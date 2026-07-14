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​แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​อีกหนึ่งสาวไทยแท้ที่สร้างชื่อเสียงแรงในแฟชั่นโลกนาทีนี้ ต้องยกให้ "ออน สมฤทัย" (ภรรยาหมอสอง นพรัตน์) กับก้าวแรกบนรันเวย์ระดับโลก Paris Fashion Week Haute Couture 2026 (ปารีสแฟชั่นวีค โอตกูตูร์) ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแฟชั่น
​เหลือจะเชื่อแต่ต้องเชื่อ! แค่ 2 วันที่ "ออน สมฤทัย" ไปเฉิดฉาย ก็สร้างปรากฏการณ์ความปัง โดยมีคนทั่วโลกแห่เข้าชมคลิปมากกว่า 100 ล้านวิว พร้อมทั้งไลค์ ชม เชียร์ และแชร์คลิปกันอย่างมากมาย ยิ่งกว่าอเมซิ่ง รุ่งแรงระดับโลกแฟชั่น บอกเลยว่าสวยสว่างและไม่ธรรมดาจริงๆ

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&amp;#8203;แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน
&amp;#8203;แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน
&amp;#8203;แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน
&amp;#8203;แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน
&amp;#8203;แรงจัด! ก้าวแรกที่ Paris Fashion Week "ออน สมฤทัย" ทำถึงสร้างปรากฏการณ์ ทะลุ 100 ล้านวิวใน 2 วัน
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