“คิมซูฮยอน” หวนคืนวงการ รับงานแรกถ่ายแบบเสื้อผ้าแบรนด์ฟิลิปปินส์

กลับมารับงานในวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ “คิมซูฮยอน” หลังเจอข่าวฉาวหนักจนต้องถอยจากวงการไปนานถึง 16 เดือน ล่าสุดรับงานพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าเรื่องฟ้องร้องควบคู่ไปด้วย
ต้นสังกัด Gold Medalist ของ คิมซูฮยอน ได้ยืนยันว่า คิมซูฮยอน กำลังถ่ายทำโฆษณาและถ่ายแบบสินค้าให้กับแบรนด์ BENCH ของฟิลิปปินส์
การถ่ายทำครั้งนี้จึงนับเป็นงานแรกอย่างเป็นทางการในวงการบันเทิง หลังเจอมรสุมข่าวเกี่ยวกับ คิมแซรน นักแสดงผู้ล่วงลับตั้งแต่เดือน มี.ค. ปีที่แล้ว
คิมซูฮยอน ยังคงเดินหน้าปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาคบหากับ คิมแซรน ขณะที่เธอยังเป็นผู้เยาว์ โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอบรรลุนิติภาวะแล้ว ต่อมานักแสดงหนุ่มได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาต่อ คิมเซอุย บอสช่องยูทูบ Garosero Research Institute ในข้อหาหมิ่นประมาทจากข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นประเด็นจนทำให้อนาคตในวงการของเขาดับวูบ
ตอนนี้ คิมเซอุย ถูกตั้งข้อหาและถูกควบคุมตัวในหลายข้อหา รวมถึงการหมิ่นประมาททางอาญา การละเมิดกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงทางเพศของเกาหลีใต้ การขู่กรรโชก และการพยายามข่มขู่
นอกจากนี้ คิมซูฮยอน ยังยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อหนึ่งในอดีตผู้จ้างงานโฆษณา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ศาลเกาหลีใต้แนะนำให้มีการไกล่เกลี่ยในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งที่สองของคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่แบรนด์สินค้ากลางแจ้ง Eider ยื่นฟ้อง คิมซูฮยอน และ Gold Medalist โดย Eider เดิมทีเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 2.5 พันล้านวอน (ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยอ้างว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับนักแสดงผู้นี้ได้ทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีครั้งล่าสุด บริษัทได้ลดจำนวนเงินที่เรียกร้องลงเหลือประมาณ 400 ล้านวอน โดยเปลี่ยนจากการเรียกร้องค่าเสียหายด้านชื่อเสียงไปเป็นการขอคืนค่าจ้างส่วนที่เหลือตามสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์
แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่านักแสดงหนุ่มจะกลับไปทำงานในวงการบันเทิงประเทศบ้านเกิดได้เมื่อไหร่ แต่ชีดเจนว่าแคมเปญในต่างประเทศถือเป็นกิจกรรมทางอาชีพครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันนับตั้งแต่เกิดเรื่องอื้อฉาวซึ่งทำให้เส้นทางอาชีพของเขาต้องหยุดชะงักไปนาน