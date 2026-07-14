“IDX Entertainment” ดัน “มู่หลาน-ไข่มุก” สองสาวต่างสไตล์ พร้อมรันวงการซีรีส์ GL เตรียมอวดออร่าคู่บนพรมแดงใน Y Content Awards 2025 23 ก.ค.นี้

แฟนซีรีส์ GL (Girls' Love) เตรียมตัวติดแฮชแท็ก #มู่หลานไข่มุก อีกคู่ เมื่อค่ายผู้ผลิตและพัฒนาศิลปินอย่าง “IDX Entertainment” ภายใต้การบริหารงานโดย “คุณกุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงษ์” ประกาศเตรียมดัน 2 นักแสดงหญิง “มู่หลาน-ไข่มุก” เป็นดวงใหม่ที่นอกจากความสวยและเคมีที่เข้ากันแล้ว ทางค่ายยังแอบกระซิบข่าวดีให้แฟนสายยูริได้ใจฟู เพราะตอนนี้ ทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงซุ่มเตรียมความพร้อม สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ GL เต็มรูปแบบที่ค่ายตั้งใจสปอยล์เลยว่า พล็อตเรื่องมีความแปลกใหม่ และจะดึงเสน่ห์ของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆ ได้อินกันแบบนันสต็อปอย่างแน่นอน
โดย “มู่หลาน-เสกพร สุพรรณธนพงษ์” สาวลุคชิคสุดคูลที่มีเสน่ห์ล้นเหลือที่ผ่านมาเธอเคยฝากผลงานการแสดงในภาพยนตร์แนว Girl Love เรื่อง “My Ex's Wedding ปิ๊งรักคนที่เลิก” (ปี 2024) รวมถึงการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของศิลปินชื่อดัง และงานถ่ายแบบแฟชั่นให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถด้านการแสดงและไลน์แฟชั่นที่โดดเด่น
ทางด้าน “ไข่มุก-นิลาวัลย์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์” สาวหวานตาแป๋ว เจ้าของรอยยิ้มละลายใจ พกพาดีกรีความสดใสและทักษะรอบด้าน โดยเคยมีผลงานด้านโฆษณาเครื่องสำอางแบรนด์ดัง และนักแสดงซีรีส์ “อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder” เวอร์ชันไทย (ปี 2021) และ ซีรีส์ระทึกขวัญ “REMEMBER 15” (ปี 2022) รวมถึงความสามารถในการร้องและเต้นที่เคยฝากความประทับใจให้แฟนๆ ได้ทึ่งกันมาแล้ว
ล่าสุดทางค่ายคอนเฟิร์มแล้วว่าทั้งสองสาวเตรียมจับมือกันไปร่วมเดินพรมแดงเฉิดฉายออร่าในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Y Content Awards 2025 แว่วมาว่าทั้งสองสาวซุ่มเตรียมลุคสุดพิเศษที่จะมาสะกดทุกสายตาและตกหัวใจแฟนๆ ทั้งในงานและทางบ้านอย่างแน่นอน
มาร่วมกำลังใจให้สองดาวรุ่งดวงใหม่ “มู่หลาน – ไข่มุก” ในการก้าวสู่พรมแดงระดับประเทศพร้อมกัน ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แฟนๆ สามารถติดตามอัปเดตไลฟ์สไตล์ ของทั้งคู่ได้ทาง Official Social Media ของ IDX Entertainment ทุกช่องทาง
ช่องทาง Social Media ของนักแสดง
มู่หลาน IG: https://www.instagram.com/mulan.ss/
ไข่มุก IG : https://www.instagram.com/kaimuk.n/
#มู่หลานไข่มุก
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#idxentertainment