถามพ่อว่าอยากลองเล่นเพลงร็อก
ระหว่างกีต้าร์โปร่งกับกีต้าร์ไฟฟ้าต่างกันมั้ย?
เนเน่ : ต่างกันค่ะ กีต้าร์โปร่งสายกีต้าร์จะแข็ง เน้นจับคอร์ดเล่นซอฟต์ๆ แต่กีต้าร์ไฟฟ้า เล่นกีต้าร์ได้ง่าย และลื่น ดันสายได้ง่ายด้วยค่ะ
พ่อซื้อกีต้าร์ไฟฟ้าให้ลูกเท่าไหร่?
พ่อ : 2 พัน มือสอง ก็เป็นร้านญี่ปุ่นมือสอง กีต้าร์ตั้งเยอะแยะหมดแต่ไม่มีสาย ไม่มีลูกบิด เป็นของเก่า มือสอง มีอยู่ตัวนึงที่พอใช้ได้ แต่สายไม่มี แต่ปุ่มบิดอะไร มีครบ ก็ซื้อมาให้น้องเอามาโซโล่ดู
หลายคนมีความคิดว่าจะให้ลูกเล่นกีต้าร์ เล่นดนตรี ต้องใช้เงิน แพง รายได้ต้องสูงมาก กว่าจะซื้อกีต้าร์ได้ตัวนึง คุณพ่อซื้อกีต้าร์ป๊อกๆ แป๊กๆ ด้วยซ้ำ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ อยากให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เห็น ตอนนี้หนูเป็นไอดอลมาก ฝรั่งบอกว่าหนูเป็นอัจริยะทางดนตรีด้านกีต้าร์เลยนะ?
เนเน่ : โห จริงเหรอ (หัวเราะ)
น้องเริ่มเปิดหมวกเล่นดนตรี วันนี้ตามฝัน มีข่าวว่าพ่อยอมขายทุกอย่างให้ลูกไปตามฝันประกวด ที่สำคัญวันนี้น้องเข้ารอบไปแล้วกับ America’s Got Talent วันนี้เราจะช่วยกันสนับสนุน ต้องทำยังไง วันนี้เนเน่มา ทางพนักงานช่อง ทีมงานต่างๆ นานา ขึ้นมาดู ผมเคยเห็นภาพแบบนี้เฉพาะกับแบมแบมที่มา กับแจ็คสัน หวัง ที่มา นี่เนเน่มา แฟนคลับน้องเยอะมาก?
เนเน่ : ขอบคุณค่ะ (ยกมือไหว้)
ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยน?
เนเน่ : ก็จริง ก็เริ่มแล้วแหละ (หัวเราะ) หนูยังไม่รู้ตัวเลย (หัวเราะ)
ปัจจุบัน ผู้ปกครอง หรือหลายๆ คนอาจมองว่าการเล่นดนตรีอาจใช้งบประมาณ แพงโน่นนี่นั่น หนูมองยังไง?
พ่อ : บอกได้เลยว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องราคาสูง ไม่จำเป็นต้องดี ถ้าซื้อราคาแพง ลูกเล่นได้ 2 วัน เจ็บนิ้วแล้วก็ทิ้ง ก็อาจทิ้งไปเลย จนต่อไปเขาจะกลัวไปเลย มันเป็นไปได้ สิ้นเปลืองเปล่าๆ ผมว่าดีนะ ถ้าได้เอาของที่ราคาถูกมาให้ลูกลองก่อนว่าเขาชอบมั้ย ถ้าไปไม่ได้มันไม่เสียอะไรที่มากมาย
พอเปลี่ยนเป็นกีต้าร์ไฟฟ้า ตอนนั้นกี่ขวบ?
พ่อ : พ.ศ. 2019 ครับ เริ่มฝึกกีต้าร์ไฟฟ้า พอฝึกไปมันเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสครับ โควิดมา น้องได้อยู่บ้านเฉยๆ เขาปิดเมือง ให้อยู่ในบ้าน น้องก็ได้โอกาสซ้อมเพลงนี้ ก็เลยลุยเลย
ตอนนั้นใส่เสื้อเอลซ่า วันนี้ใส่ เอซีดีซี สมัยนั้นเป็นเอลซ่า วันนี้ไม่ใช่แล้ว เป็นชาวร็อก พอเราเริ่มฝึกฝน มีคนเคยบอกมั้ยว่าเด็กคนนี้พัฒนาการไม่เหมือนคนอื่น?
พ่อ : มีครับ เป็นฝรั่งมากกว่า คนที่มาดูน้องตอนเปิดหมวก เป็นฝรั่งมากกว่าที่เขามองไปในแง่ที่ว่าน้องคนนี้ไปได้นะ น้องคนนี้เก่งนะ ครูไม่ได้บอกว่าน้องเก่ง แต่คนที่มาดูน้องนั่งเล่นเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กตัวแค่นี้เล่นได้ขนาดนี้
หลังฝึกปรือเรื่องเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า ฝึกหลายเพลงมั้ย?
เนเน่ : หลายเพลงค่ะ ฝึกทีละเพลง สเต็ปต่อไปก็อัปเลเวลให้พัฒนาขึ้น
เนื้อร้องภาษาที่ต้องร้องออกไป ฝึกฝนยังไงให้เป๊ะขนาดนั้น?
เนเน่ : แค่ฟังออริจินัลในการร้อง ดูเนื้อ ดูตามที่เขาร้องไปเรื่อยๆ คำไหนไม่ชัดก็พูดคำนั้นให้ชัดก่อน ชัดปุ๊บก็นั่นแหละ
หนูไม่ได้มีทักษะในการเล่นอย่างเดียว มีทักษะในการร้องด้วย ก็ยากมากนะ ที่ไปร้องซอมบี้ ต้องแกะเอาเหรอ?
เนเน่ : ต้องมีเอกลักษณ์ของเราเอง ร้องไปตามธรรมชาติ
ช่วงโควิดมาแล้วยังไงพ่อ?
พ่อ : ผมชวนน้องดูทีวี แล้วผมก็เห็นในยูทูป มีเรกเก้ต่างประเทศ นั่งเปิดหมวก นั่งเล่นกีต้าร์ข้างถนนเปิดหมวก ผมก็เอะใจขึ้นมาว่าน้องเล่นกีต้าร์โปร่งได้ดี เล่นเพลงซอมบี้ได้นี่หว่า ก็คิดขึ้นมาในหัวว่าให้น้องไปเปิดหมวกดีกว่า อย่างน้อยอาทิตย์นึง 2 วัน อย่างมากวันนึง 200 ถ้า 2 วัน เป็น 400 อาทิตย์นึงน้อยมีเงินเก็บแล้ว 400 บาท ถ้าเล่นครบทั้งเดือนก็ 1,600 ผมก็คิดว่าน่าจะให้ลูกลองดู แล้วเริ่มให้ลูกลอง พอลองที่แรก ที่ไปเริ่มเปิดหมวกคือตลาดนาคา ไปขอทางเจ้าของตลาดว่าขอเปิดหมวก น้องก็รับปากว่าอาทิตย์หน้ามาเลย พอมาถึงอาทิตย์หน้า จอดรถรอเพื่อให้น้องมาชี้จุด น้องมาถึงชี้จุด น้องบอกว่าเปิดตรงนี้แหละ ผมก็บอกว่าแล้วจะเล่นให้ใครดู (หัวเราะ) ผมไม่ได้เลือกจะเปิดตรงนั้น ผมจะเลือกเปิดในตลาด แต่เจ้าของตลาดบอกตรงนี้ ผมก็อ้าว แล้วจะเล่นให้ใครดูตรงนี้
เนเน่ : เพราะมันโล่งมาก ไม่มีคนเลย แต่ก็เล่นไปเลยค่ะ (หัวเราะ)
หลังจากนั้นเล่นแล้วเป็นไง?
พ่อ : คืนนั้นน้องเปิดกระเป๋า ได้ 3,000 กว่าบาท ผมหวังว่าคืนละ 200 อาทิตย์ละ 400 ให้ลูกเก็บเงินเอาไว้ เดือนนึง 1,600
เดือนแรก 3 พันกว่าเลย?
พ่อ : เล่น 4-5 เพลง วนไปวนมา เล่นทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2 วัน
ตอนหลังได้ขยับมั้ย?
พ่อ : ไม่ขยับครับ ก็อยู่ตรงนั้นเลย เขาจะให้ย้ายไปตรงไหนก็ไม่ไปแล้วทีนี้ (หัวเราะ) เพราะคนจำได้แล้ว
ตอนเล่นครั้งแรก?
เนเน่ : เขินมาก อายมาก ขนาดพ่อบอกว่าไม่มีคน มันก็แบบว่า เรามาเล่นทำไมวะ คนก็ไม่อยู่ แต่ก็เล่น แต่ในใจคืออาย บางทีเล่นปิดท่อนก็อายหนักกว่าเดิม แต่พอต่างชาติมาฟัง เฮ้ย เหมือนเขาชอบการแสดงของเรา พอหนูเล่นเสร็จ ชาวต่างชาติเดินมาหาหนูว่าเล่นกีต้าร์ร้องเพลงนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน หนูจะพัฒนาขึ้นแน่นอน อนาคตหนูไปไกลแน่นอน
พ่อ : ชาวต่างชาติจะเป็นคนพูด
เนเน่ : ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติที่มาฟัง ไม่ใช่คนไทย
ฝรั่งมาขอถ่ายรูป เพื่อนหนูเอาอะไรมาให้?
เนเน่ : ตอนนั้นวันเกิดหนู เขาเอารูปมาให้ค่ะ
หนูก็ประจำตรงนี้ตลอด?
เนเน่ : ตอนนั้นหนูอายมาก ทำไมเขามาขอถ่ายรูปหนู
จากใส่เสื้อเป็นเด็กผู้หญิง ตอนหลังเปลี่ยนเป็นชาวร็อก?
เนเน่ : มันดูเท่ ระเบิด กีต้าร์ไฟฟ้าตัวนั้นแหละมันดูเท่ ทำผมยุ่งๆ แต่งตัว ใส่สร้อย เป็นชาวร็อกเลย
พอเล่นแล้วดนตรีเริ่มเข้าเส้น?
เนเน่ : ใช่ค่ะ เราต้องหาสไตล์เราก่อน เราชอบป๊อปเปล่า ชอบร็อกเปล่า
แล้วค้นเจอได้ยังไงว่าชอบร็อก?
เนเน่ : คุณพ่อหนูเลย
พ่อ : ส่วนมากพ่อชอบฟังร็อกสากล เพลงที่ชอบก็มีเพลงที่ใครๆ ก็รู้จัก รู้จักไม่กี่เพลง
ลูกเลยได้อิทธิพลตรงนี้จากพ่อ?
เนเน่ : ถ่ายทอดกันได้
สังเกตจากหนูแต่งเป็นชุดเอลซ่า วันนี้พัฒนาการเปลี่ยนไปเลย ก็มาเส้นทางที่เราชอบ วันนี้ให้กลับไปเล่นป๊อปทำได้มั้ย?
เนเน่ : ทำได้ค่ะ แต่ไม่ค่อยชิน จะถนัดร็อกเลย ป๊อปจะดูใสๆ แต่ร็อกเสียงห้าวๆ หนูจะชอบว้าก ชอบร้องร็อกแบบเอซีดีซี เมทาลิก้า
สไตล์คล้ายมิลลิ?
เนเน่ : แรปเปอร์ ก็สไตล์อย่างนั้นแหละ
ตอนพักเบรกไป เรามีสัญญากันแล้ว น้องชอบเพลงอินโทรโหนกระแส ชอบมาก บอกให้กลับไปเล่นแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเอาของน้องมาลงเลย รับปากแล้วนะ?
เนเน่ : รับปาก สัญญา (หัวเราะ) ชอบ (หัวเราะ)
เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเลย หลังจากนั้นพอคุณพ่อเปิดหมวก คนก็มาดู มีแฟนประจำมั้ย?
พ่อ : มีแฟนประจำเยอะมาก ตอนแรกก็ผ่านๆ ไป แต่ช่วงที่น้องพีกๆ จะมีโต๊ะวางให้แล้ว เวลาน้องเล่น แขกประจำจะมานั่งประจำโต๊ะเลย จะรู้จักทุกคนว่าเขาเป็นใคร
อยู่ดีๆ ทำไมน้องถึงจะไปตามฝัน America’s Got Talent?
พ่อ : ความฝันนี้มันยิ่งใหญ่ครับ
พ่อฝันหรือน้องฝัน?
พ่อ : ทั้งสองคนครับ
เนเน่ : หนูชอบดูรายการนี้ หนูดูพวกนักแสดงต่างๆ มีทั้งคณะกรรมการดังๆ บางศิลปินที่ชนะได้เป็นศิลปินระดับโลก มันดูสนุก หนูอยากกระโดดเข้าไปตรงนั้น อยากไปอยู่ในนั้นด้วย
เริ่มต้นยังไง?
พ่อ : ดูเฉยๆ พ่อก็แปลกใจทำไมน้องชอบ ก่อนเข้านอน เขาจะมาดูทีวีก่อน รายการที่เขาดู คือ America’s Got Talent ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปหรือไม่ไป แต่น้องเริ่มประกวดกับวงของเขา รู้สึกว่าจะได้แชมป์เกือบทุกครั้ง ไม่ก็รอง ตำแหน่งที่เขามีคือนักร้องยอดเยี่ยมเขาจะได้ทุกรายการ
เขาประกวดมาแล้วในเมืองไทย ไปกี่เวที?
พ่อ : เยอะมากครับ เวทีใหญ่ๆ ล่าสุดคือคิงพาวเวอร์ ที่น้องได้นักดนตรียอดเยี่ยม ได้รางวัลชมเชย รางวัลนี้พ่อบอกว่าพอแล้ว หยุด ไม่เอาแล้วการประกวด เพราะจะโดดไปเวทีโน้นเลย ก็ปรึกษากันว่าที่เธอดู เราไปกันมั้ย
เนเน่ : ในใจหนูคิดว่ามันไปยากแน่นอน ไม่น่าได้หรอก มันเป็นรายการระดับโลก เวทีใหญ่ระดับโลก การออดิชั่นนี่แหละมันยาก หนูดูบางนักแสดงที่เขาแสดงได้ดี หนูชอบ แต่คณะกรรมการไม่โอเค ไม่เพอร์เฟกต์ไม่เหมาะสำหรับรายการ มันยาก มันเป็นไปไม่ได้
ต้องหาทางจะไปยังไง แล้วที่โน่นอเมริกา ไม่ใช่จากภูเก็ตไปเชียงใหม่ นี่คืออเมริกา มันอาจได้แค่ฝัน เราก็ไม่ใช่คนที่นั่นด้วย ข้อจำกัดมันหลากหลายมาก แต่ก็หาทางกันจนได้ หาทางไปจนได้ ล่าสุดมีนักดนตรีวงควีนชื่นชอบน้องมาก?
เนเน่ : ไบร์อัน เมย์
เขาบอกน้องเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีเหมือนกัน น้องชายอายุ 4 ขวบกำลังเจริญรอยตามแล้ว ตอนนี้เล่นเพลงไทยได้มั้ย?
เนเน่ : เพลงไทยก็น่าจะซมซานเพลงเดียวค่ะ
เมื่อกี้เขาบอกว่า My Sharona คนส่งมาว่าน้องเล่นได้เลยเหรอ?
เนเน่ : เล่นเป็นค่ะ
ก็ต้องบอกเป็นเด็กอัจฉริยะ ไปไงมาไงถึงตามความฝันได้?
พ่อ : พอน้องได้รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม พ่อก็เลยคิดว่ามันต้องไปแล้วแหละ ก็ปรึกษาน้อง พ่อก็ทำคลิป ในคลิปจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบนี้ต้องไป America’s Got Talent แล้วก็เลยหนักขึ้นมาอีก ก็เลยลุย
ค่าตั๋วเครื่องบิน เริ่มยังไง?
พ่อ : มีผู้ชายคนนึงมานั่งดูน้อง เขาเข้ามาทัก เป็นคนอเมริกา เขาบอกว่าขอช่วยน้องได้มั้ย ขอเป็นผู้ประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องได้มั้ย แล้วน้องฝันอะไรบ้าง ก็เล่าให้เขาฟังว่าน้องอยากไปรายการนี้ เขากลับบ้านไป พอกลับมา เขาบอกว่าน้องทำคลิปได้มั้ย อยากทำคลิปส่งให้เขา เขาจะลองส่งให้ดู ผมก็นั่งทำคลิปกับน้องแล้วส่งไป เงียบ ส่งไป เงียบ การส่งก็ผ่านผู้ชายคนนี้นี่แหละ ครั้งที่สี่ ที่ห้า เงียบ ก็เลยท้อ ก็เลยหยุด อยู่ๆ ทางโน้นก็ติดต่อมาว่าขอคลิปส่งให้เขาดูอีกครั้ง พอส่งไปใหม่เขาบอกแก้ไขใหม่ให้ดีสิ ผมกับลูกก็นั่งแก้ๆ แล้วส่งไปใหม่ อยู่ๆ เงียบ ผู้ชายคนนั้นก็บินกลับมา ชวนผมกับน้อง คำนี้สุดยอดมาก เขาพาผมกับลูกขึ้นรถ
เนเน่ : มันเป็นความลับ ห้ามบอกใคร
พ่อ : เราขึ้นรถไปสามคน เขาไม่ได้พาไปไหน นั่งคุยบนรถ ผมฟังไม่ออก แต่น้องฟังออก
เนเน่ : เขาบอกว่า America’s Got Talent เขาให้หนูไปออดิชั่นที่อเมริกา ทำไงล่ะ หนูกรี๊ดก่อนเพื่อนเลย
พ่อ : พ่อน้ำตาร่วงก่อนเลย
เนเน่ : หนูแปลให้พ่อฟังว่าเฮ้ย ลูกไป America’s Got Talent ผ่านแล้วนะ พ่อถึงกรี๊ดตามหลังขึ้นมา
ก่อนหน้านั้นต้องอัดเทปให้ผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนนี้ประสานให้ สิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้โกหกเรา ไม่ได้สร้างความฝันลมๆ แล้งๆ อยู่ดีๆ ใครก็ไม่รู้ บอกขอสนับสนุนได้มั้ย อยากทำอะไร หนูบอกอยากไป America’s Got Talent เขาก็ไปส่งให้ จนทางโน้นผ่านให้ เขาบินกลับมาเรียกมาคุยบนรถ?
พ่อ : เพื่อมาบอกด้วยปากตัวเอง
กรี๊ดแตกเลย พ่อน้ำตาไหล พ่อกรี๊ดแตกเหมือนกัน จากนั้นเริ่มต้นยังไง?
พ่อ : เขาซัปพอร์ตให้หมดครับ
ที่บอกพ่อขายทุกอย่าง?
พ่อ : ขายจิตวิญญาณมากกว่า (หัวเราะ) จริงๆ ผมรักเซปักตะกร้อมาก รักที่สุดในชีวิตของผม แต่อยู่ๆ ผมทุ่มเวลาให้เขาหมดเลย โดยทิ้งกีฬาที่ผมรัก เพื่อนในวงการกีฬารู้หมดว่าพ่อยอมสละมาทุ่มให้ลูก นี่คือจิตวิญญาณ อยากทุ่มให้ลูกตรงนี้
อยากให้ลูกตามความฝัน ไปด้วยกันสองคนพ่อลูก พ่อเคยไปอเมริกามาก่อนมั้ย?
พ่อ : ไม่เคย ต้องไปทำพาสปอร์ตก่อน
เนเน่ : หนูต้องไปทำวีซ่า บอกเขาว่าหนูต้องไปออกรายการ America’s Got Talent ค่ะ เขาก็อู้ congratulations นะ แล้วเขาก็หยิบพาสปอร์ตให้ ง่ายมากค่ะ
กำหนดเดินทาง เป็นยังไงวันเดินทางไปอยู่ที่โน่น เข้าไปยังไง เจอใคร?
พ่อ : อันนี้คงเจาะลึกมากไม่ได้ เขาห้าม เป็นความลับครับ ด่านแรกคือด่านเล็กๆ มีเวทีเล็กๆ ตั้งอยู่ มีเก้าอี้นั่งอยู่ เพื่อให้ทุกคนซ้อม มานั่งทำเหมือนเป็นตัวอย่าง ผมไปถึงเห็นป้ายตรงนั้นก็สุดๆ
เนเน่ : หนูก็เหมือนโดดเข้าไปในนั้น เหมือนที่หนูฝันไว้
พ่อ : แค่เห็นป้ายห้องสต๊าฟ
เนเน่ : แค่เห็นป้าย America’s Got Talent หนูจะเป็นลม
พ่อ : หยิบกล้องมาถ่าย เขาบอกว่าถ่ายไม่ได้นะ
ต้องไปอยู่ข้างหน้ากรรมการ 4 คนแล้ว?
เนเน่ : ตอนแรกหนูคิดว่าออดิชั่นคืออยู่ในห้อง ที่มีกรรมการ 2 คน ที่ไม่ใช่กรรมการโด่งดังขนาดนั้น คิดว่าสบายหน่อย พอเขาบอกว่าพร้อมหรือยังที่จะขึ้นเวที
พ่อ : เวทีที่คิดก็คิดว่าเป็นเวทีเล็กๆ ตรงนั้น
เนเน่ : สรุปเขาพาเราไปไหนไม่รู้ ก็เดินตามเขาไป ไปซาวด์เช็ก ไปปุ๊บ อื้อหือ อยู่ในฮอลล์เลยค่ะ ต่อหน้าออเดี้ยน ต่อหน้ากรรมการ ประกวดจริงเลย
พ่อ : มันสุดมาก
เนเน่ : ตอนแรกหนูคิดว่าในห้องเล็กๆ สรุปไม่ ในฮอลล์เลยค่ะ
ณ ตอนนั้น หนูกับพ่อคิดว่านั่งอยู่ตรงเวทีนั้นคือให้ไปออดิชั่น ให้ทีมงานมารีเสิร์จก่อน ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่มันไม่ใช่ กลายเป็นว่าไปนั่งตรงนั้นแหละ พอถึงเวลาก็พาไปออกขึ้นเวที ที่เราเห็นกันเนี่ยนะ บ้า ก็เหมือนหนูไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยสิ?
เนเน่ : ใช่ค่ะ หนูตื่นเต้นไปหมด ทำอะไรไม่ถูก
ผมเข้าใจมาตลอดว่าก่อนขึ้นไปตรงนี้ มีออดิชั่นอีกครั้ง มีการคัดเลือกอีกที แต่ไม่ใช่ ไปถึงก็ขึ้นเลย แล้วออกเลย?
เนเน่ : ใช่ค่ะ (หัวเราะ) ตอนไปซาวด์เช็กไม่มีออเดี้ยน ไม่มีกรรมการ ก็เห็นพร้อมที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะ
ไปแค่ 1 วันแล้วออกไปอย่างนี้เนี่ยนะ?
พ่อ : ไปสองวัน วันแรกถ่ายทำตรงสตูฯ แต่วันนั้นก็ยังคิดว่ารุ่งเช้าก็เวทีนั้นแหละ
คิดว่าซ้อมให้ดูก่อน วันจริงว่ากัน แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ เขาพาขึ้นเลย หนูก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องขึ้นเวทีวันนั้น?
เนเน่ : ไม่รู้ค่ะ
พ่อ : แล้วทุกคนปิดกันหมด ไม่มีใครบอกใคร ทุกคนตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้
เนเน่ : เขาก็ถามว่าต้องเล่นเวทีตรงนี้หรือเปล่า หรือเล่นต่อหน้าออเดี้ยน หนูก็ตอบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเล่นตรงนี้แหละค่ะ ไม่ใช่เวทีตรงโน้น
สุดจริง ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ พอขึ้นไปขาสั่นมั้ย?
เนเน่ : ขาสั่นมาก พูดไม่ถูก เขายื่นไมค์แล้วบอกเตรียมตัวนะลูก หนูยืนอยู่กับพิธีกร หนูแบบ เราได้คุยกับดาราหรือเปล่าเนี่ย เขาถามว่าชื่ออะไร ตอนนั้นอยู่หลังเวทียังไม่ออก
พ่อ : ตอนนั้นสั่นหมดแล้ว
เนเน่ : เป็นจุดที่พ่อยืนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ เขาถามว่าหนูมากับใคร หนูบอกมากับพ่อ เขาก็ผลักพ่อ บอกให้พ่อเซย์โฮ
พ่อ : ตอนอยู่ตรงนี้ ผมก็คิดว่า 2 ผ่านก็เอาแล้ว
เนเน่ : 2 ผ่านก็แฮปปี้แล้วค่ะที่ได้มายืนจุดนั้น
แต่นี่ 4 ผ่านเลย ช็อกมั้ย?
เนเน่ : ช็อกมาก หนูเห็นนักแสดงต่างๆ เขาได้คำติบ้าง แต่นี่คำชมหมด เขาให้ 4 ผ่าน ไซมอนบอกว่าเยส หนูก็โอ้มายกอด ทำไมเขาพูดผ่านแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในใจหนูผมบังหน้าหมดแล้ว ก็ไม่เป็นไร มันธรรมชาติค่ะ
อยู่วงการประเทศไทยเห็นการประกวดเยอะแยะมากมาย เห็นการออดิชั่น เขาก็จะเป็นขั้นตอน ถึงเข้าสู่รอบนี้ แต่นี่ไม่ ส่งเทปผ่าน ก็มาถ่ายเลย วันรุ่งขึ้นก็ขึ้นเลย?
เนเน่ : ใช่ค่ะ เหมือนเขากำลังเซอร์ไพรส์พวกเรา ให้เราช็อกไปเลย
เชื่อว่าเขาต้องการเห็นความเป็นธรรมชาติ ที่คุณไม่ต้องเตรียมอะไรมา เอาสดๆ ออแกนิกส์เลย แล้วหนูทำได้ หนูเก่งมาก?
เนเน่ : ขอบคุณค่ะ
น่าภูมิใจมาก แล้วจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปต้องทำยังไงต่อไป?
เนเน่ : ทำเหมือนเดิม ซ้อมไปเรื่อยๆ หนูอยากทำให้ถึงเป้าหมายที่หนูต้องการ คืออยากเป็นศิลปินระดับโลก อยากทำเพลง ตอนนี้ทำไปแล้ว 4-5 เพลงค่ะ คัมมิ่งซูนน้า (หัวเราะ) หนูทำเองหมดเลย
มีค่ายมาติดต่อมั้ย?
เนเน่ : ยังเลย
ถ้ามีจะพิจารณามั้ย?
เนเน่ : ให้เสร็จ America’s Got Talent ก่อน ต้องโฟกัสตรงนี้ก่อน
ทุกวันนี้คนติดต่องานเยอะมั้ย?
เนเน่ : โอ้ สายโทรศัพท์มือถือพ่อไหม้หมดแล้ว เพราะโทรเหมือนหลายคนบอกว่ามาสื่อออกข่าว ชวนไปคอนเสิร์ต แต่ตอนนี้หนูจะรับแค่สื่อมวลชน แต่เรื่องคอนเสิร์ตหนูยังรับไม่ได้ตอนนี้ เพราะหนูต้องโฟกัส America’s Got Talent ก่อน ตอนนี้ยังรับงานคอนเสิร์ตไม่ได้ที ยังได้แค่สื่อมวลชน พอ America’s Got Talent ผ่านไปปุ๊บค่อยว่ากันอีกที
ไม่ได้ปฏิเสธ แต่อยากให้เข้าใจว่าต้องโฟกัสเป็นเรื่องๆ ก็ยินดีร่วมงานกับหลายท่าน แต่ ณ เวลานี้ขอ America’s Got Talent ก่อน เรื่องการโหวต พอผ่าน 4 ผ่านแล้วต้องยังไงต่อ?
พ่อ : ยังเป็นลิขสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม เราเปิดเผยอะไรไม่ได้เหมือนกัน
เนเน่ : ประเทศไทยโหวตไม่ได้ โหวตได้เฉพาะอเมริกา คนไทยอยู่ USA โหวตได้
ช่วยไปบอกเพื่อนๆ ให้ช่วยกันโหวตน้องหน่อย หวังพึ่งพี่ๆ น้องๆ คนไทยที่อยู่ต่างแดน ช่วยหน่อย คนไทยช่วยโหวตไม่ได้?
เนเน่ : เสียดายมาก
พ่อ : ยังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ ยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ คนไทยโหวตไม่ได้ก็ยังไม่แน่นอน
เนเน่ : แต่ในใจหนูอยากให้ทุกคนโหวต แต่ก็น่าจะอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ โหวตไม่ได้
ถ้าคนไทยอยู่อเมริกา ต้องถือพาสปอร์ตเขาด้วย?
พ่อ : ใช่ครับ
เชื่ออย่างนึงว่าคนอเมริกาเห็นหนู เขาชอบหนูมากนะ ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เลือกเด็กไทย พี่ว่าเขาดูที่ความสามารถ ถ้าคนไทยถือพาสปอร์ตก็ช่วยน้องหน่อยแล้วกัน น้องจะได้ตามความฝันสำเร็จ แต่เอาตรงๆ ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะคนไทยก็พร้อมโอบอุ้มหนู เขารักหนูมาก?
เนเน่ : ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ (ยกมือไหว้)
กีต้าร์ตัวนี้มาจากไหน?
เนเน่ : แฟนคลับให้ค่ะ คนเดนมาร์ก เขาหิ้วมาให้หนูเลยค่ะ เขามาดูหนูเปิดหมวก
ทำไมเขาถึงให้หนู?
เนเน่ : เขาเก็บไว้มานานแล้ว เขาเห็นหนูเล่นกีต้าร์หลายอย่างเลย เขาให้กีต้าร์เยอะนะ ตัวนี้ ตัวสีดำบ้าง แต่ตัวนี้เขาบอกเขาเก็บไว้มานานมาก แล้วเป็นกีต้าร์อายุประมาณ 50-60 ปีแล้ว พอหนูเล่นแล้วหนูชิน มันเข้ามือหนู ก็เลยปล่อยไม่ได้เลย
ฝรั่งคนนี้น่ารักมาก ไม่เหมือนทีมงานพี่ วันนี้มันเอากีต้าร์มา คิดว่าเอามาให้น้องเขา เอาไปเล่น เปล่า เอามาให้น้องเซ็นให้หน่อย?
เนเน่ : (หัวเราะ) เซ็นไปแล้วด้วย
เขาบอกเผื่อน้องดังระดับโลก เขาจะได้ขายได้?
เนเน่ : อย่างนี้นี่เอง (หัวเราะ)
พี่กิตติ สิงหาปัด เป็นนักดนตรี เชิญเลย?
เนเน่ : (อ้าปากหวอ) เชิญเลยค่ะ
กิตติ : เห็นมานาน อยากเล่นมาก กีต้าร์ตัวนี้ เป็นบุญวาสนาได้จับตัวนี้ ตัวนี้หายากมาก เขาหากันอยู่นะ เซียนกีต้าร์หายังไม่มีเลย เขาเห็นเนเน่เล่น เขาบอกว่ามีได้ยังไง หาไม่ได้แล้วนะในตลาด มีคนขายต่อจะแพง คนมีก็ไม่ปล่อยแล้ว ยินดีกับคุณพ่อมากครับ สุดยอด
ขึ้นมาดูเลยเป็นแฟนคลับ จากนี้ต่อไป วิถีความเป็นตัวตนเนเน่ คุณพ่อวางไว้ยังไงบ้าง?
พ่อ : ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ถูกเลยครับ มันเร็วเกินไป
เนเน่รู้มั้ยว่าหนูดังมาก?
เนเน่ : จริงเหรอ
ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง?
เนเน่ : เมื่อก่อนหนูชอบเที่ยวกับครอบครัว เที่ยวเซ็นทรัล เที่ยวทะเล วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เราไปเที่ยวเซ็นทรัล มีพ่อค้าแม่ถ่ายขอถ่ายรูป มีคนแอบถ่าย แล้วก็เรียกเนเน่ เดินไม่กี่ก้าวก็ขอถ่ายรูป ก็เลยคิดว่าชีวิตเปลี่ยนแล้ว
พ่อ : ก็คิดว่าเราจะอยู่แบบนั้นไม่ได้แล้ว
เนเน่ : แล้วที่ตลาดนาคา คนเหมือนคอนเสิร์ตเลย นี่คือจุดตรงนั้นเลยค่ะที่เปิดหมวก
จากตอนแรกเขาให้เล่นตอน 9 ขวบ?
เนเน่ : ใช่ค่ะ เขาเลยจัดสเตทให้มันดูใหญ่กว่านี้ พอหนูกลับมาที่ตลาดนาคาวันเสาร์ แค่เริ่มซาวด์เช็กคนก็เริ่มเยอะแบบนี้เลย ก็ทำไมคนเยอะจังวะ มันเร็วเกินไป เวลาบ่ายสาม คนเยอะมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่หนูเล่นประจำ
เดี๋ยวจะเจอคนเยอะมากกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่า?
เนเน่ : ปกติหนูลงมาจะทำไลฟ์สดในช่องมีเดียต่างๆ ของหนู เอฟซีมารุมหนูหมดเลย ขอถ่ายรูปบ้าง ขอลายเซ็นเยอะ คนฝูงเยอะมากมาต่อแถว บางคนก็แซงคิว ดึงหนู สรุปอดทอล์กกับไลฟ์สด หนีดีกว่า (หัวเราะ)
รู้สึกแปลกๆ ไม่เคยเจอแบบนี้?
เนเน่ : ใช่ ปกติหนูจะเห็นพวกลิซ่าเดิน แล้วคนเยอะ พอเป็นแบบนี้ ทำไมมันเริ่มแปลกๆ แล้ว เพื่อนหนูบอกว่าเธอดังแล้วนะ หนูก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอก หนูอาจจะดังที่อเมริกาก็ได้ เขาบอกเธอไปดูในเฟซบุ๊ก ไปเปิดติ๊กต๊อก ยูทูป อินสตาแกรม มีแต่ฟีดเธอหมดเลย
อันนี้เรื่องจริง เนเน่เต็มไปหมด?
เนเน่ : เขาบอกแกดังมาก เวลาไปไหนแกต้องใส่หมวก ใส่แมสแล้วนะ แต่หนูยังไม่รู้ตัวเลยว่าดัง
รู้ได้แล้วนะ หนูเป็นไอดอลเด็กไทยเยอะมาก มีคนชื่นชอบมาก เพื่อนๆ พี่เองก็แฮปปี้ พาลูกมาดูก็มี มีเพื่อนๆ บางท่านบอกว่าขอบคุณมากที่เอาหนูมาออก เพราะเขาดูคลิปหนูเป็นร้อยรอบ ดูแล้วดูอีก?
เนเน่ : ขอบคุณมากเลยค่ะ
เชื่อว่าคนไทยหลงรักหนู หนูอัธยาศัยดีด้วย แล้วไปสร้างชื่อให้ประเทศไทย?
เนเน่ : ค่ะ (หัวเราะ) ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ แต่ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแหละ ดีใจที่ได้มาคุยกับพี่หนุ่ม
สุดท้ายแล้วชมผมด้วยนะ วันก่อนเอาคนนี้มาออก ออกแล้วเป็นข่าว ข่าวก็จบไป พอออกไปปุ๊บจะมีคนขายของ เขาดึงคนนี้ไปออกบ้าง แล้วคนก็บอกว่าทำไมต้องสนับสนุนคนแบบนั้นด้วย ก็จะบอกว่าโหนกระแสเอาคนแบบนี้มาออกทำไม แต่จริงๆ พี่ทำทุกรูปแบบ ให้โอกาสทุกคน สุดท้ายเขาเป็นอะไรก็มุมของเขา แต่กรณีหนูมันอีกแบบ เพราะคนบอกว่าอยากให้เอามาออก ชมด้วยนะ อย่าด่ากูอย่างเดียวนะ ชมกูด้วยนะ?
เนเน่ : (หัวเราะ)
เมื่อกี้เห็นมั้ย กิตติกีต้าร์ปืนรี้ด สุดท้ายพ่ออยากฝากอะไร?
พ่อ : อย่างน้องเนเน่ ถึงไม่ถึงจุดหมายที่เขาฝัน แต่ผมคิดว่าน้องก็คงสู้ต่อไป แล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือใครที่กำลังคิดจะเลือกเล่นดนตรี อยากให้ดูน้องเป็นตัวอย่างได้นะครับ ทุกอย่างถ้าสู้จริงๆ ผมเชื่อว่าสำเร็จ ผมเชื่อว่าทำได้ครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆ จะเริ่มจากใช้ของถูกเหมือนน้อง ก็เริ่มได้เหมือนกัน พ่อขอให้ทุกคนลองเหมือนที่น้องลอง ถ้าเป็นดนตรีพ่อสนับสนุนเต็มที่ครับ
เนเน่ล่ะ?
เนเน่ : ก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามหนู และซัปพอร์ตหนูมาตลอด เป็นกำลังใจและซัปพอร์ตหนูด้วย อีกอย่างนึง America’s Got Talent ก็ 90 เปอร์เซ็นต์ที่ประเทศไทยโหวตไม่ได้ ก็อยากฝากคนไทยที่อยู่อเมริกา ช่วยโหวตหนูด้วยนะคะ(ยกมือไหว้)
มีคนบอกว่าแค่โหวตผ่านแอปฯ ชื่อว่า NBC หรือ America’s Got Talent ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรีนการ์ดหรือซิติเซ่น โหวตได้สูงสุด 10 โหวตต่อผู้เข้าแข่งขัน ต่อช่องทาง ถ้าโหวตทางเว็บไซต์ แอปฯ จะให้ผู้เข้าแข่งขันคนเดียวได้ 20 โหวตในแต่ละรอบการโหวต โหวตได้เฉพาะช่วงไลฟ์โชว์อยู่เท่านั้น?
เนเน่ : อันนี้น่าจะใช่ค่ะ
ชมกูบ้างนะ กรรชัยเอานี่มาออก เห็นมั้ยดีจังเลย อยากให้รายการเป็นอย่างนี้จังเลย ชมกูบ้างนะ ไม่ใช่เอาอะไรมาออกเนี่ย ตลอดอ่ะเรา?